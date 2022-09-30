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війна (56332) допомога (5042) США (14460) Арахамія (1000) HIMARS (220)

"Зі скрипом" домовляємося зі США, щоб отримати нові HIMARS вже зараз, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

арахамія

Україна наполягатиме на передачі ракетних систем HIMARS та іншого західного озброєння "вже зараз", а не протягом кількох років.

Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Виробники не готові були до таких масових замовлень, тому будь-яка закупівля - це щонайменше шість місяців. Максимум - півтора-два роки. Нас це не влаштовує, звісно. Тому ми працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані свопи, тобто обміни", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що українська сторона розраховує забирати наявну зброю безпосередньо з американської армії, навіть якщо вона вже була в експлуатації, а після завершення виробництва армія США отримає нову зброю.

Читайте: Обмеження на удари по Росії поширюються тільки на HIMARS зі США, - Маркарова

"Мені здається, це виграшна ситуація для обох сторін. Американські армійці отримуватимуть нову зброю, а ми отримуватимемо зброю негайно - для нас зараз це важливіше за стан цієї зброї. Тому зараз тривають зі скрипом, я б сказав, такі переговори з приводу, наприклад, HIMARS. Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз, а потім уже нехай армія США отримує їх через рік чи півтора", - сказав Арахамія.

Також читайте: Пентагон створить нове командування для допомоги Україні, - ЗМІ

Нагадаємо, 28 вересня Білий дім оголосив про додаткову допомогу для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть 18 РСЗВ HIMARS, а також зброя для протидії безпілотникам. Пентагон роз'яснив, що закупівля та постачання цих систем HIMARS і пов'язаних з ними боєприпасів займе кілька років.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+74
Коли ця мавпа вже здохне або на пальми в Абхазії залізе на родіну?
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30.09.2022 06:49
+65
Чому ця істота так мене з себе виводить? "Зі скрипом", "нас не влаштовує", "хочемо .. вже зараз"..., падли роками ніхера для оборони не зробили, а тепер шось вимагають і чужими грошами не проти порозпоряджатися.
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30.09.2022 06:59
+56
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30.09.2022 07:07
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Коли ця мавпа вже здохне або на пальми в Абхазії залізе на родіну?
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30.09.2022 06:49 Відповісти
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4828



