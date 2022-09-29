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США (14451) Блінкен (939) псевдореферендум (181)

Підготовлені в Москві результати псевдореферендумів не відображають волі народу України, - Блінкен

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Проведення РФ фіктивних референдумів є лише спробою Путіна захопити більше українських земель, що грубо порушує міжнародне право й ніколи не буде визнано на міжнародному рівні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фальшиві "референдуми" Кремля є марною спробою приховати те, що являє собою подальші спроби захоплення земель в Україні. Чітко наголошу: результати були підготовлені в Москві та не відображають волі народу України", - підкреслив глава американської дипломатії.

Він вкотре зауважив, що Сполучені Штати ніколи не визнають легітимність чи результати цих фіктивних референдумів або ймовірної анексії РФ української території.

"Цей спектакль, організований ставлениками РФ, є нелегітимним і порушує міжнародне право. Це – посягання на принципи міжнародного миру й безпеки",- зауважив держсекретар США.

Він зазначив, що Росія змусила значну частину населення захоплених районів лишити свої домівки, а ті, хто залишився, були змушені голосувати під погрозами людей зі зброєю, в страху за свою безпеку, а також безпеку близьких.

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"Народ України послідовно висловлював своє прагнення до вільного й демократичного майбутнього. Вони хочуть, щоби їхня країна залишалася незалежною й суверенною",- підкреслив Блінкен.

"Сполучені Штати, наші союзники та партнери продовжать допомагати Україні в її боротьбі за захист своєї території від російської агресії. Ми щиро підтримуємо єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах",- наголосив держсекретар США.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
А якби й відображав волю упоротиз ватнимків Херсонської області, то й що? Кордони України недоторкані, закріплені Конституцією та міжнародними правовими нормами. Купка совкодрочерів-недобитків, їх москалоязиких дорослих дітей, ждунів рюзкаґо міра, не може визначати від'єднання регіону від країни. Так що в будь-якому випадку - нах, це туди .!.
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30.09.2022 00:27
+3
У России тоже есть энергосистема.
Напугали.
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30.09.2022 00:11
+2
Якось по#уй на ці референдуми ...
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29.09.2022 23:53
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Кремль силою захоплює нові території у сусідніх країн і показує свому плебсу як броваду - цим і живе... а захід носиться з цим і не знає що робити...
отака куйня малята....
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29.09.2022 23:50 Відповісти
***** пофігу визнають чи ні.
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29.09.2022 23:51 Відповісти
Якось по#уй на ці референдуми ...
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29.09.2022 23:53 Відповісти
а нам своэ робити.....
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29.09.2022 23:54 Відповісти
Подозреваю, что путлер рассчитывает остановить ВСУ только с помощью шантажа с применением ЯО. Более того вот ту ораву мобиков он рассчитывает вилимо без боя просто завести в наши города после того ,как он считает, мы капитулируем после ультиматума. Потому как то что он мобилизирует это даже пушечным мясом назвать нельзя это тупо биомусор и ему 10 млн мобиков не хватит
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29.09.2022 23:58 Відповісти
Вся эта могилизация для того чтобы путлер продержался у власти ещё месяцев 6, до весны. Они сейчас соберут этот миллион мобиков голых босых голодных и и позапускают их равномерно по пока ещё оккупированным городам и села, чтобы затянуть освобождение ЗСУ и отсрочить политическую и физическую смерть *****
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30.09.2022 00:05 Відповісти
То что вы написали это самое рациональное решение. Но путлер иррационален, пытаюсь на ситуацию с этой точки зрения смотреть
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30.09.2022 00:10 Відповісти
"Мобилизация" была рассчитана на запугивание Запада.
А Запад пугаться уже перестал.
Так что будет просто жертвоприношение - Хабад такое любит.
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30.09.2022 00:14 Відповісти
Якщо вірити мордорським тг-каналам то після анексії х**о висуне ультиматум про вивід ЗСУ з цих територій інакше будуть спочатку удари ракетами по енергосистемі України, а потім і тактичні ядерні удари по військовим об"єктам. Так що Блінкену замість чергового занепокоєння потрібно думати як вони реально мають запобігти ядерному апокаліпсису.
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29.09.2022 23:57 Відповісти
У России тоже есть энергосистема.
Напугали.
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30.09.2022 00:11 Відповісти
А якби й відображав волю упоротиз ватнимків Херсонської області, то й що? Кордони України недоторкані, закріплені Конституцією та міжнародними правовими нормами. Купка совкодрочерів-недобитків, їх москалоязиких дорослих дітей, ждунів рюзкаґо міра, не може визначати від'єднання регіону від країни. Так що в будь-якому випадку - нах, це туди .!.
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30.09.2022 00:27 Відповісти
 
 