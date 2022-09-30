Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями
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Російський президент Путін вночі 30 вересня підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями.
Як інформує Цензор.НЕТ, копії указів опублікувало видання РИА-новости.
У повідомленні зазначається, що "Путін підписав указ про визнання Херсонської області та Запорізької області незалежними територіями".
Топ коментарі
+78 Amber
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+62 olele
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Будь ласка, зачекайте...
Ибо, громкие заявления и возмущения - одно, а воплощение своих обещаний, призывов и негодований в реальные действия - очень другое. Возможно ведь стало одной рукой давать нам по крохам вооружение, а другой щедро расплачиваться с агрессором за газ и нефть, кивая на крошечную Венгрию, как на причину этого. Это, как ленд лиз в обе стороны. Как "санкции" против России за аннексию Крыма и участие в войне на Донбассе: - поставлять из ЕС в Россию готовую продукцию нельзя, но производить её на территории России - можно!
Но, как сказал Ч. Буковски, воспитанные люди наполнены сомнениями, а идиоты полны уверенности. Поэтому "станет ясно" не для всех. Продолжение следует. В том же духе. Ибо идиоты ходят по улицам толпами.
Визнати назалежними це круто! Далі що? підуть всілякі Сальдо до шатра вЯликого хана по ярлик?
Отримають звичайно.
А далі що? Почеплять на цвяшок у вбиральні?
Бо це нічого не змінить. Все вирішить зброя.
Гітлер анексував в 1938 році судетську область а також Польшу але все було повернути на свої місця
Вирішує сила і зброя а не шматок паперу.
Якщо Україна отримає багато зброї то їй чхати на анексію бо будуть вибивати скрізь.
Але це нічого не змінює навіть якщо і завдасть удару Україна витримає
і розв'яжуть руки наносити удари по Росії
А те що буде відповідь і путіна з його поплічниками не стане це однозначно США це не приховують. По бункеру вдарять.
Пу- це лише "говорящая голова" банди озеро - якому передали вожжа орківські Єльциним.
Тобто Українська Держава (якщо б така була) могла заявити що бажає повернути своє м'якою силою. Гарантувавши гарні ЗП, соц видатки та розквіт місцевих народів. Але... а тут уже маячить реальність примінення ЯО бандитом і нашу безпорадність. Крапка.
" Враньё это как езда на велосипеде. Остановишься-- упадёшь."
Федор Михайлович Достоевский
Яка б порядна людина залишилась у "кормушки" після "вагнергейту"?
Тобто Всі що там - куплені та зрадники.
Уривок з "Исповедь сверхчеловека"
совсєм плохой 😕
республікам
автономним краям,
округам,
районам
та
сільрадам
колишньої рашки 😕
"да хто, чорт забирай, цей "парєнь" (чмо) щоб утверджувати нові держави?"
і виділив Україні гарну військову допомогу.
так і зараз - чим більше хло буде тріпатись, тім міцніше затягнеться зашморг на його шиї
Всі ці чотири "нєзавісімих" області лише адмін одиниці.
Верховна Рада може приєднати їх до сусідніх областей та оголосити незаконно окупованими частинами Миколаївської, Дніпропетровської та інших областей
Цей документ буде мати набагато більше юридичних підстав, ніж писулька буйла
якось все в них без фантазіі виходить. йшли визволяти днр та лнр, а наробили ще двох
привидів. Щось в них тільки мертворождені виходять.
https://focus.ua/uk/*******-novosti/531253-den-prikolnyh-prikazov-glava-ukrposhty-priznal-territoriyu-kremlya-sobstvennostyu-kompanii
Ця заява пролунала перед п'ятничною промовою *****, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України. За межами Росії так звані "референдуми" засудили та не визнають їхні результати. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це "небезпечна ескалація", якій "не місце у ********* світі".
У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ. Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це", - сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.
СССР был создан 30 декабря 1922 года...времени на раскачку нет...геополитическая катастрофа века продолжается, сказал путлер в заключение...
Вот вам 20 шт. F16 за Херсонскую, 50 Химарсов за Запорожскую, 50 Леопардов 2 за Луганскую, 20 Насамсов за Донецкую...
И тогда армия Уйла реально присядет в кустах, а те, кто не поймут будут по полям отдыхать.
Это не Договор и не ратификация парламентом.
ПТН ПНХ.