Ми Громадяни України вимагаємо збереження свободи слова !!!
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30.09.2022 07:34 Відповісти
У тебя, Арахамло, мозги со скрипом работают. Тварь, как я тебя ненавижу.
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30.09.2022 09:57 Відповісти
Не забуваємо як цей домовлятєль на протязі трьох років готував українців до подачі води в Крим, казав який прекрасний устрій у рабоустрій у Китаї, в березні на перемовинах розповідав що домовляється відкласти Донеччину і Крим на 15 років, відмазував абрамовіча. Треба перевірити обставини отримання ним паспорту громадянина України та правомірності депутанства.
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30.09.2022 09:11 Відповісти
так нехай у Китаю і просить
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30.09.2022 10:28 Відповісти
не ображайте мавп-він абєзьяна
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30.09.2022 22:44 Відповісти
Ще вчора треба зброя!!!!
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30.09.2022 06:51 Відповісти
Утром асфальт - вечером зброя, вечером асфальт - утром зброя
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30.09.2022 06:54 Відповісти
Не повторяйте глупости вслед за этим Куйловским сухумским обезьянним питомником. Штаты нам передают оружие СЕЙЧАС, а заказывают взамен него своей промышленности НА ПОТОМ.
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30.09.2022 07:45 Відповісти
Абрамович взявся допомогати беїкоштовно?
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30.09.2022 06:53 Відповісти
халамидия завязал с дипломатией, теперь занят обороной Украины и поставками в армии Украины и США американского вооружения.
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30.09.2022 06:54 Відповісти
там не зумів насрати, то хоче це зробити у цьому напрямку.
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30.09.2022 07:38 Відповісти
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30.09.2022 09:19 Відповісти
Хламидия конечно авторитетный источник, не ****** бы лучше
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30.09.2022 06:57 Відповісти
ось тому для де кого і "авторитетний" тому що п#здить
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30.09.2022 08:33 Відповісти
Краще б цей зелений iдiот замовк назавжди,ганьба зелена.
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30.09.2022 09:27 Відповісти
Чому ця істота так мене з себе виводить? "Зі скрипом", "нас не влаштовує", "хочемо .. вже зараз"..., падли роками ніхера для оборони не зробили, а тепер шось вимагають і чужими грошами не проти порозпоряджатися.
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30.09.2022 06:59 Відповісти
Єдине що вони правильно роблять -це вимагають.ти б краще не за чужі гроші переймався а за життя наших воїнів.звичайно велика подяка союзникам але дають дуже мало.Трамп взагалі нічого не буде давати.Тому потрібно покінчити з кацапнею при Байдені.тим більш що кацапи загроза для США номер 1.
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30.09.2022 07:30 Відповісти
Просити потрібно, бо нажаль ніякого іншого виходу немає. І одна з причин тому що за минулі роки цією владою та цим персонажем майже нічого для оборони не було зроблено, а навпаки. А тепер бігає такий поважний та щоки дує. От через таких діячів нашій країні, культурі, сотням тисяч патріотів чуть не настав кінець.
А про гроші я маю право говорити бо зброя фінансується частково з моїх податків і час від часу приходиться пояснювати сусідам, знайомим, колегам чому Україну потрібно підтримувати навіть якщо влада там ватна і не чиста на руку.
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30.09.2022 07:52 Відповісти
На них провина за всі трагедії цієї війни.Шкода що люди знову цього не розуміють.На жаль керівництво США боїться (я про заборону ударів,поставки важкого озброєння).
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30.09.2022 08:00 Відповісти
1000%, як тільки за державницькі справи беруться такі арахами стає тривожно за результати по тим справам адже їх методи, їх риторика і цинізм це просто жах. І це дуже м'яко кажучи.
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30.09.2022 07:33 Відповісти
Брехлива мавпа як і вся зелень.
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30.09.2022 06:59 Відповісти
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30.09.2022 07:07 Відповісти
Така ж вражина як і ЗЕ.
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30.09.2022 07:08 Відповісти
кто снова выпустил ослолюба трахамонию на арену... рожа небритая, сам немытый... пусть в осетию рвет когти...
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30.09.2022 07:00 Відповісти
Ну коли Арахнофобія так заявив, то американцям залишається тіко розвести руками.
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30.09.2022 07:01 Відповісти
Який телемарафон такі й його гості
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30.09.2022 07:36 Відповісти
о, команда "скрипалєй" прокинулась...
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30.09.2022 07:02 Відповісти
О! Аргохимия нарисовался, а то мы уже заскучали!)))
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30.09.2022 07:04 Відповісти
Трактор знає, куди їде, хоче він !( хотєть нє вредно) Ща, сцик, тай сковзалка!
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30.09.2022 07:04 Відповісти
Арахамчик це - це ідеал зевиборців.
Вони такого довго шукали і вибирали серед найкращих з купи лайна.
"Совпадєніє?"
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30.09.2022 07:04 Відповісти
Двупальцеволобое...
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30.09.2022 07:10 Відповісти
Як довго цього покидька не було чути ... хіба що про заробітки у кишені ***** Абрамовичу та про дізнання про бабло конверти для Слуг ... й ось воно вилізло . Бридко навіть обговорювати ..
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30.09.2022 07:12 Відповісти
Це треба ж мати цю інформ потвору МАРАФОН , щоб там світилося самопіром отаке ,як оце арахамія
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30.09.2022 07:22 Відповісти
Інших слов нема, гандон, зникни!
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30.09.2022 07:21 Відповісти
Якщо появилася ця обізяна,то чекайте нових проблем,або зашкварів.
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30.09.2022 07:22 Відповісти
Про що цей примат може домовитися? Про ящик бананів хіба що.
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30.09.2022 07:24 Відповісти
Ящик зелених бананів. Але ця гнида біля корита, а привели цю гниду до корита 73% дебілів.
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30.09.2022 17:41 Відповісти
Це шанувальник Китаю ? А що йому скаже Сі Пінь Дзінь ?
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30.09.2022 07:27 Відповісти
Щож він в Кітай не поіхав ? Той би дав !
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30.09.2022 08:07 Відповісти
а у своего друга, абрамовича, просить не пробовал? мразь
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30.09.2022 07:33 Відповісти
Так Абрамович дал уже. Если начинает крутиться Арахамия вокруг чего-то, значит там большие деньги - народная примета
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30.09.2022 08:47 Відповісти
Щоб ти падла здохла !
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30.09.2022 07:33 Відповісти
Воно зі скрипом вибиває щось у США -ПРОСТИ ГОСПОДИ ЩО ВОНО ПРО СЕБЕ ДУМАЄ....
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30.09.2022 07:35 Відповісти
обиратися або призначатися на посади до усіх, без виключення, органів державної влади, мають право виключно громадяни України, що тут були народжені і не мають подвійного громадянства.
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30.09.2022 07:43 Відповісти
скрипа было бы меньше, если бы не зеленские и "слуги коломойского", а оружия больше.
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30.09.2022 07:50 Відповісти
Хто-небудь, поверніть цю чорноморду мавпу хламідію назад в абхазію. У вольєрі зоопарку він краще виглядає.
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30.09.2022 07:53 Відповісти
******
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30.09.2022 07:59 Відповісти
Слухати Арахамію - себе не поважати !
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30.09.2022 08:05 Відповісти
Ще один виліз... асфальтом скотина ворога закидуй. А краще застрелися.
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30.09.2022 08:18 Відповісти
У січні це чмо заявляло що ніякої війни не буде, а американські розвідки брешуть. Тепер воно натякає що американці не хочуть давати швидко зброю по команді абхазької хламідії. Це так вирваний з коломойського контекса зєбуїн підводить нас до думки, що треба домовлятися з Х@йлом.
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30.09.2022 08:18 Відповісти
"Скрипу" буде набагато менше, якщо відповідні правоохоронні структури займуться цими хламідіями, дєрьмаками й іншою сволотою, котру наш найвеличнівшивий привів до влади.
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30.09.2022 08:21 Відповісти
Ну да. Це ж не Китай і не кацапські олігархи.

