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Данілов (1187) ядерна зброя (922)

У разі застосування Росією ядерної зброї відповідь світу буде миттєвою і радикальною, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість у тому, що в разі застосування РФ ядерної зброї проти України – відповідь світу буде миттєвою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів".

"Чи вдадуться вони до цієї дії – це залежить лише від тих думок, які є у голові у путіна. Я можу сказати, що якщо, не дай Бог, хоча б одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни – відповідь світу буде миттєвою і вона буде абсолютно радикальною. Я у цьому більш ніж впевнений", - поінформував він.

Щодо розмов про те, начебто відповіді світу не буде, що всі проковтнуть, посадовець наголосив, що використання ядерної зброї може бути уперше в історії після Другої світової війни, після подій, які відбулися тоді у Японії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, - ГУР

"Це, може, буде перша така спроба використання країною ядерної зброї. І тому світ, цілком зрозуміло, що має на це відреагувати. Я більш ніж впевнений, що він на це відреагує", - сказав секретар РНБО.

При цьому Данілов заявив, що не можна нічого виключати, але тактична ядерна зброя не може завдати великої площі ураження.

"Я хочу, щоб ми з вами це все розуміли, - що те, що стосується використання тактичної ядерної зброї – це не Хіросіма і не Нагасакі – це зовсім інша ситуація. Це знаряддя, які можуть покривати 10, 5, 20 квадратних кілометрів, у залежності від того, до якого божевілля може дійти наш сусід - рф. Інша справа – що ми маємо готуватися дійсно до будь-якого розвитку подій, з урахуванням божевільного сусіда, який є поруч з нами. Сусідів як-то кажуть, на жаль, не вибирають", - додав секретар РНБО.

Посадовець розповів, що найближчим часом будуть офіційно оприлюднені рекомендації від РНБО для мирного населення, як діяти у разі небезпеки, вони вже підготовлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо РФ застосує ядерну зброю, НАТО може вдарити ракетами та авіацією, - глава МЗС Польщі Рау

"Ці рекомендації будуть надані. Більше того, у ЗМІ дуже багато корисних даних щодо цього. Але скажу, що, зокрема, перебування у підвалі при будь-якій загрозі – є фундаментально важлива річ. Я можу довго про це говорити, бо у нас дуже багато інформації", - сказав він.

Секретар РНБО поінформував, що фахівці при цьому не радять перебувати у дерев’яних будинках - обов’язково має бути бетонна споруда і бажано, щоб це був підвал.

"Але ні у якому разі – не панікувати у цьому випадку", - закликав Данілов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерна війна - це катастрофа. Треба перестати говорити й думати про це, - Ердоган

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+19
Жалко только одного- того, что 3-я, 4-я и т.д. атомные бомбы в 1945-м не полетели на Маац-Кву. Плоды этих ошибок весь нормальный мир пожинает до сих пор.
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29.09.2022 22:48
+18
Мы очень много слышим в последние дни, что могут сделать Штаты в случае ядерного удара по Украине. Но никто не говорит, что может и должна сделать Украина в ответ по Параше.
Не считая бомбёжки асфальтом и разминирования с отводом своих войск, конечно.
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29.09.2022 22:52
+17
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29.09.2022 22:52
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Данила,переодеться успеешь?
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29.09.2022 22:47 Відповісти
І перевзутись теж.
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29.09.2022 22:48 Відповісти
Радикальная озабоченность!
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29.09.2022 22:48 Відповісти
Жалко только одного- того, что 3-я, 4-я и т.д. атомные бомбы в 1945-м не полетели на Маац-Кву. Плоды этих ошибок весь нормальный мир пожинает до сих пор.
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29.09.2022 22:48 Відповісти
Схоже планує якось особливо вдягнутись.
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29.09.2022 22:49 Відповісти
помним
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29.09.2022 22:49 Відповісти
ну лично Данилову если что.то.пох он в домике (бункере)
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29.09.2022 22:50 Відповісти
Мы очень много слышим в последние дни, что могут сделать Штаты в случае ядерного удара по Украине. Но никто не говорит, что может и должна сделать Украина в ответ по Параше.
Не считая бомбёжки асфальтом и разминирования с отводом своих войск, конечно.
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29.09.2022 22:52 Відповісти
Рынок "Привоз", Одесса тётя Соня! ну таки шо вы имеете мне сказать
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29.09.2022 23:07 Відповісти
Ой, я таки вас умоляю, шо имею, то и скажу.
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29.09.2022 23:16 Відповісти
Вопрос с применением уже закрыт, второй отрыт: "КУДА"...

