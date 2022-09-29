Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не відповідає масштабам ескалації Путіна, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що пропоновані Євросоюзом нові санкції проти Росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Пропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС проти Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна й загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – написав Кулеба у твітері.
Нагадуємо, напередодні Єврокомісія запропонувала новий пакет санкцій проти Росії через проведені нею псевдореферендуми на окупованих українських територіях.
Топ коментарі
+6 Rechnoj skitalec
показати весь коментар29.09.2022 23:44
+5 vismavista
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+4 Kozak Palestina
показати весь коментар29.09.2022 23:32
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Хитрый план,долго он его обдумывал.
А можа прекратить прокачку газа через Украину и ударить со всей силой по кацапам?