Внаслідок удару російських окупантів по Дніпру загинула людина, палає пів сотні автобусів, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.
Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.
Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".
За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Топ коментарі
+27 Валадімір Щєлєнскій
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+24 Маладой кракодил a1e1b316
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+20 Amber
показати весь коментар30.09.2022 01:16
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открывать.
А то по подаренным деньгам война,а по поведению курорт.
конецшенков
Після досягнення повноліття - вже є право запитувати - чому не задіяний у обороні, підтриманні законності-порядку?
Єти, если надо что от сотрудника-у конторьі ат-жать, так зароют - никакой Патрон не вьінюхает, тем более слепьіе искандєрьі!😎
Не вьіражайся в єфире!
Пошуком "колаборів" під прикриттям треба займатись після перемоги, зараз хоч би забрати явньіхь!
Путлєр урод і шизанутий крлик , здохни 😕
Ну лишаються дехто живими після обстрілів, когось знаходять-відкачують. Тільки після цього вони в стані ембріона, або слимака - це не життя - існування!🐌
Носити їх, виносити з-під них - ЦІ-ЛО-ДО-БО-ВО! Моя бабка постійно примовляла, хоч би померти - раз, і нема, щоб не мучитись і з тобою не мучились!
А вже як ми радітимемо!
НЕ вийде з украЇнців зробити копію орків! Щоб вони гасАли по Гаазі і вапілі з кожного холодильника і пральноїмашини: а ані тожэ, ані то жэ!
Звернися з такою промовою до збройних сил Ізраїлю. Вони тебе зрозуміють
Українці мають стати вироком для існування русні як неповноцінного біологічного виду.
Винищувати їх на полі бою - і з холодною механічною жорстокістю геноцидити мирняк. До останнього немовляти.
Хатинь у кожну кацапську дярєвню. Аушвіц і Дахау в кожне кацапське місто.
Газенвагени, Циклон-Б і крематорії брудним кацапським унтерменшам, що насмілилися примазуватися до Білої Раси і до світу Слов'янства.
Холокост має бути розгорнутий як логістично продуманий широкомасштабний процес.
14/88!
Те, що не їх територія - питання десяте!
Пока кое до кого не дойдёт, что надо воевать,этот террор они не прекратят даже когда их до границ отгонят
А ты в бане с девками других грудью от пуль закрываешь?
Это я солдатам 10 тыщ гривен зарплату сделал и всех поувольнял нахер,а в горисполкомах столько же в день?
ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ 2021
Влучання у житловий будинок. Під завалами люди.
Також на місці виникла сильна пожежа. Відео https://t.me/novostiniko/27098
Дніпро
МОЛОДЦЫ - кацапы-то не знают куда они прошлый раз попали...
Тому що ми не по територіям стріляємо, а по кацапам.
Я про концентрацию техники и людей в одном месте.
Впереди эскалация, нужно быть готовыми ко всему.