Это море, Беларусь, Азов, Черное, Укр войска...

И да - если звучало раньше -
"только дернутся - все разбомбим",

сейчас -
мы, вероятно в крыму базы в ответ разбомбим,

WTF?????????
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30.09.2022 09:56 Відповісти
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29.09.2022 22:52 Відповісти
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29.09.2022 22:58 Відповісти
так и знал дед кабай мобилизует к 100 летию соза немец шпиона
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29.09.2022 23:34 Відповісти
🤣
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29.09.2022 23:54 Відповісти
Как это Ленин вылез на мавзолей, построенный после его смерти ?
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30.09.2022 00:16 Відповісти
Просочился с грунтовыми водами.
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30.09.2022 08:02 Відповісти
Матиас Руст известен тем, что в 1987 году, на легкомоторном самолете Сессна, совершил незаконный перелет из Гамбурга (север Германии) в Москву, и чудом уйдя от систем ПВО СССР приземлился прямо на красной площади. Самое удивительное, что произошло это 28 мая, в День пограничных войск СССР. ленин лично встречал Матиоса
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01.10.2022 13:30 Відповісти
Навіщо розпинатися про відповідь світу , ви самі там яку відповідь для ***** приготовили?
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29.09.2022 22:53 Відповісти
асфальт.
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29.09.2022 23:05 Відповісти
7 років дотримувались Мінська ,та шукали мир в очах.. Замість мінувати в Рашці всю інфраструктуру..І Путлер це бачив.
А тепер будем обгорілу шкіру з себе зчухувать..
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29.09.2022 23:30 Відповісти
Я сподіваюсь це йому хтось сказав,що це він не сам вирішив?
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29.09.2022 22:53 Відповісти
Схоже, із всіх рекомендацій сама реальна - не панікувати. Інші так, для душевної рівноваги.
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29.09.2022 22:56 Відповісти
Повна аналогія до "шашлику"... Ті що війну затіяли - їм темпи утилізації українства замалі...
Якщо б москалі захопили 2/3 Україні - Буча була всюду - а відтак геноцид був би на зараз уже близько 10 млн. Тобто ядерній удар (у того у кого вавка в голові від народження) може планувати саме в таком розмірі втрати нам. Адже "план" він і в Африці План...
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30.09.2022 10:00 Відповісти
Припиніть мля родуми що там у голові у путіна, говоріть про те що конкретно будемо робити ми... заїб..ли вже своїми гаданнями.
ЯЗ буде використана лише в одному випадку - якщо х..ло матиме надію що досягне своєї мети, не давайте цієї надії... придурки
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29.09.2022 22:56 Відповісти
Що ви знаєте про москалів за 300 років, які цілі сповідував Калита? Петро 1? Александра 2 и прочие неславянские царі?
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30.09.2022 10:02 Відповісти
Синочків своїх встиг вивезти?
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29.09.2022 22:58 Відповісти
Чмо сране, завалило би свою мерзенну пику. Тобі весь світ ніяких повноважень від його імені говорити не давав.
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29.09.2022 22:59 Відповісти
Наш Вован выступит в майке и трусах :грозно надует щёки, сведёт
брови и плюнет в камеру.
Ещё пообещает битум рацейским больше не покупать.
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29.09.2022 22:59 Відповісти
Все що каже Даілов , виявляється навпаки
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29.09.2022 23:04 Відповісти
Русский гитлер уверен, что Запад боится ядерной войны больше раши. И потому просто продаст Украину. Из страха. И Запад сам виноват, сам питает такое отношение. Именно Байден и Шольц не дают танки, оправдываясь тем, что иначе русский гитлер применит Я/О.

И что теперь? Он говорит отдайте мне Украину - не то применю Я/О. Уже то, что Запад боится прямо озвучить зеркальный ответ на возможный удар Я/О, говорит о победе гитлера в этом словесном покере. Всё остальное = бла бла.
На Я/О может быть ответ только Я/О и точка. Увиливание от этого = поражение.
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29.09.2022 23:05 Відповісти
Миттєвою як пронос
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29.09.2022 23:06 Відповісти
Хех. Інтересно це в коментарях боти вдають що не вірять в те що рф після застосування нею ЯЗ буде безвідворотня смерть, чи це інфовкиди рф реально діять на людей?

