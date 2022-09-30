УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6498 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
5 757 4
війна (56290) Пентагон (1077) допомога (5029) США (14451)

Пентагон створить нове командування для допомоги Україні, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пентагон

Міністерство оборони США має намір створити нове командування для координації озброєння та навчання України. Робота у відповідному напрямку вже розпочалася.

Про це повідомляють CNN та The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з даними ЗМІ, нове командування базуватиметься у німецькому Вісбадені, що неподалік від багатьох навчальних майданчиків, які використовують США для навчання українських військових поводженню із західною зброєю.

В новому командуванні служитимуть близько 300 людей. Командування підпорядковуватиметься верховному головнокомандувачу Об’єднаних сил НАТО в Європі генералу Крістоферу Каволі.

CNN пише, що нове командування створить більш формальну структуру в збройних силах для управління поставками.

Читайте: Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 жовтня 

"Ця місія у Німеччині оптимізує систему навчання та допомоги, яку США та союзники створили на ходу після російського вторгнення", - зазначає The New York Times.

Повний план щодо створення цього підрозділу вже було передано міністру оборони США й очікується, що остаточне рішення буде ухвалено упродовж найближчих тижнів.

"Новий підрозділ свідчить, що США очікує продовження російської загрози для України та її сусідів ще багато років", - зауважує The New York Times.

Також читайте: Для постачання Україні нових 18 HIMARs знадобиться кілька років, - Пентагон

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Працюйте, брати! (с)
показати весь коментар
30.09.2022 07:02 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 07:50 Відповісти
Давно пора ‼️🙏🇱🇷👍🍀🍀🍀🍀🍀
показати весь коментар
30.09.2022 09:25 Відповісти
Навіщо щось вигадувато. Просто візьміть Україну в НАТО!
показати весь коментар
30.09.2022 10:16 Відповісти
 
 