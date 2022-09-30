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Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу Дніпра в ніч проти 30 вересня загинула одна людина й поранені 5, пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, магазин та адмінбудівлі. Згоріли понад 100 автобусів.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

Резніченко зазначив, що росіяни вдарили по Дніпру "Іскандерами".

"У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі", - написав він.

За даними Різніченка, ворожі ракети знищили транспортне підприємство. В полум’ї пожежі після обстрілу згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

Мер Дніпра Філатов пише, що згоріли понад 100 автобусів. "Завтра добираємось на роботу із запізненням", - зазначив він.

"Кому завтра їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не сваріться на затримки", - попередив Філатов.

Також читайте: Від нічного обстрілу Миколаєва постраждали 8 людей, - Кім. ВIДЕО

Гатили росіяни і по області, зазначає Резніченко. По Нікопольщині вони тричі вдарили "Градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 01
Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 02
Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+33
А ППО на виборах у 2019 році Ви зарили в асфальт. Зате можна поржать, так? Як там "барига" пнувся щоб зробити захист міст, як місто Київ, де вложив кошти корпорації "Рошен" і відновив ППО,а нарід 73% витер об нього ноги, оббрехав, порушив більше 300 кримінальних справ, довів його батька до смерті... і вибрав "какая разница".То "какая вам разница" є ППО чи ні, подивіться які у вас дороги, який файний президент на лісапеді і яка молода команда ригів татарова,єлдака, смірнова, демченко,шкарлєта і беніни слуги юзік, "Лисий", "Пікалов","Котлєта, Дубінський, Безумна, верещук цілими ночами думають про вас. Все те, що зробили "бариги" ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" просто заморозили і не доробили на 80% готову у 2019 році систему ППО і все, буквально все зарили в асфальт, навіть "ковідні" гроші. Мені шкода себе, дітей, дніпрян, миколаївців, запорожців,херсонців, нікопольчан та інших громадян яких розстрілює з'їхавший з глузду кардик-терорист. Не думали в 2019 році, що так могло статися? Не думали про свою безпеку, безпеку дітей? Ржіть, ховайтеся під асфальт і радійте, що у вас є такий думаючий про себе і про свою діаспору Президент. І головне не забувайте -"Беня" патріот і кожного місяця отримує від держави по 4-5 мільярдів гривень, а народ збирає по копійці на армію і те що "барига" - Порошенко, який свої гроші і фонду витрачає на армію. Не забудьте. Якщо у когось з'являться сумніви, то мерщій вмикайте телеканал "1+1" (бені-медведчука-Боневтіка) і вам так підтвердять, що Беня "патріот", якого оберігає Вова, а Порошенко "барига". Живи наріде так, як проголосував. Вас попереджали і головне, що це ще не кінець. Написав все що думав, можете нападати і обливати брудом, як ви це вмієте, але головне, що це вам не допоможе.
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30.09.2022 08:32
+24
Ось воно тупе за яке глосувало 73%
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30.09.2022 08:29
+19
Є свіжа інформація, що згоріло набагато меньше автобусів десь біля 50. При цьому пошкоджених майже сотня.
Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
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30.09.2022 08:08
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а де дiлося ППО що стали Днiпро i Запорiжжя гасити як Харкiв? В Уманi?
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30.09.2022 08:05 Відповісти
ППО від Іскандерів? Коли тривога заробила тільки після вибухів. Ви не дуже розумна людина чи просто провокатор.
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30.09.2022 08:11 Відповісти
Чому ні?

«16 вересня близько 14.00 на Дніпропетровщині протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», - йдеться в повідомленні.