Смішно. Бо у випадку застосування росією ЯЗ до України всі країни Африки, Азії і так далі будуть впевнені на 100% що єдиною гарантією їх існування є виключно атомна зброя та можливість і воля її застосувати при першій же нагоді.

Зразу же Японія, Південна Корей і їх південні сусіди стануть країнами із ядерним арсеналом. Вся африка правдами і не правдами кинеться створювати яз. Світовому порядку буде піздець.

Ізраїль гарантовано застосує ЯЗ до Ірану поки той не створив свою ЯЗ, і до решти сусідів що мішають йому проводити експансію.

Все буде так весело що від росії за досить короткий період часу нікого в живих не залишать ображені руйнуванням світового порядку. Влаштовуватимуть на території рф сафарі на рабів та донарів, бо світового порядку більше існувати не буде. Можна буде законно наприклад китайцям різати на м'ясо живих росіян і їсти, чи брати собі в рабство, і вони цим будуть користуватись враховуючи якими новеллами накачане китайське суспільство. І ніхто заборонити це не зможе.
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29.09.2022 23:11 Відповісти
Після того як ми віддали ядерну зброю, а на нас напав один із гарантів, а інші заявили, що Будапештський меморандум то лише папірець і не більше всі у світі і так зрозуміли що і до чого. Технології стануть ********* і доступніше і кожна країна буде мати ядерну зброю. От мало хто знає, що Японія вже має, як Ізраїль неофіційно, але потенційні противники знають чудово, той же Китай.
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29.09.2022 23:30 Відповісти
Всі то можливо зрозуміли, але ніхто не хоче бути тим першим хто попробує світовий порядок на міцність, бо формально він ще існує і можливо навіть цілком діє. А тому всі зацікавлені в очікуванні та ************ рф.
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30.09.2022 01:16 Відповісти
Коли Пакистан зробив собі ядерну зброю, то США погрожували військами забрати її. Пакистанці відповіли - спробуйте. На тому і закінчилось. Японії за те що вони зробили ядерну зброю зробили аварію на Фукусімі, підводним вибухом, яким визвав цунамі, але ядерне тепер у Японії все одно є.
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30.09.2022 10:18 Відповісти
Не живіть ілюзіями, типу зараз всі країни світу не бачать що єдина гарантія безпеки це ЯО... Єдине що буде це глибоке занепокоєння і паніка на світових біржах....
І нас будуть примушувати здатись щоб закрити це питання, послухайте що в ЄС і в штатах зараз трендять уже з збройної відповіді розмова йде про могучі санкціїї
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29.09.2022 23:33 Відповісти
Ахаха. Ви бот чи піддались пропаганді рф?

Мова йде про "катастрофічні наслідки" та "радіація зашкодить членам НАТО" що дорівнює Article 5.

Примушувати здатись щоб що?

Тоді Північна Корея примусить здатись південну. А Пакистан примусить здатись Індію. І пішло поїхало... Не будьте такими наївними.

Всі хто від самого початку був на стороні рф це ті хто був зацікавлений в перемозі рф та поваленні світового порядку. І там на стороні рф вони залишаються навіть зараз. Це Ізраїль бо треба розширятись і є під боком Іран. Германські клани бо треба відродити Рейх, а тому німеччина та австрія постачали все для війни рф (запчастини, технології, станки, штучно завищені оплати за ресурси). РФ бо вона контролюється германськими кланами з часів створення російської імперії. Угорщина бо це єдиний шанс для неї знову розширитись. Іран бо вони маріонетка та дураки, які не усвідомлюють наслідків та вірять що їх проблема в сша (який насправді єдиний гарант того що вони досі існують та не знищені ядерним ударом Ізраїля.)

І так далі всі хто бачив вигоду у багатополярному світі. Це і Китай. І Індія. Всі хто думав що зможе вижити та відхопити якоїсь вигоди.

Але насправді всі вони разом це дуже маленька частина світової економіки. Дуже залежна частина від США.

!!! І саме головне всі вони один одному вороги бо інакше і бути не може у прихильників багатополярного світу!
Ось наприкладі германських кланів всім їм показали де їх місце біля параші. Незважаючи на власну думку германці вимушені постачати зброю, гроші і вже навіть сидять без "потоків".

