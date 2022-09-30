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Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

 Він зазначив: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.

Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.

Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".

За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі два прильоти ворожих ракет по цивільних об’єктах, - ОП

Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Может потому что это АТП, не? ******** оно. Животное ***.
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30.09.2022 01:19
+24
Кацапы, еще немного, и не хватит рассчитаться за ущерб, если даже продать вашу вонючую страну, ваши избы, и ваших машек.
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30.09.2022 01:15
+20
Варвари кацапські , відчепіться від Украіни , бо ми гидуємо вас і будемо знищувати вас , де би ви не були 😡
Путлєр урод і шизанутий крлик , здохни 😕
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30.09.2022 01:16
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И кто додумался в такое время в одном месте собрать пол сотни автобусов? Я с вас не перестаю ********
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30.09.2022 01:14 Відповісти
А кто додумался в такое время выбрать во власть тех, кто додумался собрать вместе полсотни автобусов?
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30.09.2022 01:17 Відповісти
Может потому что это АТП, не? ******** оно. Животное ***.
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30.09.2022 01:19 Відповісти
Может если война идёт то не надо булки расслаблять и дискотеки в Киеве
открывать.
А то по подаренным деньгам война,а по поведению курорт.
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30.09.2022 01:22 Відповісти
К чему твой высер?
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30.09.2022 01:25 Відповісти
Фейс контроль не прошел в дискотеку, охранники подсрачниками выгнали )))
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30.09.2022 01:29 Відповісти
Ты смотри дальше видосики,не отвлекайся.
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30.09.2022 01:41 Відповісти
"в автобусах, звісно, сиділо 300 кракенів"

