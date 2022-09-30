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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Дерипаска (75) звинувачення (190) олігарх (688) санкції (6835) США (14460)

Російського олігарха Дерипаску можуть посадити у США на 20 років за ухиляння від санкцій

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дерипаска

Російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій.

Про це заявили в міністерстві юстиції США, повідомляє Цензор.НЕТ.

Олега Дерипаску та трьох пов’язаних з ним жінок звинувачують в змові з метою обходу санкцій.

Крім російського олігарха, звинувачення висунуті проти 45-річної громадянки РФ Наталії Бардакової, 42-річної натуралізованої громадянки США Ольги Шрікі, а також 33-річної Катерини Вороніної (Лобанової) - матері двох дітей російського олігарха.

Згідно з документами обвинувачення, Шрікі організувала продаж музичної студії в штаті Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона на користь Дерипаски. Крім того, Шрікі і Бардакова в 2020 році організували дві поїздки Катерини Вороніної до Сполучених Штатів, щоби вона могла народити там дітей Дерипаски.

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Таким чином Дерипасці, Бардаковій та Шрікі загрожує до 20 років позбавлення волі через змову з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження.

Нагадаємо, у 2018 році уряд США запровадив проти Олега Дерипаски санкції через причетність до втручання у вибори президента США в 2016 році, на яких тоді переміг Дональд Трамп. Задовго до цього Дерипаска тісно співпрацював з Полом Манафортом, який у 2016 році очолював виборчий штаб Трампа на виборах у США.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
взялись за ********* гаманці.... це добре.....
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30.09.2022 07:21
+9
А проти матері його двох дітей, яка спеціально прилетіла народжувати їх до Америки, щоб діти отримали американське громадянство, чомусь санкцій не ввели.
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30.09.2022 07:29
+6
Не садіть його, краще пристрельте.
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30.09.2022 07:23
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взялись за ********* гаманці.... це добре.....
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30.09.2022 07:21 Відповісти
Хто його посадить, він же за паребріком.
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30.09.2022 07:22 Відповісти
Володіти мільярдами ДОЛАРІВ(!) і жити виключно запорібриком, це абсолютний нонсенс.
У Росії вони долари тільки заробляють (як варіант - крадуть), а витрачають ці долари в Європі та США.
Тому звинувачення з абсолютно нікчемного приводу (що таке 1,5 млн. проти дерипаскиних 15 млрд.) це саме з цього розряду.
Дилема нерозв'язна.
Якщо ти посунешся до нас, посадимо за 1,5 млн. А якщо не посушися, то навіщо тоді тобі твої 15 млрд.?
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30.09.2022 07:32 Відповісти
Не садіть його, краще пристрельте.
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30.09.2022 07:23 Відповісти
А проти матері його двох дітей, яка спеціально прилетіла народжувати їх до Америки, щоб діти отримали американське громадянство, чомусь санкцій не ввели.
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30.09.2022 07:29 Відповісти
Можуть, а можуть і неможуть
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30.09.2022 07:31 Відповісти
Согласен на все 100, главная фраза в статье "може отримати" МОЖЕ, а може и ни!!!!
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30.09.2022 07:47 Відповісти
Это американцы, а не зеленский. Если начали говорить, за словами последуют и дела. Это процесс, но он запущен.
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30.09.2022 07:47 Відповісти
"росийский олигарх" это уже само по себе квалифицирующее обстоятельство
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30.09.2022 07:35 Відповісти
Дивіться на ютуб ЄП «РНБО конфіскує російські гроші . Хто і чому захищав гроші олігархів в Україні» ЯК ОПУ ДЕРИПАСКУ ПРИКРИВ ВІД САНКЦІЙ
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30.09.2022 07:45 Відповісти
Так они кормятся из одной ФСБешной кормушки. Особо старался прикрыть эту дранную паску Ара.хам.ия, прямо на амбразуру ложился, отрабатывая кацапское бабло.
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30.09.2022 08:59 Відповісти
А ця мамочка - це якась "рибка" з яхти, чи "голубьіх кровей"?
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30.09.2022 07:49 Відповісти
Посадити можна. Тільки спочатку треба його розкулачити забрати його гроші і передати на ЗСУ ось тоді буде перемога.
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30.09.2022 07:54 Відповісти
Не только эту дранную паску надо в штатах сажать, а еще и Беню КАЛ.омойского. Заслужил.
Хотя этому хитрожопому маланцу невдомек, что буба при власти долго не засидится, ну максимум еще один срок, а прийдут другие и Беню точно посадят за воровство в особо крупных размерах. А украинская тюрьма для этого жирного пейсатого ублюдка против американской будет сущим адом.
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30.09.2022 08:55 Відповісти
Арахамія себе не щадить за гроші ПІДСАНКЦІЙНИХ МОСКОВИТВІ!!!
Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно https://zn.ua/ukr/internal/chomu-sanktsiji-proti-rf-v-ukrajini-peretvorjujutsja-na-koruptsijnij-biznes-i-komu-za-tse-ne-soromno.html
Кому служать під час війни проти України московіі, такі нардепи-прислужники у ВРУ, як рахаміі, питання до Стефанчука-Зеленського та справедливого секретаря РНБОУ Данилова ???
Арахамія проти України відпрацьовує з суддями українськими, захищаючи майно та гроші підсанкційних олігархів московіі!!!
Весь світ збирає гроші для України та вилучає їх з олігархів *****, а арахамія із суддями працює проти України !!!
Якщо Стефанчук-Зеленський та Данилов із Шмигалем, разом із суддями зрадниками, теж в долі від таких оборудок, то гнати їх з України, прислужників окупаційних гаманців *****!!
Або прямо на гілляку за «дивну» бездіяльність цих привладних!!
Украінцям смерть під рашиськими обстрілами, а прислужникам ***** заробіток !!!!
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30.09.2022 09:42 Відповісти
 
 