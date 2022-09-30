Російського олігарха Дерипаску можуть посадити у США на 20 років за ухиляння від санкцій
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій.
Про це заявили в міністерстві юстиції США, повідомляє Цензор.НЕТ.
Олега Дерипаску та трьох пов’язаних з ним жінок звинувачують в змові з метою обходу санкцій.
Крім російського олігарха, звинувачення висунуті проти 45-річної громадянки РФ Наталії Бардакової, 42-річної натуралізованої громадянки США Ольги Шрікі, а також 33-річної Катерини Вороніної (Лобанової) - матері двох дітей російського олігарха.
Згідно з документами обвинувачення, Шрікі організувала продаж музичної студії в штаті Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона на користь Дерипаски. Крім того, Шрікі і Бардакова в 2020 році організували дві поїздки Катерини Вороніної до Сполучених Штатів, щоби вона могла народити там дітей Дерипаски.
Таким чином Дерипасці, Бардаковій та Шрікі загрожує до 20 років позбавлення волі через змову з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження.
Нагадаємо, у 2018 році уряд США запровадив проти Олега Дерипаски санкції через причетність до втручання у вибори президента США в 2016 році, на яких тоді переміг Дональд Трамп. Задовго до цього Дерипаска тісно співпрацював з Полом Манафортом, який у 2016 році очолював виборчий штаб Трампа на виборах у США.
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У Росії вони долари тільки заробляють (як варіант - крадуть), а витрачають ці долари в Європі та США.
Тому звинувачення з абсолютно нікчемного приводу (що таке 1,5 млн. проти дерипаскиних 15 млрд.) це саме з цього розряду.
Дилема нерозв'язна.
Якщо ти посунешся до нас, посадимо за 1,5 млн. А якщо не посушися, то навіщо тоді тобі твої 15 млрд.?
Хотя этому хитрожопому маланцу невдомек, что буба при власти долго не засидится, ну максимум еще один срок, а прийдут другие и Беню точно посадят за воровство в особо крупных размерах. А украинская тюрьма для этого жирного пейсатого ублюдка против американской будет сущим адом.
Чому санкції проти РФ в Україні перетворюються на корупційний бізнес і кому за це не соромно https://zn.ua/ukr/internal/chomu-sanktsiji-proti-rf-v-ukrajini-peretvorjujutsja-na-koruptsijnij-biznes-i-komu-za-tse-ne-soromno.html
Кому служать під час війни проти України московіі, такі нардепи-прислужники у ВРУ, як рахаміі, питання до Стефанчука-Зеленського та справедливого секретаря РНБОУ Данилова ???
Арахамія проти України відпрацьовує з суддями українськими, захищаючи майно та гроші підсанкційних олігархів московіі!!!
Весь світ збирає гроші для України та вилучає їх з олігархів *****, а арахамія із суддями працює проти України !!!
Якщо Стефанчук-Зеленський та Данилов із Шмигалем, разом із суддями зрадниками, теж в долі від таких оборудок, то гнати їх з України, прислужників окупаційних гаманців *****!!
Або прямо на гілляку за «дивну» бездіяльність цих привладних!!
Украінцям смерть під рашиськими обстрілами, а прислужникам ***** заробіток !!!!