І таких повідомлень багато...
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30.09.2022 08:26 Відповісти
Але ефективність дай боже якщо буде відсотків 30, а це дуже мало.
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30.09.2022 09:04 Відповісти
Не плутайте крилаті ракети з балістичними. У данному випадку йдеться про крилату ракету Іскандер-К. По Дніпру скоріш усього було завдано удару балістичною ракетою Іскандер-М. В нас немає засобів, які могли би надійно протидіяти балістичним ракетам. З крилатими теж не все так добре, але якийсь відсоток їх збивають. 100% захисту теж немає.
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30.09.2022 09:19 Відповісти
То крилата ракета, а тут ОТРК.
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30.09.2022 12:09 Відповісти
Ви - так точно той, ким обізвали людей! Швидкість "Іскандера" - 900 км/год! Можна збивати!
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30.09.2022 09:50 Відповісти
ППО проти крилатих ракет? Ліл.
Військові експерти тут такі, що навіть арестовіч поруч не валявсь.
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30.09.2022 08:13 Відповісти
Саме проти крилатих ракет ППО нормально працює.
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30.09.2022 11:32 Відповісти
30-50 відсотків (у кращому випадку) це ще дуже мало.
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30.09.2022 12:24 Відповісти
Скажіть людині, що проти ракет потрібне ПРО, а не ППО, а то знущаєтеся він і не зрозумів.
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30.09.2022 08:19 Відповісти
А ППО на виборах у 2019 році Ви зарили в асфальт. Зате можна поржать, так? Як там "барига" пнувся щоб зробити захист міст, як місто Київ, де вложив кошти корпорації "Рошен" і відновив ППО,а нарід 73% витер об нього ноги, оббрехав, порушив більше 300 кримінальних справ, довів його батька до смерті... і вибрав "какая разница".То "какая вам разница" є ППО чи ні, подивіться які у вас дороги, який файний президент на лісапеді і яка молода команда ригів татарова,єлдака, смірнова, демченко,шкарлєта і беніни слуги юзік, "Лисий", "Пікалов","Котлєта, Дубінський, Безумна, верещук цілими ночами думають про вас. Все те, що зробили "бариги" ракетні комплекси "Нептун", "Грім 2", "Сапсан", "Вільха М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" просто заморозили і не доробили на 80% готову у 2019 році систему ППО і все, буквально все зарили в асфальт, навіть "ковідні" гроші. Мені шкода себе, дітей, дніпрян, миколаївців, запорожців,херсонців, нікопольчан та інших громадян яких розстрілює з'їхавший з глузду кардик-терорист. Не думали в 2019 році, що так могло статися? Не думали про свою безпеку, безпеку дітей? Ржіть, ховайтеся під асфальт і радійте, що у вас є такий думаючий про себе і про свою діаспору Президент. І головне не забувайте -"Беня" патріот і кожного місяця отримує від держави по 4-5 мільярдів гривень, а народ збирає по копійці на армію і те що "барига" - Порошенко, який свої гроші і фонду витрачає на армію. Не забудьте. Якщо у когось з'являться сумніви, то мерщій вмикайте телеканал "1+1" (бені-медведчука-Боневтіка) і вам так підтвердять, що Беня "патріот", якого оберігає Вова, а Порошенко "барига". Живи наріде так, як проголосував. Вас попереджали і головне, що це ще не кінець. Написав все що думав, можете нападати і обливати брудом, як ви це вмієте, але головне, що це вам не допоможе.
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30.09.2022 08:32 Відповісти
висрався? я за зелену мерзоту не голосував, далi що?
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30.09.2022 09:31 Відповісти
Найгірше те, що більшість цих кретинів продовжують підтримувати Ze. До них так і не дійшло, що вони натворили.
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30.09.2022 09:43 Відповісти
Тут на цензоре в основном адекватные, и 73%-е дебилы сюда почти не ходят (знаю по своим близким знакомым). Тут уже не так интересно писать подобные посты. Лучше их кидать там где тусуются Zебилы, вот там они тебя точно обольют, и у них найдется, к сожалению, 1000 контрагрументов в пользу найвеличнишого боневтика - это диагноз. Остается уповать только на Всевышнего, который, видимо, оказался очень требовательным к адекватным людям...
