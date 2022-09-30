"Зі скрипом" домовляємося зі США, щоб отримати нові HIMARS вже зараз, - "слуга народу" Арахамія

Україна наполягатиме на передачі ракетних систем HIMARS та іншого західного озброєння "вже зараз", а не протягом кількох років.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Виробники не готові були до таких масових замовлень, тому будь-яка закупівля - це щонайменше шість місяців. Максимум - півтора-два роки. Нас це не влаштовує, звісно. Тому ми працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані свопи, тобто обміни", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що українська сторона розраховує забирати наявну зброю безпосередньо з американської армії, навіть якщо вона вже була в експлуатації, а після завершення виробництва армія США отримає нову зброю.

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"Мені здається, це виграшна ситуація для обох сторін. Американські армійці отримуватимуть нову зброю, а ми отримуватимемо зброю негайно - для нас зараз це важливіше за стан цієї зброї. Тому зараз тривають зі скрипом, я б сказав, такі переговори з приводу, наприклад, HIMARS. Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз, а потім уже нехай армія США отримує їх через рік чи півтора", - сказав Арахамія.

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Нагадаємо, 28 вересня Білий дім оголосив про додаткову допомогу для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть 18 РСЗВ HIMARS, а також зброя для протидії безпілотникам. Пентагон роз'яснив, що закупівля та постачання цих систем HIMARS і пов'язаних з ними боєприпасів займе кілька років.