конецшенков
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30.09.2022 01:28 Відповісти
Дітям треба забезпечити гідне життя!
Після досягнення повноліття - вже є право запитувати - чому не задіяний у обороні, підтриманні законності-порядку?
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30.09.2022 02:26 Відповісти
А что на АТП или что то другое война не распространяется? Ну теперь пускай чешут там где не чесалось
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30.09.2022 01:52 Відповісти
И где ты их спрячешь? в капонирах, или водителям после смены по дворам?
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30.09.2022 07:41 Відповісти
Ваді-тілям па два-рам - отличьная ідєя!
Єти, если надо что от сотрудника-у конторьі ат-жать, так зароют - никакой Патрон не вьінюхает, тем более слепьіе искандєрьі!😎
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30.09.2022 11:46 Відповісти
КАН-ЧЯЙ, или заканчивай?😁
Не вьіражайся в єфире!
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30.09.2022 11:54 Відповісти
Хочеш запустити мантру кто віна ват, і чьо дєлаць? Тим самим розвіяти згуртованість громадян і снімаць сліфкі, що будуть капаць с крємлядьскава пл0ту? 😬
Пошуком "колаборів" під прикриттям треба займатись після перемоги, зараз хоч би забрати явньіхь!
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30.09.2022 02:01 Відповісти
Це звичайні маршрутки приватного перевізника.
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30.09.2022 08:05 Відповісти
Кацапы, еще немного, и не хватит рассчитаться за ущерб, если даже продать вашу вонючую страну, ваши избы, и ваших машек.
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30.09.2022 01:15 Відповісти
Варвари кацапські , відчепіться від Украіни , бо ми гидуємо вас і будемо знищувати вас , де би ви не були 😡
Путлєр урод і шизанутий крлик , здохни 😕
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30.09.2022 01:16 Відповісти
Переживем. Головне, - щоб люди були живі!
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30.09.2022 01:16 Відповісти
Слимаки живі, користі від них багато?
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30.09.2022 01:38 Відповісти
Які слимаки, що ти мелеш? 🤦🏻‍♂️
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30.09.2022 07:44 Відповісти
Кажеш, головне, щоб були живі.
Ну лишаються дехто живими після обстрілів, когось знаходять-відкачують. Тільки після цього вони в стані ембріона, або слимака - це не життя - існування!🐌
Носити їх, виносити з-під них - ЦІ-ЛО-ДО-БО-ВО! Моя бабка постійно примовляла, хоч би померти - раз, і нема, щоб не мучитись і з тобою не мучились!
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30.09.2022 12:21 Відповісти
Нічого. Дочекаємось, коли і в Рашці запалає.
А вже як ми радітимемо!
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30.09.2022 01:17 Відповісти
Гей "альо", права-кашка, закрий піддувало своє!
НЕ вийде з украЇнців зробити копію орків! Щоб вони гасАли по Гаазі і вапілі з кожного холодильника і пральноїмашини: а ані тожэ, ані то жэ!
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30.09.2022 02:16 Відповісти
То ти напився арабської горілки, чувак? Ти тему не поплутав?
Звернися з такою промовою до збройних сил Ізраїлю. Вони тебе зрозуміють
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30.09.2022 02:38 Відповісти
Ні. Не копію орків. А нащадків легіонів Ваффен СС.
Українці мають стати вироком для існування русні як неповноцінного біологічного виду.
Винищувати їх на полі бою - і з холодною механічною жорстокістю геноцидити мирняк. До останнього немовляти.
Хатинь у кожну кацапську дярєвню. Аушвіц і Дахау в кожне кацапське місто.
Газенвагени, Циклон-Б і крематорії брудним кацапським унтерменшам, що насмілилися примазуватися до Білої Раси і до світу Слов'янства.
Холокост має бути розгорнутий як логістично продуманий широкомасштабний процес.
14/88!
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30.09.2022 11:23 Відповісти
Орки провокують, щоб мати причину підняти регулярну орду - на ніхь же напалі, єта для абароньі! 😬
Те, що не їх територія - питання десяте!
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30.09.2022 12:54 Відповісти
А що тут чекати, вже давно палає періодично.
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30.09.2022 07:46 Відповісти
Это терроризм, не можем на фронте значит будем население уничтожать как в Сирии.
Пока кое до кого не дойдёт, что надо воевать,этот террор они не прекратят даже когда их до границ отгонят
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30.09.2022 01:20 Відповісти
сірійцям не було чим боронитись, в Україні таке не прокатить
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30.09.2022 01:29 Відповісти
А ты из окопа пишешь ?
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30.09.2022 01:31 Відповісти
На сапога убитого товарища
А ты в бане с девками других грудью от пуль закрываешь?
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30.09.2022 01:36 Відповісти
А почему бы и нет ? Я полтора месяца в лесах под киевом жил, могу себе позволить и в бане девок пялить. К чему твои ******* ?
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30.09.2022 01:40 Відповісти
При чем тут окоп?
Это я солдатам 10 тыщ гривен зарплату сделал и всех поувольнял нахер,а в горисполкомах столько же в день?
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30.09.2022 01:44 Відповісти
Что за хрень ты несешь сейчас ? То тебе не нравится что люди в киеве могут себе позволить набухаться где то, то ты резко переключаешся на какие то 10 тыс гривен... я невижу логической цепочки. Незнаю вобще о каких там 10 тыс ты говоришь, если в тро записаться очередь стояла на 6400 ставку и 1000 суточных. Не говоря уже про регулярную армию куда ********* без элементаной подготовки не берут.
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30.09.2022 01:51 Відповісти
Зарплата военного - 10 тысяч, должно быть минимум 13, но денег нет - министр

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 2021
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30.09.2022 03:04 Відповісти
Але, гараж... вже кінець 2022 року
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30.09.2022 03:33 Відповісти
По тем временам это 400 долларов.
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30.09.2022 03:52 Відповісти
У моей мамы пенсия 2500 гривен и тогда и сейчас, в данный момент. До сих пор не понимаю что за хрень ты несеш и зачем.
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30.09.2022 03:53 Відповісти
Чекаю що рф заплатить в десять раз більшою втратою.
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30.09.2022 01:36 Відповісти
Сумасшедший дед уже Искандерами с маршрутками воюет.
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30.09.2022 01:48 Відповісти
та да, не коштують ті напівіржаві маршрутки кількох лямів зелені іскандера 🤔
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30.09.2022 02:00 Відповісти
Російські терористи обстріляли звичайний житловий квартал.
Влучання у житловий будинок. Під завалами люди.
Також на місці виникла сильна пожежа. Відео https://t.me/novostiniko/27098

