Україна щотижня отримує від США зброю на суму від пів до мільярда доларів, - ексголова ЦРУ Петреус
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Сполучені Штати щотижня передають нашій державі зброю на суму від пів до мільярда доларів.
Про це колишній директор ЦРУ Девід Петреус розповів в інтерв’ю 24 каналу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За його словами, США постачають Україні снаряди до артилерії та танків, високоточну зброю та багато іншого.
"Як я вже казав, з боку США - це фантастична сума у 15,1 мільярда доларів, з боку інших країн - мільярди доларів, і майже всі східноєвропейські країни повіддавали вам своє озброєння, яким ви могли користуватися вже і зараз" - заявив Петреус.
Мова йде про озброєння колишнього Варшавського блоку, танки та бойові машини, те саме і з бойовими гелікоптерами, які США мали передати Афганістану, але віддали Україні.
Петреус зазначив, що передача зброї відбувалася не завжди публічно - з міркувань безпеки. США постачають Україні величезну кількість снарядів до важкої артилерії, артилерійські тягачі і відповідну техніку, а також MLRS і боєприпаси до них.
Колишній директор ЦРУ наголосив, що зараз ні в кого не повинно виникати сумнівів, що США і далі будуть надавати усебічну підтримку Україні по лінії озброєння.
"Ми щотижня відправляємо вам військових товарів на суму від пів мільярда до мільярда доларів. І це з початку активних бойових дій. І в деяких випадках ми віддали вам все, що й самі мали - наприклад, дрони-камікадзе, та деякі інші речі. Ми зараз активізуємо наш власний ВПК, щоб він виробляв більше озброєнь, але знову ж таки, оця сума в 15,1 мільярда доларів вона є просто екстраординарною", - підкреслив Петреус.
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@_joker_111
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13 ч
Ничего не напоминает? Это K239 Chunmoo южнокорейский брат M270.
США закупят в Южной Корее для ВСУ ракетных систем на 3 млрд долларов. Боеприпасы совместимы.
Відповідно, нашій державі слід налагоджувати власне виробництво озброєння і ***********, а не покладатись на 100% на зовнішню допомогу.
Зокрема, синдикату олігархів зі списку РНБО і тим, хто зміг відмазатись, слід невідкладно закупити й запустити не менш як 250 ліній з виробництва мін різних калібрів і снарядів калібрів 120 - 155мм з розрахунку на випуск 100 тис. на тиждень.
Адже весь збройовий уран вартістю кілька сот мільярдів $ (у цінах 1994 року), відданий Україною росії у складі боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет, було транзитом передано США, через що років 15-20 тому депутати-путінці звинуватили свого колишнього правителя єльцина у державній зраді.
Якщо комусь ліньки рахувати: держдеп США на війну в Афганістані витрачав десь біля 2 МІЛЬЯРДІВ баксів на тиждень.