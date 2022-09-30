Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім
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Російські окупанти в ніч проти п’ятниці 30 вересня ракетами обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, під завалами залишаються люди.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Він зазначив: "7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила по 9 поверху, серйозні пошкодження, під завалами люди".
Топ коментарі
+5 Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
показати весь коментар30.09.2022 02:46
+4 Lada2014
показати весь коментар30.09.2022 02:25
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Та їм пофіг насправді.
Потім відмовлятимуться: "Нам наказали".
Тварини.
Вбивати, де знайдеш треба.
За Маріуполь.
https://youtu.be/wEVlULK22AM
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"ЛИМАН. ВОЙСКА МОГУТ БЫТЬ ОКРУЖЕНЫ": МАРКОВ ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале указал на опаснейшую ситуацию для русских бойцов, которая развернулась близ Лимана.
ВСУ активно стягивают силы к Красному Лиману. Напряженной обстановка сохраняется последние несколько дней, но в ночь на 30 сентября положение русских сил может ухудшиться. Об этом в своём Telegram-канале предупредил политолог Сергей Марков.
В своем посте в Telegram-канале он призвал военных не медлить и помочь бойцам на лиманском направлении. По его словам, в противном случае оставшиеся на позициях воины могут попасть в окружение.
"Войскам в Лимане требуется срочная помощь", - добавил Марков.
30 / 9 / 2022 05:36, автор: Павло Луцький
иллюстративное фото, источник: Генштаб ВСУ
Последняя новость по этой теме: В Николаеве россияне ударили по спальному району.
По сообщениям российских источников, украинские войска вероятно завершили окружение российской группировки в районе Лимана по состоянию на конец дня 29 сентября.
Об этом рассказывают в Институте изучения войны (ISW), передают OstanniPodii.com.
Известный российский военный корреспондент сообщил, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе н.п. Ставки, что в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и отхода для российских подразделений, удерживающих линию к западу от Лимана. Корреспондент назвал ситуацию "крайне сложной" для подразделений отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, держат оборону в районе Дробышево и вглубь Лимана.
Другой российский мил-блогер заявил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и отрезали российским войскам доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи, обеспечивающей жизнедеятельность российской группировки в пределах самого Лимана.
Несколько мил-блогеров заявили, что без немедленного подкрепления российских войск Лиман неизбежно падет под ударами украинских войск.