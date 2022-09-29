Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не відповідає масштабам ескалації Путіна, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пропоновані Євросоюзом нові санкції проти Росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – написав Кулеба у твітері.

Нагадуємо, напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія представила восьмий пакет санкцій для Росії: обмеження на ціну нафти, розширення списку підсанкційних осіб