Як сказав колись "один чувак" - военный конфликт между Россией и НАТО начнется с незаметного налёта для *************** ДРЛО P-8 Poseidon, с последующим выпиливанием Нордстрима.

Нічого не нагадує? США, ЄС, Океанія, Британія та Японія з сусідом повністю задоволені існуючим світовим порядком. А тому у випадку чого РФ буде кінець просто щоб залякати всіх. Так звичайно можливо він не буде миттєвим, але що точно так те що все буде весело.
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30.09.2022 01:12 Відповісти
У вас невірні враження про світовий порядок, просто подумайте чого Набуліна дальше керує нацбанком РФ, хоча вона ставлениця МВФ... Те саме чому Тоталу дальше РФ дозволяє бути співласником найбільшого родовища в РФ і багатьох НПЗ... Німці акціонери газпрома... Шел співласник Сахалін 2....

А Китай без американських грошей нуль без палички... І зараз на публіку типу конфлікт Китаю з США а в реальності багато амер і європейських компаній саме зараз переносять туди виробництво через те що Китай має доступ до дешевого російського енергоресурсу і робоча сила там подешевіла після локдаунів
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30.09.2022 12:37 Відповісти
Це не враження. Вважайте це інсайдом. Можете попробувати їх перевірити, а можете забити і забути про те що я написав.

До речі, а хто вам сказав що Набуліна ставленик МВФ?)

"Німці" хех правильно германці, бо якийсь там німець бюргер до газпрому відношення немає, а германець який не бачить різниці між австрійцем, німцем та навіть ізраїльтянами німецького походження якраз і є тим хто тримає росію в своїх руках.

Я там нижче писав що рф досі імітує що дотримується світового порядку. Саме тому власники рф германці не ламають те що приносить їм дохід. Ви напевне не зрозуміли. Германці вірили в те що все буде за 3 дня, рф переможе і взагалі для них нічого не поміняється в гіршу сторону, а вони лиш отримають єдиний економічний простір від Лісабону до Владивостоку і відродять рейх в новому багатополярному світі.

Ви частково праві про Китай. Тому я і писав що вони всі залежна від сша дуже маленька частинка економіки світу. Справді Китай виробнича площадка США. Але! Це не міняє того що у них теж є свої амбіції. Саме тому не дуже розумні власники корпорацій із Китая вирішили що у випадку багатополярного світу вони зможуть стати самостійними, і зможуть диктувати свою волю іншим. Але як бачите у них як і в германців виходить один факап.

Саме тому я не сумніваюсь у висновках з першого коментаря.
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Здивую вас що амер. компанії також поставляла обладнання для РФ ВПК і дальше поставляють через Сінгапур....
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30.09.2022 21:35 Відповісти
Чим? Ринок він такий. Тим більше чорний.

Той же Іран показав що незважаючи на всі санкції можна завести.
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30.09.2022 22:44 Відповісти
Усім уже давно насрати на той уявний " світовий порядок" ,на який моляться тільки лохи з України.Любовно розглядаючи засраний Будапештський меморандум.
Так ,ядерка розповзеться по світу.
І спусковим гачком була " глибока стурбованість" Заходу в 14 році.
А путлерівське ядерне бомбардування вже нічого не додасть..
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29.09.2022 23:35 Відповісти
Так насрати що всі крім рф його дотримуються. І навіть рф імітує що теж дотримується.

Чи може Ізраїль вже знищив атомними ударами Іран?
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30.09.2022 01:19 Відповісти
,,Нас ждут интересные времена и события! Запасайся попкорном и не забудь подгузники. Зачем? Да мы ахнем от того, что увидим и обделаемся от ужаса!"( с)
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30.09.2022 05:52 Відповісти
Украина имеет самолёты, которые могут нести американские ракеты средней дальности. Какая там боеголовка - это решать нам и нашим союзникам.
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29.09.2022 23:16 Відповісти
***** сейчас как и перед 24 февраля, забросил удочку насчет приминения ЯО и ждет реакции Запада и США какой ответ они дадут. И если Запад и США как и перед 24 февраля начнут тянуть песню о глубокой озабоченности, о том что НАТО не будет встревать и вмешиваться, кроме очередных санкций на Киркорова и тд, то ***** таки применит ЯО. Поетому нужно четко натыкать ***** в морду что он сразу же прямо по кремлю и по мацкве получит ядерные ответные удары, а не озабоченности
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29.09.2022 23:21 Відповісти
И если Запад и США как и перед 24 февраля начнут тянуть песню о глубокой озабоченности,

заменить на "начали".

