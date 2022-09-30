"Зі скрипом" домовляємося зі США, щоб отримати нові HIMARS вже зараз, - "слуга народу" Арахамія
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Україна наполягатиме на передачі ракетних систем HIMARS та іншого західного озброєння "вже зараз", а не протягом кількох років.
Про це голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Виробники не готові були до таких масових замовлень, тому будь-яка закупівля - це щонайменше шість місяців. Максимум - півтора-два роки. Нас це не влаштовує, звісно. Тому ми працюємо на рівні парламенту США, щоб робити так звані свопи, тобто обміни", - сказав Арахамія.
Він зазначив, що українська сторона розраховує забирати наявну зброю безпосередньо з американської армії, навіть якщо вона вже була в експлуатації, а після завершення виробництва армія США отримає нову зброю.
"Мені здається, це виграшна ситуація для обох сторін. Американські армійці отримуватимуть нову зброю, а ми отримуватимемо зброю негайно - для нас зараз це важливіше за стан цієї зброї. Тому зараз тривають зі скрипом, я б сказав, такі переговори з приводу, наприклад, HIMARS. Ми хочемо отримати HIMARS вже зараз, а потім уже нехай армія США отримує їх через рік чи півтора", - сказав Арахамія.
Нагадаємо, 28 вересня Білий дім оголосив про додаткову допомогу для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть 18 РСЗВ HIMARS, а також зброя для протидії безпілотникам. Пентагон роз'яснив, що закупівля та постачання цих систем HIMARS і пов'язаних з ними боєприпасів займе кілька років.
Будь ласка, зачекайте...
Ми Громадяни України вимагаємо збереження свободи слова !!!
А про гроші я маю право говорити бо зброя фінансується частково з моїх податків і час від часу приходиться пояснювати сусідам, знайомим, колегам чому Україну потрібно підтримувати навіть якщо влада там ватна і не чиста на руку.
Вони такого довго шукали і вибирали серед найкращих з купи лайна.
"Совпадєніє?"
От там у Арахамії все, як по маслу - потеревенили, отримали відкат, зарєшалі.
А з США зі скрипом...
**** абхазська.
хочешь помочь Украине - иди нафуй на руzzкий военный корабль, который уже тонет, и дермаков-татаровых возьми с собой ,
а Найвэлычнившивый нехай выдаст Беню, на конЕц, правосудию США
а з якого боку різні арахамії сунуть свій писок куди їм не потрібно???
взагалі такі питання це пріоритет міноборони і генштабу
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым.
Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Напевне, Арахамія прочитав наступний пост Олега Пономаря, і вирішив собі квакнути. А блогер написав наступне, попереджаючи "зраду": "Будет много зрады в СМИ и соцсетях по поводу 18 HIMARS. Якобы они будут поставлены в срок от полугода до двух лет и тд. Это НЕ правда.
Давайте посмотрим ЧТО дословно сказал Пентагон: «Закупка и поставка этих систем HIMARS и связанных с ними боеприпасов займет несколько лет. Сегодняшнее объявление - это только начало процесса закупки» - сказал чиновник.
Хотя долгосрочная закупка недавно произведенных HIMARS для Украины не мешает США продолжать изымать существующие системы из запасов, если это необходимо, это действительно служит более важной цели, заключающейся в том, что эти системы находятся на контракте и находятся в стадии разработки для поставки в кратчайшие сроки. «Если мы не инвестируем сегодня, чтобы закупить HIMARS на будущее, их не будет, когда они понадобятся украинским вооруженным силам в будущем. Это действительно значительные инвестиции, и они предназначены для того, чтобы в будущем у Украины было все необходимое для сдерживания будущих угроз. Это никоим образом не исключает того, что мы продолжаем инвестировать в их нынешние силы (передавать ВСУ, О.П.) с возможностями, которые доступны сегодня, и которые мы можем получить сегодня из запасов США» - сказал чиновник.
Вот так. На складах Пентагона HIMARS есть и ничего не мешает их передавать ВСУ сегодня или завтра (по мере того как они нужны ВСУ). Для этого уже не нужны дополнительные объявления либо решения - это делается тихо самим Пентагоном. Но для того, чтобы эти запасы Пентагона не иссякали, на будущее нужно заказывать у производителя новые." (кінець посту).
Какого хрена та публично рассказываешь о военных поставках в Украину ? !
Что бы орки знали чего у нас нет?
Сволочь, ты на кого работаешь?!!!
Тут тільки
Трибунал!
Вирок!!
Страта!!!