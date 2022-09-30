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Миколаїв (1336) обстріл (21010) Кім Віталій (452)

Росіяни обстріляли Миколаїв, є влучання у багатоповерхівку, під завалами опинились люди, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

Російські окупанти в ніч проти п’ятниці 30 вересня ракетами обстріляли Миколаїв. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок, під завалами залишаються люди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він зазначив: "7 вибухів (2 як мінімум за містом). Російські окупанти 2 ракетами атакували спальний житловий район. Одна ракета потрапила по 9 поверху, серйозні пошкодження, під завалами люди".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе, - ОП

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Ці підари мочать і мочать цивiльних.
Та їм пофіг насправді.
Потім відмовлятимуться: "Нам наказали".
Тварини.
Вбивати, де знайдеш треба.
За Маріуполь.

https://youtu.be/wEVlULK22AM
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30.09.2022 02:46
+4
Коли ж цI кровожаднI звIрI вIд нас вIдчепляться? Хто ж вивIв цей вид людей- звIрIв?
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30.09.2022 02:25
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30.09.2022 02:05 Відповісти
Спасибі зе за пво яке він надав після петиції Миколаївців .Потрібно мабуть щоб люди ще на коліна встали як в расєє коли просять у путлєра шось .
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30.09.2022 02:18 Відповісти
Коли ж цI кровожаднI звIрI вIд нас вIдчепляться? Хто ж вивIв цей вид людей- звIрIв?
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30.09.2022 02:25 Відповісти
Вони віками жили за рахунок порабощення сусідніх народів . Життя з тих народів висмоктують як вампіри
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30.09.2022 03:45 Відповісти
Ці підари мочать і мочать цивiльних.
Та їм пофіг насправді.
Потім відмовлятимуться: "Нам наказали".
Тварини.
Вбивати, де знайдеш треба.
За Маріуполь.

https://youtu.be/wEVlULK22AM
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30.09.2022 02:46 Відповісти
дивно і для мене бо ні одного прильота по Банковій чи Конче-Заспі не було .А обмін на медведчука що б витягнути кума до застосування ядерної зброї
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30.09.2022 05:25 Відповісти
Так і є. На Кривоноса справу відкрили,бо він про це завжди казав ,що треба по Бульбашкє та по рашкє наносити удари та розвивати партизанську боротьби прямо на їх території
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30.09.2022 05:36 Відповісти
це шовінізм, думати що ваша держава найкраща, та фк висновок розвивати бойові дії на території інших держав.
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30.09.2022 06:13 Відповісти
29 СЕНТЯБРЯ 2022 23:28

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"ЛИМАН. ВОЙСКА МОГУТ БЫТЬ ОКРУЖЕНЫ": МАРКОВ ПРИЗВАЛ ПРИНЯТЬ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ

Политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале указал на опаснейшую ситуацию для русских бойцов, которая развернулась близ Лимана.

ВСУ активно стягивают силы к Красному Лиману. Напряженной обстановка сохраняется последние несколько дней, но в ночь на 30 сентября положение русских сил может ухудшиться. Об этом в своём Telegram-канале предупредил политолог Сергей Марков.

В своем посте в Telegram-канале он призвал военных не медлить и помочь бойцам на лиманском направлении. По его словам, в противном случае оставшиеся на позициях воины могут попасть в окружение.

"Войскам в Лимане требуется срочная помощь", - добавил Марков.
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30.09.2022 06:17 Відповісти
Украинские войска вероятно окружили россиян в районе Лимана

30 / 9 / 2022 05:36, автор: Павло Луцький



иллюстративное фото, источник: Генштаб ВСУ

Последняя новость по этой теме: В Николаеве россияне ударили по спальному району.

По сообщениям российских источников, украинские войска вероятно завершили окружение российской группировки в районе Лимана по состоянию на конец дня 29 сентября.

Об этом рассказывают в Институте изучения войны (ISW), передают OstanniPodii.com.

Известный российский военный корреспондент сообщил, что украинские войска прорвали российскую оборону в районе н.п. Ставки, что в 10 км к северу от Лимана, и перерезали дорогу Торское-Дробышево, которая является последним путем снабжения и отхода для российских подразделений, удерживающих линию к западу от Лимана. Корреспондент назвал ситуацию "крайне сложной" для подразделений отряда БАРС-13 и 752-го мотострелкового полка 20-й общевойсковой армии, которые, как сообщается, держат оборону в районе Дробышево и вглубь Лимана.

Другой российский мил-блогер заявил, что украинские войска атакуют Лиман с трех направлений и отрезали российским войскам доступ к критически важной дороге Сватово-Лиман, которая является основной наземной линией связи, обеспечивающей жизнедеятельность российской группировки в пределах самого Лимана.

Несколько мил-блогеров заявили, что без немедленного подкрепления российских войск Лиман неизбежно падет под ударами украинских войск.
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30.09.2022 06:25 Відповісти
 
 