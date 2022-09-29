У разі застосування Росією ядерної зброї відповідь світу буде миттєвою і радикальною, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов висловив впевненість у тому, що в разі застосування РФ ядерної зброї проти України – відповідь світу буде миттєвою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у ефірі програми "Говорить великий Львів".
"Чи вдадуться вони до цієї дії – це залежить лише від тих думок, які є у голові у путіна. Я можу сказати, що якщо, не дай Бог, хоча б одна ядерна тактична зброя буде використана проти нашої країни – відповідь світу буде миттєвою і вона буде абсолютно радикальною. Я у цьому більш ніж впевнений", - поінформував він.
Щодо розмов про те, начебто відповіді світу не буде, що всі проковтнуть, посадовець наголосив, що використання ядерної зброї може бути уперше в історії після Другої світової війни, після подій, які відбулися тоді у Японії.
"Це, може, буде перша така спроба використання країною ядерної зброї. І тому світ, цілком зрозуміло, що має на це відреагувати. Я більш ніж впевнений, що він на це відреагує", - сказав секретар РНБО.
При цьому Данілов заявив, що не можна нічого виключати, але тактична ядерна зброя не може завдати великої площі ураження.
"Я хочу, щоб ми з вами це все розуміли, - що те, що стосується використання тактичної ядерної зброї – це не Хіросіма і не Нагасакі – це зовсім інша ситуація. Це знаряддя, які можуть покривати 10, 5, 20 квадратних кілометрів, у залежності від того, до якого божевілля може дійти наш сусід - рф. Інша справа – що ми маємо готуватися дійсно до будь-якого розвитку подій, з урахуванням божевільного сусіда, який є поруч з нами. Сусідів як-то кажуть, на жаль, не вибирають", - додав секретар РНБО.
Посадовець розповів, що найближчим часом будуть офіційно оприлюднені рекомендації від РНБО для мирного населення, як діяти у разі небезпеки, вони вже підготовлені.
"Ці рекомендації будуть надані. Більше того, у ЗМІ дуже багато корисних даних щодо цього. Але скажу, що, зокрема, перебування у підвалі при будь-якій загрозі – є фундаментально важлива річ. Я можу довго про це говорити, бо у нас дуже багато інформації", - сказав він.
Секретар РНБО поінформував, що фахівці при цьому не радять перебувати у дерев’яних будинках - обов’язково має бути бетонна споруда і бажано, щоб це був підвал.
"Але ні у якому разі – не панікувати у цьому випадку", - закликав Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
Не считая бомбёжки асфальтом и разминирования с отводом своих войск, конечно.
Это море, Беларусь, Азов, Черное, Укр войска...
И да - если звучало раньше -
"только дернутся - все разбомбим",
сейчас -
мы, вероятно в крыму базы в ответ разбомбим,
WTF?????????
А тепер будем обгорілу шкіру з себе зчухувать..
Якщо б москалі захопили 2/3 Україні - Буча була всюду - а відтак геноцид був би на зараз уже близько 10 млн. Тобто ядерній удар (у того у кого вавка в голові від народження) може планувати саме в таком розмірі втрати нам. Адже "план" він і в Африці План...
ЯЗ буде використана лише в одному випадку - якщо х..ло матиме надію що досягне своєї мети, не давайте цієї надії... придурки
брови и плюнет в камеру.
Ещё пообещает битум рацейским больше не покупать.
И что теперь? Он говорит отдайте мне Украину - не то применю Я/О. Уже то, что Запад боится прямо озвучить зеркальный ответ на возможный удар Я/О, говорит о победе гитлера в этом словесном покере. Всё остальное = бла бла.
На Я/О может быть ответ только Я/О и точка. Увиливание от этого = поражение.
Смішно. Бо у випадку застосування росією ЯЗ до України всі країни Африки, Азії і так далі будуть впевнені на 100% що єдиною гарантією їх існування є виключно атомна зброя та можливість і воля її застосувати при першій же нагоді.
Зразу же Японія, Південна Корей і їх південні сусіди стануть країнами із ядерним арсеналом. Вся африка правдами і не правдами кинеться створювати яз. Світовому порядку буде піздець.
Ізраїль гарантовано застосує ЯЗ до Ірану поки той не створив свою ЯЗ, і до решти сусідів що мішають йому проводити експансію.
Все буде так весело що від росії за досить короткий період часу нікого в живих не залишать ображені руйнуванням світового порядку. Влаштовуватимуть на території рф сафарі на рабів та донарів, бо світового порядку більше існувати не буде. Можна буде законно наприклад китайцям різати на м'ясо живих росіян і їсти, чи брати собі в рабство, і вони цим будуть користуватись враховуючи якими новеллами накачане китайське суспільство. І ніхто заборонити це не зможе.
І нас будуть примушувати здатись щоб закрити це питання, послухайте що в ЄС і в штатах зараз трендять уже з збройної відповіді розмова йде про могучі санкціїї
Мова йде про "катастрофічні наслідки" та "радіація зашкодить членам НАТО" що дорівнює Article 5.
