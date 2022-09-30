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Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський президент Путін вночі 30 вересня підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, копії указів опублікувало видання РИА-новости.

У повідомленні зазначається, що "Путін підписав указ про визнання Херсонської області та Запорізької області незалежними територіями".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Договори" про "вступ" окупованих українських територій до РФ підпишуть 30 вересня, - Пєсков

Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями 01
Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями 02

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+78
Нехай ху@ ло візьме цей указ , скрутить в трубочку і засуне собі в дупу😠
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30.09.2022 00:37
+62
...Интересно, что такое "народ Херсонской области"?
Чем он отличается от "народа Запорожской области" и народа других областей Украины?
Херсонским языком уйгуро-башкирской группы?
Самобытными былинами?
Или только тем, что туда зашли российские войска, а парочка гауляйтеров нарисовала клоунский "референдум"?

Диктатор из очень страшного превращается в очень смешного.
Один такой в начале сороковых тоже "расширял империю", проводил "добровольные присоединения" и даже какое-то время имел успех.
Закончил пулей в рот в зачуханном бункере.
Если кремлёвский дед думает, что ему повезёт больше, то он ошибается.
И пусть не надеется на пулю, мир предпочитает для него намыленную верёвку.
https://t.me/Sharpreview/17345
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30.09.2022 00:49
+48
та всім начхати вже що він там і до чого приєднає, рашка по швах розходиться як стара лоскутна ковдра, а путін її ще більше розтягує. На хиба? Бог включив русскім механізм самознищення на макса, навіть Богу терпець мабуть урвався, чекати, коли вони людьми стануть. Молимося за людей, які в тимчасовій окупації, їм зараз тяжко.
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30.09.2022 00:43
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Это не указ, это он себе смертный приговор подписал. И кто ж ему такую подлянку присоветовал? Все ведь прекрасно понимают, что крыса сама себя загнала в угол.
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30.09.2022 07:48 Відповісти
А вот и отправная точка. С этого момента окончательно и бесповоротно станет ясно, кто есть ху.
Ибо, громкие заявления и возмущения - одно, а воплощение своих обещаний, призывов и негодований в реальные действия - очень другое. Возможно ведь стало одной рукой давать нам по крохам вооружение, а другой щедро расплачиваться с агрессором за газ и нефть, кивая на крошечную Венгрию, как на причину этого. Это, как ленд лиз в обе стороны. Как "санкции" против России за аннексию Крыма и участие в войне на Донбассе: - поставлять из ЕС в Россию готовую продукцию нельзя, но производить её на территории России - можно!
Но, как сказал Ч. Буковски, воспитанные люди наполнены сомнениями, а идиоты полны уверенности. Поэтому "станет ясно" не для всех. Продолжение следует. В том же духе. Ибо идиоты ходят по улицам толпами.
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30.09.2022 07:50 Відповісти
НЕ зволікати жодної години. Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40е. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх)
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30.09.2022 07:52 Відповісти
Ну вот и новая граница ОРДЛО нарисовалась. Теперь это будет ОРДЛЗХО. В коментах, прям, такой смех, ирония.. А по факту отрезаны новые территории Украины. Ну и ракетные удары как в тире - стреляю куда хочу, ни за что не отвечаю. Пля..
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30.09.2022 07:52 Відповісти
О-о-о, що "приєдналка" зломалась? Не зміг себе пересилити?
Визнати назалежними це круто! Далі що? підуть всілякі Сальдо до шатра вЯликого хана по ярлик?
Отримають звичайно.
А далі що? Почеплять на цвяшок у вбиральні?
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30.09.2022 08:01 Відповісти
Не треба боятися анексії
Бо це нічого не змінить. Все вирішить зброя.
Гітлер анексував в 1938 році судетську область а також Польшу але все було повернути на свої місця
Вирішує сила і зброя а не шматок паперу.
Якщо Україна отримає багато зброї то їй чхати на анексію бо будуть вибивати скрізь.
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30.09.2022 08:06 Відповісти
у Гітлера не було самі знаєте чого
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30.09.2022 08:06 Відповісти
У Гітлера не було ядерної зброї
Але це нічого не змінює навіть якщо і завдасть удару Україна витримає
і розв'яжуть руки наносити удари по Росії
А те що буде відповідь і путіна з його поплічниками не стане це однозначно США це не приховують. По бункеру вдарять.
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30.09.2022 08:19 Відповісти
ЗМІНЮЄ, ще як змінює. Ядерна зброя не просто знищую вона ще ЗАРАЖАЄ теріторію на декілька десятиріч. Як Чернобиль. Україна втримає але мова йде про Людей, Громадян. Дітей, майбутній генофонд. Мабуть ви не розумієте що таке ядерна зброя та наскільки вона небезпечна. Кращій захист від ядерної зброї ЦЕ СВОЯ ЯДЕРНА ЗБРОЯ.
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30.09.2022 08:41 Відповісти
Тактическое ЯО заражает буквально ничего. Чернобыль был как 10 Хиросим - и что?
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30.09.2022 14:25 Відповісти
Було б прикольно, якби Зеленський підписав указ про незалежність Курської і Бєлгородської областей. Чисто потролити.
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30.09.2022 08:07 Відповісти
Якщо Ваш сусід хворий на шизофренію, то я не рекомендував би повторювати його дії, бо в лікарні просто стане на 1 пацієнта більше.
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30.09.2022 08:12 Відповісти
Можно підняти документі які ми маємо за 16-18 століття при якому навіть Сибір наш.
Пу- це лише "говорящая голова" банди озеро - якому передали вожжа орківські Єльциним.