Международньім преступним сообществам (очень богатим) не нравится что Московия так просто проигрьівает, и скоро нечем будет пугать Европу...
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30.09.2022 10:08 Відповісти
Все це пусте самозаспокоєння.
Путлер може лупити по нас ядером безкарно.
До речі площа 20 км .квадр це половина Києва.
Типова Хіросіма на місці центру.
Замість за 5 років замінувати РФ ію від Москви до окраїн - просрали 8 років..
Ми і зараз ніхера не готуємся по переносу війни на території Рашки.
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29.09.2022 23:27 Відповісти
Навіть форму не пошили а просимо всюди....
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29.09.2022 23:35 Відповісти
Люди волають про мінування всього та вся, а їх спиняють реальністю: зимової нікому шити та і мін нам не дають
Приїхали. Повоювати, Деякі... Ось вам і 30 років "піεɓижа" говорунов.
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30.09.2022 10:12 Відповісти
Никто кроме нас, не разрушит мавзолей-зиккурат.
И закончится тёмное иго.
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29.09.2022 23:27 Відповісти
почитав статтю, коменти. я зрозуміів, що більшість людей не мають сумніву в тому, що )(уйло застосує ЯЗ. також всі розуміють, що Світ нічого реального у відповідь не зробить. може навіть тому, що зробити щось неможливо. ну не буде США воювати з москвою внаслідок ядерного удару по Україні. Це ж очевидно. А всі балачки про якусь рішучу відповідь створюються для заспокоєння людей. Що можна зробити !? Для початку я би зібрав десь в одному місці тих депутатів та інших людей, які віддали нашу ЯЗ москалям.
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29.09.2022 23:31 Відповісти
Як помирати в муках від раку,то краще вже піти в Рашку і спалить хоч одну їх дєрєвню
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29.09.2022 23:38 Відповісти
то так. але думаю, що вони міліон таки зберуть тих мобіків. так і розвідка каже. Якщо вони добре закопаються то хєр їх перейдеш. В Херсоні побудували бетонні споруди і хєр що зробиш. хіба багато людей покласти. треба свїх гнид карати суворо, щоб більше такого не повторилось. але в нас немає системності. тому кравчук встиг здохнути. і багато вже поздихало тих упирів, що бомбу, яку створювали ціною життів міліонів людей, віддали посто так, вуличному гопнику.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
Світ сподіваюсь в курсі ?
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29.09.2022 23:59 Відповісти
Занепокоєння буде миттєве, це точно
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30.09.2022 00:10 Відповісти
глубокое
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30.09.2022 00:41 Відповісти
Польша не будет молча смотреть как Россия приближается к её границам.
Польщу поддержат британцы, которым никто не указ.
Куда и какой мощности прилетит по России - вот в чём вопрос.
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30.09.2022 01:06 Відповісти
Ну и где ядерній зонтик США ?
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30.09.2022 02:47 Відповісти
Щось мені здається, що джонам і смітам все таки прийдеться розчохлити свої автомати...не схочуть вони упустити такий шанс. Тим більше, що майже половину роботи за них зробили...
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30.09.2022 06:22 Відповісти
Так! Все залежить від Данилова!
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30.09.2022 08:50 Відповісти
сподіваюсь іронія ?
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30.09.2022 10:26 Відповісти
Слишком частые заявления о готовности действовать что с одной, что с другой стороны как-то начинают вызывать противоположные чувства.
Создаётся ощущение, что хотят убедить в первую очередь сами себя.
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30.09.2022 08:53 Відповісти
а що, аналогію з "шашликами" не бачите?
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30.09.2022 10:27 Відповісти
Даже не знаю.
Я ведь не местный, о той истории про шашлыки прочёл уже здесь, на "Цензоре" уже после 02.24.
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30.09.2022 18:06 Відповісти
Як вам такий епіграф нашого з вами буття?
 Сценарій

РФ завдає масового ядерного удару по Україні-Русі.
США і Ко по РФ "у відповідь".

Шах і мат: невже слов'янство знищено... "Я тут кофе буду пить"


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30.09.2022 10:33 Відповісти
 
 