Примушувати здатись щоб що?
Тоді Північна Корея примусить здатись південну. А Пакистан примусить здатись Індію. І пішло поїхало... Не будьте такими наївними.
Всі хто від самого початку був на стороні рф це ті хто був зацікавлений в перемозі рф та поваленні світового порядку. І там на стороні рф вони залишаються навіть зараз. Це Ізраїль бо треба розширятись і є під боком Іран. Германські клани бо треба відродити Рейх, а тому німеччина та австрія постачали все для війни рф (запчастини, технології, станки, штучно завищені оплати за ресурси). РФ бо вона контролюється германськими кланами з часів створення російської імперії. Угорщина бо це єдиний шанс для неї знову розширитись. Іран бо вони маріонетка та дураки, які не усвідомлюють наслідків та вірять що їх проблема в сша (який насправді єдиний гарант того що вони досі існують та не знищені ядерним ударом Ізраїля.)
І так далі всі хто бачив вигоду у багатополярному світі. Це і Китай. І Індія. Всі хто думав що зможе вижити та відхопити якоїсь вигоди.
Але насправді всі вони разом це дуже маленька частина світової економіки. Дуже залежна частина від США.
!!! І саме головне всі вони один одному вороги бо інакше і бути не може у прихильників багатополярного світу!
Ось наприкладі германських кланів всім їм показали де їх місце біля параші. Незважаючи на власну думку германці вимушені постачати зброю, гроші і вже навіть сидять без "потоків".
Як сказав колись "один чувак" - военный конфликт между Россией и НАТО начнется с незаметного налёта для *************** ДРЛО P-8 Poseidon, с последующим выпиливанием Нордстрима.
Нічого не нагадує? США, ЄС, Океанія, Британія та Японія з сусідом повністю задоволені існуючим світовим порядком. А тому у випадку чого РФ буде кінець просто щоб залякати всіх. Так звичайно можливо він не буде миттєвим, але що точно так те що все буде весело.
А Китай без американських грошей нуль без палички... І зараз на публіку типу конфлікт Китаю з США а в реальності багато амер і європейських компаній саме зараз переносять туди виробництво через те що Китай має доступ до дешевого російського енергоресурсу і робоча сила там подешевіла після локдаунів
До речі, а хто вам сказав що Набуліна ставленик МВФ?)
"Німці" хех правильно германці, бо якийсь там німець бюргер до газпрому відношення немає, а германець який не бачить різниці між австрійцем, німцем та навіть ізраїльтянами німецького походження якраз і є тим хто тримає росію в своїх руках.
Я там нижче писав що рф досі імітує що дотримується світового порядку. Саме тому власники рф германці не ламають те що приносить їм дохід. Ви напевне не зрозуміли. Германці вірили в те що все буде за 3 дня, рф переможе і взагалі для них нічого не поміняється в гіршу сторону, а вони лиш отримають єдиний економічний простір від Лісабону до Владивостоку і відродять рейх в новому багатополярному світі.
Ви частково праві про Китай. Тому я і писав що вони всі залежна від сша дуже маленька частинка економіки світу. Справді Китай виробнича площадка США. Але! Це не міняє того що у них теж є свої амбіції. Саме тому не дуже розумні власники корпорацій із Китая вирішили що у випадку багатополярного світу вони зможуть стати самостійними, і зможуть диктувати свою волю іншим. Але як бачите у них як і в германців виходить один факап.
Саме тому я не сумніваюсь у висновках з першого коментаря.
Той же Іран показав що незважаючи на всі санкції можна завести.
Так ,ядерка розповзеться по світу.
І спусковим гачком була " глибока стурбованість" Заходу в 14 році.
А путлерівське ядерне бомбардування вже нічого не додасть..
Чи може Ізраїль вже знищив атомними ударами Іран?
заменить на "начали".
Международньім преступним сообществам (очень богатим) не нравится что Московия так просто проигрьівает, и скоро нечем будет пугать Европу...
Путлер може лупити по нас ядером безкарно.
До речі площа 20 км .квадр це половина Києва.
Типова Хіросіма на місці центру.
Замість за 5 років замінувати РФ ію від Москви до окраїн - просрали 8 років..
Ми і зараз ніхера не готуємся по переносу війни на території Рашки.
Приїхали. Повоювати, Деякі... Ось вам і 30 років "піεɓижа" говорунов.
И закончится тёмное иго.
Польщу поддержат британцы, которым никто не указ.
Куда и какой мощности прилетит по России - вот в чём вопрос.
Создаётся ощущение, что хотят убедить в первую очередь сами себя.
Я ведь не местный, о той истории про шашлыки прочёл уже здесь, на "Цензоре" уже после 02.24.
Сценарій
РФ завдає масового ядерного удару по Україні-Русі.
США і Ко по РФ "у відповідь".
Шах і мат: невже слов'янство знищено... "Я тут кофе буду пить"