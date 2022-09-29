Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен

Проведення РФ фіктивних референдумів є лише спробою Путіна захопити більше українських земель, що грубо порушує міжнародне право й ніколи не буде визнано на міжнародному рівні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фальшиві "референдуми" Кремля є марною спробою приховати те, що являє собою подальші спроби захоплення земель в Україні. Чітко наголошу: результати були підготовлені в Москві та не відображають волі народу України", - підкреслив глава американської дипломатії.

Він вкотре зауважив, що Сполучені Штати ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії РФ української території.

"Цей спектакль, організований ставлениками РФ, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це – посягання на принципи міжнародного миру й безпеки",- зауважив держсекретар США.

Він зазначив, що Росія змусила значну частину населення захоплених районів лишити свої домівки, а ті, хто залишився, були змушені голосувати під погрозами людей зі зброєю, в страху за свою безпеку, а також безпеку близьких.

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"Народ України послідовно висловлював своє прагнення до вільного й демократичного майбутнього. Вони хочуть, щоби їхня країна залишалася незалежною й суверенною",- підкреслив Блінкен.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжать допомагати Україні в її боротьбі за захист своєї території від російської агресії. Ми щиро підтримуємо єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах",- наголосив держсекретар США.