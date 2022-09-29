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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не відповідає масштабам ескалації Путіна, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пропоновані Євросоюзом нові санкції проти Росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – написав Кулеба у твітері.

Нагадуємо, напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Хороші новини: "Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью. Они уже почти окружены. Это будет второе серьезное поражение армии России этой осенью. После катастрофы под Харьковом. Окружение российских войск в Лимане и их плен - это не лучший фон для выступления Владимира Путина завтра в Кремле. "
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29.09.2022 23:44
+5
Не вопрос, а Украина предлагает какие санкции включить в пакет? Государственным мужам не мешало бы и самим подсуетиться в этом вопросе , кроме как выступать в телевизоре.
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29.09.2022 23:54
+4
таке враження , що санкції скінчились. це небезпечно.
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29.09.2022 23:32
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таке враження , що санкції скінчились. це небезпечно.
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29.09.2022 23:32 Відповісти
Они же ещё и сняли запрет на поставки аммиака.
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30.09.2022 00:00 Відповісти
Нам дадуть літаки та танки і ракети 1000км
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29.09.2022 23:35 Відповісти
Пишеш з паралельної реальності?
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29.09.2022 23:40 Відповісти
Спорим на 100$?
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29.09.2022 23:50 Відповісти
Спорим.
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30.09.2022 00:08 Відповісти
Дай Боже!
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29.09.2022 23:52 Відповісти
я вважаю що всі пакети загалом не відповідають, а ще згадаємо що ця *****, які називають санкції, з 2014 і тільки спонукала путлера
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29.09.2022 23:37 Відповісти
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29.09.2022 23:38 Відповісти
Та в Европі досі на своїй конченій хвилі.
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29.09.2022 23:41 Відповісти
З"ясувалося навіщо орки підірвали свої північні потоки. Виявилося, що труби застраховані і х**о буде вимагати в страхових компаній як мінімум відшкодування вартості газогонів на 17 млд. у.о..
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29.09.2022 23:42 Відповісти
Вот и сдача на металлолом не сбудется,было бы позорище на весь мир.
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30.09.2022 00:14 Відповісти
Хороші новини: "Российские войска в Лимане могут быть окружены уже этой ночью. Они уже почти окружены. Это будет второе серьезное поражение армии России этой осенью. После катастрофы под Харьковом. Окружение российских войск в Лимане и их плен - это не лучший фон для выступления Владимира Путина завтра в Кремле. "
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29.09.2022 23:44 Відповісти
Там не а кого окружать,одні 60 річні діди і то вже не живі
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29.09.2022 23:53 Відповісти
Да і сам ес від маразму і погроз куйла зморщився як пі*сюн на морозі...( не беру до уваги Польщу та країни Балтії)..
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29.09.2022 23:45 Відповісти
ЄС взагалі нічому не відповідає, окрім як занепокоєнностями.
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29.09.2022 23:45 Відповісти
Не вопрос, а Украина предлагает какие санкции включить в пакет? Государственным мужам не мешало бы и самим подсуетиться в этом вопросе , кроме как выступать в телевизоре.
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29.09.2022 23:54 Відповісти
Реальному уровню угрозы миру от сумасшедшего лубянского ублюдка может отвечать только офиц. объявление этого урода вне закона с открытием охоты на него и наградой за поимку (в любом виде)...
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29.09.2022 23:55 Відповісти
То есть что бы экономика во всех странах обрушилась и Украина вместо помощи почтовые открытки получала?
Хитрый план,долго он его обдумывал.
А можа прекратить прокачку газа через Украину и ударить со всей силой по кацапам?
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30.09.2022 00:13 Відповісти
В мене таке враженя, що із всієї зеленої команди, тільки один Кулеба гідно займається своєю справою.
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30.09.2022 00:15 Відповісти
І це тоді коли дєрмак спить!
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30.09.2022 00:23 Відповісти
Обидва зрадники !
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30.09.2022 08:42 Відповісти
Тож Зеля вводить чи не вводити санкції проти Московії? Потім сам просить Байдена, щоб США зняли якісь санкції з жидів. У нас в Україні майже чверть російського бізнесу.
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30.09.2022 08:41 Відповісти
 
 