От там у Арахамії все, як по маслу - потеревенили, отримали відкат, зарєшалі.

А з США зі скрипом...

**** абхазська.
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30.09.2022 08:23 Відповісти
**** він мєгрєльська)
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30.09.2022 08:25 Відповісти
Я не дуже розбираюся у племенах продавців **********.
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30.09.2022 10:58 Відповісти
апахнида, один из главных тормозов в развитии Украины жалуется на слабые темпы помощи..
хочешь помочь Украине - иди нафуй на руzzкий военный корабль, который уже тонет, и дермаков-татаровых возьми с собой ,
а Найвэлычнившивый нехай выдаст Беню, на конЕц, правосудию США
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30.09.2022 08:24 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу
а з якого боку різні арахамії сунуть свій писок куди їм не потрібно???
взагалі такі питання це пріоритет міноборони і генштабу
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30.09.2022 08:30 Відповісти
Вже і тут вирішив заробити, як на відмазуванні від санкцій абрамовіча.
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30.09.2022 08:30 Відповісти
Тобі козлу абхазькому "великому переговірнику" з засРашкою в США довіри немає!! Будеш ще довго домовлятись гнида зелена!!
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30.09.2022 08:36 Відповісти
яке воно кончєне
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30.09.2022 08:45 Відповісти
Хто ти таке ? ця паскуда що не зробить то тільки гірше для нас .
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30.09.2022 08:59 Відповісти
Зі скрипом відчиняє двері "Forbes" під час війни команда "Зе".
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30.09.2022 08:59 Відповісти
От курва, а та мавпа тут чого скрипить? Ти хто таке, тобі хто голос дав?
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30.09.2022 09:22 Відповісти
А он не пробовал подключить в помощь решения вопроса своего друга Абрамовича?
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30.09.2022 09:33 Відповісти
А би не ти ,та ще парочку,то і скрипу не було б.
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30.09.2022 10:01 Відповісти
Зі скрипом бо арахамія. Прибрати арахамію - піде як по маслу
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30.09.2022 10:08 Відповісти
О!. А ось і вискочив "Тампакс Арахамович" з робочого місця
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30.09.2022 10:08 Відповісти
Арахамия до войны постоянно высказывался за сотрудничество с Китаем, рашкою, белоруссией и против всего запада, в том числе и США. И сейчас еще пытается вбросить что-то негативное в сторону великой страны - США.
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30.09.2022 10:10 Відповісти
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым.

Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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30.09.2022 10:41 Відповісти
А яким боком Агрохімія до переговорів з Пентагоном по зброї?
Напевне, Арахамія прочитав наступний пост Олега Пономаря, і вирішив собі квакнути. А блогер написав наступне, попереджаючи "зраду": "Будет много зрады в СМИ и соцсетях по поводу 18 HIMARS. Якобы они будут поставлены в срок от полугода до двух лет и тд. Это НЕ правда.

Давайте посмотрим ЧТО дословно сказал Пентагон: «Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это только начало процесса закупки» - сказал чиновник.
Хотя долгосрочная закупка недавно произведенных HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из запасов, если это необходимо, это действительно служит более важной цели, заключающейся в том, что эти системы находятся на контракте и находятся в стадии разработки для поставки в кратчайшие сроки. «Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем. Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в будущем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы продолжаем инвестировать в их нынешние силы (передавать ВСУ, О.П.) с возможностями, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из запасов США» - сказал чиновник.
Вот так. На складах Пентагона HIMARS есть и ничего не мешает их передавать ВСУ сегодня или завтра (по мере того как они нужны ВСУ). Для этого уже не нужны дополнительные объявления либо решения - это делается тихо самим Пентагоном. Но для того, чтобы эти запасы Пентагона не иссякали, на будущее нужно заказывать у производителя новые." (кінець посту).
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30.09.2022 10:43 Відповісти
з США домовляються від України ті, кому довіряють американці і з ким хочуть домовлятися .В цей список не попадають зрадники.котрі здали Південь України .розмінували Чонгар і т.д ,І вцьому списку єрмаки, арахімії і т.д рашистські агенти в Україні на чолі із самим"зе лідором "
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30.09.2022 10:48 Відповісти
от же ш **** бородата!
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30.09.2022 11:08 Відповісти
давно этой ***** обезьяноподобной не слышали
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30.09.2022 11:21 Відповісти
Після таких "яскравих" коментарів на свою адресу ліпше йому більше не турбувати інформаційний простір своїми висловлюваннями.
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30.09.2022 11:44 Відповісти
а абрамовіча ти вже задіваяв, сочінська абізяна?
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30.09.2022 12:20 Відповісти
Котше зрозуміло шукають винних.
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30.09.2022 12:44 Відповісти
Такого идиота как АраХамия ещё надо поискать!

Какого хрена та публично рассказываешь о военных поставках в Украину ? !

Что бы орки знали чего у нас нет?

Сволочь, ты на кого работаешь?!!!
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30.09.2022 14:56 Відповісти
Хто скрипить? Ара Хамія?
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03.10.2022 23:22 Відповісти
ЗеМерzoта Свідомо знищила Нашу Обронку,а тепер ,,требує,,
Тут тільки
Трибунал!
Вирок!!
Страта!!!
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17.10.2022 11:43 Відповісти
 
 