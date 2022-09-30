Ходжес про ядерний шантаж РФ: "Не вважаю, що Путін схильний до самогубства"

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає малоймовірним застосування Росією тактичної ядерної зброї. Адже це було б самогубством для Володимира Путіна та його оточення.

Про це Ходжес сказав в інтерв’ю ВВС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія зробить жахливу помилку, застосувавши тактичну ядерну зброю проти України, для Сполучених Штатів буде неможливим не відповісти. Їм доведеться відповісти, бо якщо вони цього не зроблять, Росія може скоїти це знову. За цим спостерігає Китай, Іран, Північна Корея", - сказав він.

Ходжес припустив, що серед варіантів реакції на застосування Росією ядерної зброї, які підготували США, багато були б неядерними.

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"І, звісно, Кремль це знає. Тому, якщо вони це знають і усвідомлюють, що ми справді це зробимо, я вважаю малоймовірним, що вони справді застосують ядерну зброю. Я не вважаю, що Путін і люди з його оточення - якими б злими вони не були, - що вони схильні до самогубства", - зазначив Ходжес.

"І я думаю, що люди, які тримають президента Путіна у владі, думають, що після нього буде життя, і що після нього буде Росія. Тому Захід, міжнародне товариство має зосередитися на цих людях, кажучи: "Дивіться, не дозвольте йому скинути Росію зі скелі", - додав він.

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