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30.09.2022 09:55 Відповісти
ходити по паблікам Zeбілів, так же огидно, як і по паблікам русні. Одне й те саме відчуття плавання в каналізації.
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30.09.2022 13:31 Відповісти
Цілком вірно!Підтримую на 100%
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30.09.2022 14:58 Відповісти
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30.09.2022 08:06 Відповісти
Є свіжа інформація, що згоріло набагато меньше автобусів десь біля 50. При цьому пошкоджених майже сотня.
Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
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30.09.2022 08:08 Відповісти
Повні ідіоти, наприклад у Харкові транспорт на ніч розосереджений рівномірно по усьому місту, тому ракета може знешкодити максимум 1-2 одиниці.
Можливо це автопарк приватний, якогось альтернативно талановитого бізнесмена.
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30.09.2022 08:32 Відповісти
отрицательно одарённого
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30.09.2022 09:10 Відповісти
С начала войны и в Днепре он был рассредоточен, а потом расслабились.. По поводу частного владельца - угадали. Так и есть
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30.09.2022 09:15 Відповісти
А якими потрібно бути патріотами, щоб мати руські підприємства у місті,які фінансують орків і збагачують їх матеріалами для зброї. Тільки сьогодні є пост про це
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30.09.2022 08:34 Відповісти
кацапи спалили наші автобуси, знаючи, що нарід під криками "барига" Порошенко донищили автобусний завод "Богдан",де працювали українці і поповнювали бюджет, мали стійкі заробітки, а раніше знищили ЛАЗ і будуть купувати де? Правильно на росії їхні ПАЗи і Газелі, або ті, що тут склепані з їх комплектуючих. Такий він нарід, невиліковний.
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30.09.2022 08:35 Відповісти
війна полюбому перейде на таритоію расеї.... головне нівкоєму разі не співчувати і не допомагати... нехай хоть пожруть один одного.....
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30.09.2022 08:10 Відповісти
Ну чому ж не допомогти, наприклад, постачати їм туди бавовну на постійній основі.
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30.09.2022 09:06 Відповісти
***** війна, транспорт - стратегічний ресурс. Чому його не роззосередили?
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30.09.2022 08:11 Відповісти
Що там Корбан обіцяв зробити #уйлу, якщо той ще раз вдарить по Дніпру? І де він тепер? І хто його сюди не пускає? Що за #єрня коїться, ніби тож з одного роду-племені? Чи зовсім обукраїнилися: де три українці, там два гетьмани?
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30.09.2022 08:14 Відповісти
зеленый воюет с Корбаном,а не с россией
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30.09.2022 08:20 Відповісти
"Зелений" воює зі всіма розумними людьми, які його тикають носом. Але як виявилося в нас розумних дуже мало і тупа більшість їх забадала. І це все зробив нарід 73%.
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30.09.2022 08:37 Відповісти
Коли два євреї б'ються за бабло та владу, ядерна війна відходить на другий план
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30.09.2022 08:37 Відповісти
А кого Ви мали на увазі двох євреїв, Зелю і Беню?
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30.09.2022 10:47 Відповісти
Зеля у махачі з Корбаном, а ім'я Бені взагалі не можна називати, бо йому навіть зараз по суду дозволяють мільярдами гривень податки не сплачувати. Він Б г *****.
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30.09.2022 11:01 Відповісти
Москалі вже взялися руйнувати Дніпро і Запоріжжя. Ракети в москалів ще є і це найгірше. Герше, ніж їхня мобілізація.
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30.09.2022 08:20 Відповісти
Собаки майже скінчилися