Тобто Українська Держава (якщо б така була) могла заявити що бажає повернути своє м'якою силою. Гарантувавши гарні ЗП, соц видатки та розквіт місцевих народів. Але... а тут уже маячить реальність примінення ЯО бандитом і нашу безпорадність. Крапка.

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30.09.2022 10:56 Відповісти
Десь прочитав раніше
" Враньё это как езда на велосипеде. Остановишься-- упадёшь."
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30.09.2022 08:16 Відповісти
Лгут только одни негодяи.
Федор Михайлович Достоевский

Яка б порядна людина залишилась у "кормушки" після "вагнергейту"?
Тобто Всі що там - куплені та зрадники.
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30.09.2022 11:03 Відповісти
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30.09.2022 08:22 Відповісти
А Зеленский пусть подпишет указ, что московская область официально входит в состав Украины.
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30.09.2022 10:04 Відповісти
Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы давно проиграли бы. Вспомните, как мы топили все ваши съезды в словоблудии. Вы, жалкие фигляры, просто стали подражать нам в говорильне; на большее вас не хватило. Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь спектакль Перестройки, в которую вы играли на полном серьезе. Теперь зрителями будете вы; будете безропотно смотреть, как мы закручиваем гайки.

Уривок з "Исповедь сверхчеловека"
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30.09.2022 11:17 Відповісти
А подпись где?
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30.09.2022 08:22 Відповісти
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30.09.2022 08:31 Відповісти
Він вже плутає Байдена з Собчаком -
совсєм плохой 😕
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30.09.2022 09:25 Відповісти
Санитары вывели какое-то ***** на прогулку.
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30.09.2022 11:07 Відповісти
Абсолютно неюридичний документ. Херсонська та Запорізька області - поділ тільки в межах України. Вони не існують як міжнародна юридична одиниця, незалежність якої можна було б визнати. І в яких границях пляшивий їх визнає? В межах захоплених територій? А Запоріжжя? Його мешканці в псевдореферендумі не голосували. Але за цим наказом воно теж входить в псевдореспубліку. А як же дочекатися "визволення" території усієї Донецької області? Або це фейк, або пляшивий щось задумав.
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30.09.2022 08:35 Відповісти
признайте указом суверенитет пару областей и пару регионов для начала на федерашки
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30.09.2022 08:47 Відповісти
Этот указ имеет такую юридическую силу, как мой бы указ, который я бы подписал сидя на кухне своей квартиры. Никакой. Пустая бумажка, с которой можно только сходить в туалет.
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30.09.2022 08:52 Відповісти
Так то воно так. Тільки Держдума РФ внесе зміни в К РФ і приєднає окуповані території до РФ а ***** витягне з кишені атомний кийок і кинеться захищати новопридбані землі РФ. А удар атомною зброєю нанесе допустимо по Львову
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30.09.2022 10:03 Відповісти
Вірно сказав колись Нємцов, що ***** казковий *******.
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30.09.2022 08:57 Відповісти
Зеленский должен подписать указы о признании Дагестана, Татарстана, Чечни - независимыми государствами!
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30.09.2022 09:00 Відповісти
Даруємо незалежність всім:

