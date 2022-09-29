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Резніков: Втягнути Білорусь у війну означало б третій ленд-ліз для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

резніков

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що білоруські солдати не мають мотивації вступати у війну з Україною, і у випадку наказу своєї влади воювати складали би зброю.

Як інформує Цензор.НЕТ Резніков у спільному коментарі для hromadske і "Бабеля" в четвер.

На його думку, рівень пропаганди в Білорусі набагато нижчий, ніж у Росії, тому й "ефект промивання мізків менший".

 "Я не розумію, що має мотивувати білорусів, щоб свідомо йти воювати з Україною, вбивати і вмирати незрозуміло за що. Навіть якщо це будуть офіцери, які під присягою зобов'язані виконувати накази, і нібито підуть в атаку своїми підрозділами. А хто гарантує, що ті підрозділи, коли перейдуть білоруський кордон, не підіймуть руки, не складуть зброю і не скажуть "українці, сябри вам не вороги"?

За словами міністра, вступ Білорусі до війни означав би "просто включити українцям третій ленд-ліз і дати зброю нам уже білоруську".

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"Тому, скажемо так, ризик є, але його рівень я б не перевищував. Мені більше здається, що очільник Білорусі шукає баланс. З одного боку, йому треба демонструвати патрону [Володимиру Путіну], що він ніби якось з ним. Але з іншого боку, Лукашенко розуміє, що це може бути остаточний вже теж його фінал", — додав Резніков.

Водночас він зазначив, що небезпека наступу з Білорусі "завжди є", оскільки українсько-білоруський кодон сягає 1200 км і в лютому вже було вторгнення звідси російськими військами, літаками, досі продовжуються ракетні обстріли тощо. Проте не було зафіксовано, щоб у війні брала участь "велика кількістю білоруських вояків".

"У деяких непідтверджених випадках, на Чернігівщині місцеве населення чуло в кілька перших днів навали, що вояки у російській формі розмовляли з акцентом, дуже подібним на білоруський. Тобто, не виключено, що якісь невеликі підрозділи білорусів були в російській формі. Але буквально потім вони зникли. Інших таких доказів білоруських військових ми поки що не маємо", — сказав Резніков.

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Проте міністр наголосив, що в разі чого Україна готова відбити ще одне вторгнення з боку Білорусі.

"Наші Збройні сили, сектор безпеки й оборони, і прикордонники, і Нацгвардія, ми всі готові. Там (на кордоні з Білоруссю — ред.) є наші підрозділи. Мало того, ми пройшли вже цю спробу навали. Знаємо, де, як, коли і які місця", - запевнив він.

Резніков зазначив, що українсько-білоруський кордон "переважно дуже складний для вільної прогулянки". За його словами, є конкретні місця, де можна перетнути кордон, але вони "абсолютно відомі" Україні і перебувають під вогневим контролем.

Нагадаємо, Головне управління розвідки повідомило, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської Федерації.

У Генштабі ЗСУ заявляють, що білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
А те що Україну обстрілювали з території Білорусі ракетами які вбивали мирне населення то мабуть нічого...
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29.09.2022 22:39
+6
А они не в войне?
Если Самолёты НАТО с территории Украины будут бомбить Рацею,пускать ракеты,то это ещё не война,а спецоперация.
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29.09.2022 22:42
+6
може знову зателефонуєш тому білоруському генералові, що в лютому телефонував? Ви б, пане Рєзніков, менше патякали. Бо хто б там не йшов з білорусі, нашим хлопцям і цивілам нестиме загрозу. І, на жаль, зникне він не ...як роса на сонці...(с), а лише завдяки надлюдським зусиллям та крові наших воїнів.
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29.09.2022 22:49
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29.09.2022 22:34 Відповісти
Що за кіпіш з завтрашнім РНБО?
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29.09.2022 22:38 Відповісти
А те що Україну обстрілювали з території Білорусі ракетами які вбивали мирне населення то мабуть нічого...
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29.09.2022 22:39 Відповісти
Такі самі барани, як і русаки. Якщо не гірше. Пошлють їх. І вони вбиватимуть так само, як їхні брати-росіяни.
Ні честі, ні совісті.
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29.09.2022 22:39 Відповісти
Резников надо быть готовым ко всему а не надеяться на лояльным к нам сябров --- есть и нелояльные лукашисты,....До Генштаба ВСУ ещё не дошло для чего анексируют земли? Что бы ввести военное время, якобы из-за вторжения Украины на территориию РФ и затребовать силы ОДКБ. А Беларусь и состоит в ОДКБ, и тогда луке не возможно будет больше вилять хвостом...
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29.09.2022 22:40 Відповісти
А они не в войне?
Если Самолёты НАТО с территории Украины будут бомбить Рацею,пускать ракеты,то это ещё не война,а спецоперация.
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29.09.2022 22:42 Відповісти
може знову зателефонуєш тому білоруському генералові, що в лютому телефонував? Ви б, пане Рєзніков, менше патякали. Бо хто б там не йшов з білорусі, нашим хлопцям і цивілам нестиме загрозу. І, на жаль, зникне він не ...як роса на сонці...(с), а лише завдяки надлюдським зусиллям та крові наших воїнів.
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29.09.2022 22:49 Відповісти
Насправді це означає що Білорусь припинить існування. Українці цього не забудуть та не пробачать і виставлять ціну правом існування Білорусі. Мінськ стане всього лиш ще одним обласним центром України.
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29.09.2022 22:51 Відповісти
Бульбмашам нужно сказать что если полезут то взорвем Чернобыль и достанется не только рашке а и им тоже. И тогда картошку выращивать они смогут только на северном полюсе. А вся Бульбашия превратится в зону отчуждения
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29.09.2022 23:24 Відповісти
Гениально)но нужна подготовка..твоя идея..тебе и право копать в рыжем лесу (Чернобыль) яму для бимбы..главное копай по-глубже)
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30.09.2022 04:57 Відповісти
З такими тупими мразями як міністр рєзнікАв і ворогів не треба!
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30.09.2022 03:52 Відповісти
Я щось пропустив- а було вже два?
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30.09.2022 06:30 Відповісти
Помовчав би ! Ми вже наслухались Резнікова про Беларусь на передодни 24.02.22.
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30.09.2022 08:54 Відповісти
 
 