Путін підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями

Російський президент Путін вночі 30 вересня підписав укази про визнання Херсонської та Запорізької областей незалежними територіями.

Як інформує Цензор.НЕТ, копії указів опублікувало видання РИА-новости.

У повідомленні зазначається, що "Путін підписав указ про визнання Херсонської області та Запорізької області незалежними територіями".

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