республікам

автономним краям,
округам,
районам

та

сільрадам
колишньої рашки 😕
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30.09.2022 09:35 Відповісти
Бл, ну конченное , нет слов...
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30.09.2022 09:05 Відповісти
Зеленский может сказать: А нам нас#ать на ваши внутренние бумажки. Или выполняйте будапештский меморандум.
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30.09.2022 10:10 Відповісти
Пора проводить референдумы о независимости станции метро Киевская и Киевского вокзала.
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30.09.2022 09:05 Відповісти
З тим же успіхом ***** може називати себе Наполеоном.
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30.09.2022 09:16 Відповісти
Тим більше, що вже має царську печатку...
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30.09.2022 09:31 Відповісти
...завірить справку від психіатра 😢
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30.09.2022 09:32 Відповісти
А это не путин. царь не настоящий. даешь днк тест.
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30.09.2022 10:13 Відповісти
Вже зайнято
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30.09.2022 17:00 Відповісти
як сказав Діду Байден навесні з приводу визнання "незавісімості" Луганди:
"да хто, чорт забирай, цей "парєнь" (чмо) щоб утверджувати нові держави?"
і виділив Україні гарну військову допомогу.

так і зараз - чим більше хло буде тріпатись, тім міцніше затягнеться зашморг на його шиї
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30.09.2022 09:20 Відповісти
Клініка плаче
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30.09.2022 09:25 Відповісти
Тут є інтєрєсний хід:

Всі ці чотири "нєзавісімих" області лише адмін одиниці.
Верховна Рада може приєднати їх до сусідніх областей та оголосити незаконно окупованими частинами Миколаївської, Дніпропетровської та інших областей

Цей документ буде мати набагато більше юридичних підстав, ніж писулька буйла
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30.09.2022 09:30 Відповісти
Тоді ×уйло проведе на тих самих, окупованих, територіях новий референдум - про визнання "народу дніпропетровщини" і т. д.
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30.09.2022 12:36 Відповісти
Совсем стал плох старик.
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30.09.2022 09:37 Відповісти
так что бы ***** уже в граматку записало.
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30.09.2022 10:00 Відповісти
А що кремлівській мафії : війна йде не на їх території,винищать своїх диких придурків і зеків,знищать генералів (розвелось , що бліх),знищать застаріле іржаве озброєння (а куди його подіти....а потім єрмаки їм накрадуть нового ),знищать зажертих менеджерів газпрому (дуже гарнечистилище) оманськікнурі разом зкаламоєм вже працюють на кремлівську мафію (он "смотрящій"януковіча єЛДАК міцно тримає за інструмент одоробало разом ззрадою іправітєльством....абєнявагонами відправляє мільярди на "другу"армію світу....це й була мрія колективного путіна за рахунок працьовитих українців підняти свою "другу армію"(бо не вп..... не в "красну" армію ),відновити і модернізувати економіку.....ну не можуть вони бути "імпєрією" БЕЗ УКРАЇНЦІВ....бо тупі,бо злодії,бо гвалтівники,бо кати : можуть тільки красти,відбирати і брехати,брехати,брехати...Українці,чому ви такі добрі і наївні.....чому дозволи кучмі лягти під кремлівську мафію ?Чому зараз дозволяєте ,що б нас нищилизлодіюпри владі ? Хана нам доки бєняуруля...
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30.09.2022 10:00 Відповісти
На туалетной бумаге подписал?
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30.09.2022 10:25 Відповісти
Коротко и со вкусом!
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30.09.2022 10:27 Відповісти
Яке кончене...
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30.09.2022 10:45 Відповісти
Спочатку носило чемодани, тепер туди дрище.
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30.09.2022 10:46 Відповісти
дід вже зовсім двинувся ; Але ж і скучно вже, одне й те саме, вуже не прикольно.
якось все в них без фантазіі виходить. йшли визволяти днр та лнр, а наробили ще двох
привидів. Щось в них тільки мертворождені виходять.
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30.09.2022 10:47 Відповісти
рашистський мудозвон куйло всія рабсії забув.як він кровою .смертями і знищенням підписав незалежність Чечні?
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30.09.2022 10:52 Відповісти
Епанатик кремлядский, эти области независимы с 1991 года.
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30.09.2022 10:53 Відповісти
Международное право
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30.09.2022 10:58 Відповісти
Генедиректор Укрпошти підписав наказ, про визнання території кремля територією АТ Укрпошти.

