Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім

Російські окупанти в ніч проти п’ятниці 30 вересня ракетами обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, під завалами залишаються люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив: "7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила по 9 поверху, серйозні пошкодження, під завалами люди".

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