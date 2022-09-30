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Миколаївська область (1821) Одеська область (2490) дрони (2474)

Окупанти атакували південні регіони, запустивши 7 безпілотників, 5 з яких збиті, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони,іранські

Ввечері 29 вересня російські окупанти здійснили атаку дронами по Миколаївській та Одеські областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повіломляє Одеська обласна ВЦА із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

У повідомленні зазначається: "Ворог атакував південні області, спрямувавши 5 дронів-камікадзе по Миколаївщині та 2 по Одещині.

Над Миколаївщиною 3 "Шахеди-136" збито, один атакував адмінбудівлю в обласному центрі і ще один – об’єкт критичної інфраструктури в районі.

Працюють рятувальні та екстрені служби. Інформація про постраждалих не надходила. Над Одеською затокою силами протиповітряної оборони збито 2 летючих камікадзе на підльоті до міста".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Треба з тих персів запитати по повній! Для початку наша ВР може визнати їх країною посібником тероризму
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30.09.2022 01:41 Відповісти
Жизнь в России

@RussianLife2022
·

10 ч

Одноклассник уехал на мобилизацию. Написал что они уже в Украине, формы на всех не хватило и их отправили в поле снимать форму с убитых солдат..
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30.09.2022 02:32 Відповісти
это им еще повезло, что хоть берцы выдали, а то некоторым приходится в своих лаптяхкросовках воевать. Но обычно это не долго.
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30.09.2022 02:39 Відповісти
кацапских барсов возле Лимана рубят на капусту
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30.09.2022 02:34 Відповісти
Прекрасно! Вон в парашу!
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30.09.2022 02:49 Відповісти
не получится. Только небольшая часть сможет уехать на велосипедах в Ямполь, потому что местное население уже знает о велопобегах, и поэтому велосипеды тщательно прячут, часто даже разбирая на части.
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30.09.2022 03:06 Відповісти
 
 