https://focus.ua/uk/*******-novosti/531253-den-prikolnyh-prikazov-glava-ukrposhty-priznal-territoriyu-kremlya-sobstvennostyu-kompanii
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30.09.2022 11:06 Відповісти
"День прикольных приказов": глава "Укрпошты" признал территорию Кремля собственностью компании. В "приказе", в частности, отмечается, что "в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права" Смилянский признает принцип равных прав и права на самоопределение ранее не известного "народа Кремля", который "закреплен в Уставе ООН". Также гендиректор компании "приказывает" признать Владимира Путина "свободным от здравого смысла", признать Кремль территорией "Укрпошты" и открыть там почтовое отделение с индексом 10300. Как уточняется, "приказ" является действительным с момента его подписания. "Документ" Смилянского написан в тех же формулировках, что и приказ, подписанный Владимиром Путиным. Напомним, глава РФ также ссылается на нормы международного права и Устав ООН, а именно принцип равноправия и самоопределения народов.
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30.09.2022 11:23 Відповісти
Зранку колеги виклали це у корпоративному чаті ))))) хотів запостити - але вже випередили...
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30.09.2022 11:45 Відповісти
путін- *******, тупа, брехлива, сцикотна мразота.
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30.09.2022 11:10 Відповісти
США "ніколи, ніколи, ніколи" не визнають спроби Росії анексувати територію України, заявив президент Джо Байден.

Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".

У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
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30.09.2022 12:13 Відповісти
Ждём рехверендумы в Грузии Казахстане Литве Латвии Эстонии Финляндии и Белоруси с Молдовой...Узбекам Киргизам и прочим Армениям таджикам.. приготовится...
СССР был создан 30 декабря 1922 года...времени на раскачку нет...геополитическая катастрофа века продолжается, сказал путлер в заключение...
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30.09.2022 12:23 Відповісти
Ви думаєте, чому такий зухвалий член кремлівської мафії...вірить...бенякаламой здасть все офіційно
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30.09.2022 12:25 Відповісти
Міг і не підписувати. Навіщо псувати дифіцитний папір!?
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30.09.2022 12:38 Відповісти
І, що ООН вже зхвилювалось?
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30.09.2022 12:45 Відповісти
В очко ботоксное пусть засунет свой указ!
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30.09.2022 13:32 Відповісти
За каждую область нужны санкции в виде оружия!
Вот вам 20 шт. F16 за Херсонскую, 50 Химарсов за Запорожскую, 50 Леопардов 2 за Луганскую, 20 Насамсов за Донецкую...
И тогда армия Уйла реально присядет в кустах, а те, кто не поймут будут по полям отдыхать.
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30.09.2022 13:41 Відповісти
Указ президента?

Это не Договор и не ратификация парламентом.
ПТН ПНХ.
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30.09.2022 15:05 Відповісти
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