Окупанти атакували південні регіони, запустивши 7 безпілотників, 5 з яких збиті, - ОК "Південь"

Ввечері 29 вересня російські окупанти здійснили атаку дронами по Миколаївській та Одеські областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіломляє Одеська обласна ВЦА із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині.

Над Миколаївщиною 3 "Шахеди-136" збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі.

Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе на підльоті до міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП