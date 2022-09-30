УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6606 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
5 176 28
війна (56332) зброя (5750) допомога (5042) США (14460) Петреус (26)

Україна щотижня отримує від США зброю на суму від пів до мільярда доларів, - ексголова ЦРУ Петреус

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

петреус

Сполучені Штати щотижня передають нашій державі зброю на суму від пів до мільярда доларів.

Про це колишній директор ЦРУ Девід Петреус розповів в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, США постачають Україні снаряди до артилерії та танків, високоточну зброю та багато іншого.

"Як я вже казав, з боку США - це фантастична сума у 15,1 мільярда доларів, з боку інших країн - мільярди доларів, і майже всі східноєвропейські країни повіддавали вам своє озброєння, яким ви могли користуватися вже і зараз" - заявив Петреус.

Читайте: "Зі скрипом" домовляємося зі США, щоб отримати нові HIMARS вже зараз, - "слуга народу" Арахамія

Мова йде про озброєння колишнього Варшавського блоку, танки та бойові машини, те саме і з бойовими гелікоптерами, які США мали передати Афганістану, але віддали Україні.

Петреус зазначив, що передача зброї відбувалася не завжди публічно - з міркувань безпеки. США постачають Україні величезну кількість снарядів до важкої артилерії, артилерійські тягачі і відповідну техніку, а також MLRS і боєприпаси до них.

Колишній директор ЦРУ наголосив, що зараз ні в кого не повинно виникати сумнівів, що США і далі будуть надавати усебічну підтримку Україні по лінії озброєння.

Також читайте: Пентагон створить нове командування для допомоги Україні, - ЗМІ

"Ми щотижня відправляємо вам військових товарів на суму від пів мільярда до мільярда доларів. І це з початку активних бойових дій. І в деяких випадках ми віддали вам все, що й самі мали - наприклад, дрони-камікадзе, та деякі інші речі. Ми зараз активізуємо наш власний ВПК, щоб він виробляв більше озброєнь, але знову ж таки, оця сума в 15,1 мільярда доларів вона є просто екстраординарною", - підкреслив Петреус.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
Joker

@_joker_111

·

13 ч

Ничего не напоминает? Это K239 Chunmoo южнокорейский брат M270.
США закупят в Южной Корее для ВСУ ракетных систем на 3 млрд долларов. Боеприпасы совместимы.

показати весь коментар
30.09.2022 07:57
+10
показати весь коментар
30.09.2022 07:51
+10
екстраординарним було безглузде витрачання грошей у Афганістані 2 трл долларів за 20 років.Німеччина та Великобританія витратили 50 млрдів. +3500 американських солдат загинуло.і це проти бороданів в юпках на мопедах.а тут все таки доволі потужна армія лише під 14 тисяч одиниць знищеної техніки (срср десятиліттями готувався до війни і рашка теж).
показати весь коментар
30.09.2022 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Воєнторг працює.
показати весь коментар
30.09.2022 07:48 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 07:51 Відповісти
Лучше и не скажешь , добавила бы также что это не люди , это твари.
показати весь коментар
30.09.2022 10:03 Відповісти
Головне , щоби цю зброю вчасно отримували наші бійці на полі бою !!
показати весь коментар
30.09.2022 07:51 Відповісти
Так,писали учора,що німецькі Марси очищають землю від орків під Лиманом. Ворог має більше зброї,але в Україні вона якісніша. Тримайтесь
показати весь коментар
30.09.2022 08:29 Відповісти
Та ладно, Петреус, Україна віддала та знищила зброї на трильйон доларів, а отримала усього лише 15 млрд з США. А якщо б Україна не віддала свою зброю, маніяк у Кремлі не розмахував би ядерною дубинкою. Визнайте, що уся ваша політика з 1991 року поставила увесь світ на грань ядерного знищення. І тепер більше ні одна країна добровільно не віддасть ядерну зброю.
показати весь коментар
30.09.2022 07:55 Відповісти
Вот жеж педооасьі-піндосьі, скажи вумник?
показати весь коментар
30.09.2022 08:19 Відповісти
екстраординарним було безглузде витрачання грошей у Афганістані 2 трл долларів за 20 років.Німеччина та Великобританія витратили 50 млрдів. +3500 американських солдат загинуло.і це проти бороданів в юпках на мопедах.а тут все таки доволі потужна армія лише під 14 тисяч одиниць знищеної техніки (срср десятиліттями готувався до війни і рашка теж).
показати весь коментар
30.09.2022 08:25 Відповісти
Чого тобі, дебіл?
показати весь коментар
30.09.2022 08:46 Відповісти
сєрі ще, руснявьій.
показати весь коментар
30.09.2022 10:36 Відповісти
Joker

@_joker_111

·

13 ч

Ничего не напоминает? Это K239 Chunmoo южнокорейский брат M270.
США закупят в Южной Корее для ВСУ ракетных систем на 3 млрд долларов. Боеприпасы совместимы.

показати весь коментар
30.09.2022 07:57 Відповісти
Казали що закуплять корейський аналог американських стингерів
показати весь коментар
30.09.2022 08:09 Відповісти
то мабуть якісь труднощі перекладу.. нафіга Україні ручні переносні стінгери аж на 3 лярди зелених? тут більше на правду схоже, що на таку суму має бути значно дорожча зброя, ніж стінгери.
показати весь коментар
30.09.2022 11:55 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 08:00 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 08:04 Відповісти
Стратегія пітьми у війні з Україною вимушено трансформувалась в утриманні окупованих територій з допомогою ядерного шантажу та спалювання мобілізованих мас в оборонних боях з тим, щоби затягнути час до чергових виборів президента США, сподіваючись на перемогу рашистського агента впливу "трампа" й відповідно припинення військової і фінансової допомоги Україні від Америки.
Відповідно, нашій державі слід налагоджувати власне виробництво озброєння і ***********, а не покладатись на 100% на зовнішню допомогу.
Зокрема, синдикату олігархів зі списку РНБО і тим, хто зміг відмазатись, слід невідкладно закупити й запустити не менш як 250 ліній з виробництва мін різних калібрів і снарядів калібрів 120 - 155мм з розрахунку на випуск 100 тис. на тиждень.
показати весь коментар
30.09.2022 08:10 Відповісти
де виробляти? в Україні під обстрілами калібрів? хоча, якщо закрити небо хорошим ппо/про, то тоді мабуть це можливо.
показати весь коментар
30.09.2022 11:58 Відповісти
НЕ зволікати жодного дня. Україні НЕОБХІДНО ядерну зброю. ВСЕ для цього є. зараз не 40-ві. Технологія-Є. Все вже пораховано, розраховано, накреслено. Уран, Плутоній, Трітій - Все є. Фахівці, Устаткування. Підземні цехи. НІКОГО НЕ СЛУХАТИ. (засекретити від усіх) У кого є ядерна зброя того НЕ ЧІПАЮТЬ
показати весь коментар
30.09.2022 08:15 Відповісти
Если бы у Украины было ядерное оружие, вся восточная Европа жила бы в мире и спокойствии. Я не к тому, что украинцы обязаны всех защищать, но такова ваша проклятая география - пограничники между ордой и цивилизацией. Плюс к украинцам очень подходит молдавская поговорка - dă-mi pace, să-ți dau doua. Дай мне мир и я тебе два раза мир дам. В вольном переводе "не лезь ко мне, и я к тебе два раза не полезу"
показати весь коментар
30.09.2022 09:56 Відповісти
до чого тут європа, європа думає про себе виходячи виключно зі своїх інтересів, Україна повинна думати в першу чергу про себе.
показати весь коментар
30.09.2022 10:50 Відповісти
Так и я как раз об этом. Я говорю как раз о том, что наличие у Украины ядерного оружия обеспечивало бы безопасность не только Украины, но и половины Европы. Только за счёт географического положения Украины. И бояться Украины никому бы не пришлось, потому что Украина агрессором не была и вряд ли будет, хоть с ЯО, хоть без него.
показати весь коментар
30.09.2022 13:48 Відповісти
Вимога до уряду США про постачання Україні необхідного озброєння є не лише справедливою, а й законною. Бо існує не лише моральні зобов'язання США, як гаранта згідно Будапештського меморандуму, а й цілком матеріальні:
Адже весь збройовий уран вартістю кілька сот мільярдів $ (у цінах 1994 року), відданий Україною росії у складі боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет, було транзитом передано США, через що років 15-20 тому депутати-путінці звинуватили свого колишнього правителя єльцина у державній зраді.
показати весь коментар
30.09.2022 08:19 Відповісти
більше того я розмовляв зі свідком який бачив як американці особисто контролювали вивіз ракет з пускових шахт недалеко від м.Лебедин
показати весь коментар
30.09.2022 08:32 Відповісти
Нагадайте, пане Петрус, на які суми держдепом США було поставлено озброєння та оплачені військові заходи в Афганістан? Наскільки я пам'ятаю, загалом було витрачено ~$2 трильйони? $2`000`000`000`000?

Якщо комусь ліньки рахувати: держдеп США на війну в Афганістані витрачав десь біля 2 МІЛЬЯРДІВ баксів на тиждень.
показати весь коментар
30.09.2022 08:25 Відповісти
руснявая пропаганда нє дрємлєт, вофсю кроєт ху@мі США і союзників, а тута і місньіє експертьі подтянулісь((((
показати весь коментар
30.09.2022 08:38 Відповісти
Дают -- маловато правда.
показати весь коментар
30.09.2022 08:51 Відповісти
Странно, а на передку одни волонтерские пикапы.
показати весь коментар
30.09.2022 09:54 Відповісти
Дякуємо, але замало...
показати весь коментар
30.09.2022 12:23 Відповісти
 
 