Дніпро
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30.09.2022 02:03 Відповісти
Забирать кацапские замороженные активы и восстанавливать. После победы.
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30.09.2022 02:07 Відповісти
50 сгоріло , а 50 узкобурятоязичний філатов толкне десь на сторону.
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30.09.2022 02:18 Відповісти
Власнику заяву До ЄСПЛ. Не відкладно!
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30.09.2022 07:25 Відповісти
Скажут, в АТП военную технику ремонтировали.
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30.09.2022 02:04 Відповісти
Совершенно неважно, что они скажут.
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30.09.2022 07:49 Відповісти
Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3370545

МОЛОДЦЫ - кацапы-то не знают куда они прошлый раз попали...
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30.09.2022 02:45 Відповісти
Глупее АТП со 100 автобусами может быть только размещение военных в казармах во время войны. Мозгов много надо, чтобы рассосредоточить их, зная что по Днепру часто прилетает?
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30.09.2022 03:01 Відповісти
Придурок ты в Днепре бывал? А где по-твоему должны находиться автобусы, когда не на маршруте? Конечно в твоей России асфальт в диковинку , по говну ходить привыкли. А не по дорогам. Так и автобусы у вас должны разбросаны быть по всему городу, адекватным людям в голову не придёт стрелять ракетой за 6 млн долларов по автобусам
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30.09.2022 04:42 Відповісти
от завтра ти зрозумієш у скільки мільйонів долларів обійдеться життя міста кожен день без автобусів) замість того щоб розсередити їх по адресам водіїв, їх зібрали в одному місці, у місті що постійно обстрілюється, ума палата
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30.09.2022 05:22 Відповісти
Не вже ви не розумієте, що у комунальній власності-ці автобуси не знаходяться. Приватна власність.
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30.09.2022 07:28 Відповісти
То есть по твоему мнению водитель должен затащить автобус к себе в квартиру на восьмой этаж.
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30.09.2022 12:37 Відповісти
да
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30.09.2022 21:18 Відповісти
І СКІЛЬКІ ще чекати знищення керченського мосту ?
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30.09.2022 03:47 Відповісти
Стільки скільки і ударів по території рф і білорусі. Я вже не вірю що це станеться, Київ і москва знищують Україну разом.
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30.09.2022 04:32 Відповісти
А з якого переляку було вірити у маячню, що збройні сили України немов взагалі будуть безцільно лупити "по територіям"? Це кацапи луплять по територіям, замість того, щоб воювати, тому й всралися вони у цій війні проти нас.

Тому що ми не по територіям стріляємо, а по кацапам.
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30.09.2022 07:53 Відповісти
Так приедь и уничтожь, без тебя никак
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30.09.2022 04:44 Відповісти
А ти не чекай, починай знищувати вже.
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30.09.2022 07:50 Відповісти
Интересно, во всех городах Украины учатся на чужих ошибках, или нет?
Я про концентрацию техники и людей в одном месте.
Впереди эскалация, нужно быть готовыми ко всему.
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30.09.2022 07:02 Відповісти
Город, это и есть концентрация техники и людей в одном месте. А ещё строений.
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30.09.2022 07:55 Відповісти
нарешті філатов почухається, -скупчення маршруток автобусів, карет швидкою допомоги лінійного комунального транспорту не тільки небезпечно а і злочинне, приклад Чернігова нікого не навчив, де за ніч зничтожили одним пострілом майже все прибирально рятувальне будівельне майно комунальників
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30.09.2022 08:32 Відповісти
Це ж явне наведення!
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30.09.2022 09:28 Відповісти
важкувато наше командування напрацьовує діюче рішення щодо літаючих балалайок.
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30.09.2022 11:59 Відповісти
 
 