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30.09.2022 08:32 Відповісти
эти ****** разрушают все.
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30.09.2022 08:21 Відповісти
Залужний прав на 100% тр*** ***.ити по параші інакше мерзота не заспокоїтся. Але свого не маемо бо "яка різниця" а США балакае багато а сцить давать зброю дальноі дії логіки в них 0%
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30.09.2022 08:24 Відповісти
хто США ? Я не стратег і не аналітик ..Але вчився в школі і предмет істрії був з 5 класу по 11 ..Під час Другої Світової Війни США давало совку тільки ленд-ліз і тільки в кінці війни коли вже було зрозуміло ,що гітлеру капут..Відкрили другий фронт ,щоб комунякам не іся Європа дісталась ..А так США турбувалось тільки за панування в Тихому океані ..І то для них більшийм ворогом була Японія яка атакувала Перл Харбор ...Єдина країна Європи яка давала гітлеру достойний супротив це Великобританія
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30.09.2022 08:36 Відповісти
Подивіться в Інтернеті з якого року почався Лендліз в СРСР і не вводьте людей в оману, бо транслюєте зараз москальську пропагандистську версію історії.
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30.09.2022 09:15 Відповісти
Проте США дуже допомагали Великобританії!
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30.09.2022 09:53 Відповісти
не чіпайте США, а навпаки дякуйте їм за кожну копійку, за кожен патрон, бо це вони фактично спасли Україну, озброївши український народ, який побажав захищатися, бо деякі особини готували нас в рабство, розмінувавши входи в Україну, відвівши війська, скоротивши армію і не закупивши жодного снаряду.
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30.09.2022 08:41 Відповісти
Ось воно тупе за яке глосувало 73%
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30.09.2022 08:29 Відповісти
І воно зараз при владі це повний Піздець
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30.09.2022 08:31 Відповісти
Кучерявий скот. Доречи цей народець насправді алчний, але дуже дуже тупий.
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30.09.2022 08:40 Відповісти
але можу повперечатися, що цей народець тупий. Цей народець одним кіно про Голобородьку зробив з українців тупих вівць, які подивившись вчителя на лісапеді, самі взяли свої сім'ї, своїх дітей і побігли на бойню, щоб з них зробили ліверку для собак.
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30.09.2022 08:44 Відповісти
Ви не розумієте різниці між алчністью та інтелектом. Так, вони вміють наїбати. Кричалка для вора "держи вора" це їх винахід. Базуючись на цьому винаході вони зробили фільм про Голобродька. Це не більш ніж базова алчність.
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30.09.2022 08:55 Відповісти
я розумію, так воно і є, але на нарід це діє, як макуха на коропа.
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30.09.2022 09:06 Відповісти
Народ є таким, яким бачить його провідна верства (еліта). Саме провідна верства, маючи владу, творить систему освіти, провадить медійну політику, і взагалі, окреслює стратегію поступу. Яка в Україні еліта, ви самі знаєте. Простий народ переймається виживанням, базовими речами. Елітарні речі - справа еліти. Ця війна - чи не єдиний шанс на зміну еліти. Тільки б військові не злякалися.
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30.09.2022 09:18 Відповісти
Сподіваюсь, що не злякаються добити усіх зрадників, попри якісь релігійні або національні деталі.
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30.09.2022 09:35 Відповісти
зовсім не погоджуюся. Проостий нарід вбивається за неділю телевізором. Прикалд Україна 2019 року. В голови наріду вложили, що їх основний ворог Порошенко, бо він почав захищати Україну, відтворив армію, підняв економіку, ввів санкції проти Ціпії і повів народ в ЄС і НАТО і став ворогом для росії. В середині вигнав олігарха Коломойського з Укрнафти, з Приватбанку, з Центренерго, Ахметову прикрктив апетит по вугіллю, націоналізував Укртелеком, Фірташа, Беню, медведчука, новінського вигнав з труби, вигравши всі позови проти Газпрому, а санкції проти Цапії звязали руки пінчуку продавати їм метал і для них Порошенко став ворогом. От і збіглися інтереси Цапії і олігархів, які грабували Україну і вони створили фейки про "Свинарчуків", "Ротердам+", збагатився у 80 раз, Вальцман, торгавля на крові, а особливо кіно про Голобородьку і наріж кричав на кожному куту, особливо пенсіонери, знаючи формулу "ротердам+", скільки Порошенко вкрав зі свинарчуками, точно так, як їм розповідали по телевізору "1+1", 112, Україна, Інтер та інших. Ось і вся історія, у кацапів і щирих укгаїнців ваиявився один ворог, який якраз і захищав Україну - Порошенко і нарід його просто знищив. Історія повторюється, це коли козаки зрадили Гетьмана Мазепу і пішли під прапори ПЕтра Кривавого (першого), знищили козацьке військо Мазепи і шведів і надовго стали рабами імперії.
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30.09.2022 10:56 Відповісти
Ну, ось Вам про вирішальну роль народу, а отже, по-вашому, його родову ущербність. Пам'ятаю стотисячні народні демонстрації з вимогою до влади впровадити в Україну мережу радіо КАЦПАП-ФМ, не менш чисельні виступи з проханням продавати на розкладках винятково москвомовну пресу, ніякого сприяння українському книгодрукуванню. Влада прислухалася, і вволила прохання мудрого народу. Але одного разу влада пішла всупереч, і запровадила обов'язкове дублювання фільмів у кінотеатрах українською. А щодо історичної ретроспекції, то свого часу на виборах гетьмана саме сірома скурвилась, і повелася на брехливі обіцянки Брюховецького. Це, якщо трактувати по-вашому. Насправді, ініціатором розтління стала саме еліта в особі того ж Брюховецького. Якого зрештою та ж козацька сірома і вбила. Кожному своє: провідна верства має вести, а не загравати з плебсом. А в часи вирішальні має звертатися до народу з правильними словами (а не оцей ********* цирк з АТО за години, чи шашлики)
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30.09.2022 11:10 Відповісти
І знову не погоджуюся, бо не еліта вправляє мізки наріду, а покидьки. Реальна елета, якою в Полтавській битві був Гетьман Мазепа говорили правду, реальну правду, яка не дуже подобалася козакам, їм подобалася легка брехня і обіцянки, і брехня на Мазепу в які вірили чи бажали вірити козаки. Брехуни завжди солодко обіцяють, що подобається наріду. Дуже вирішальну роль відіграє московська церква, яка тут носить назву Українська Православна Церква, що має центр управлення в москві, через Синод. Церква має дуже великий вплив і якраз церква рухала "русский мир" в Україні і благословила війну, Її президент Зеленський закрив? Ні, бо це його лекторат, з яким він заграє по мові, по "братерству". Московська церква завжди відігравала імперську, проросійську роль, як у війні 1814 року, коли французські війська рухалися в бік москви і купували продукти в селян, не відбирали, як це робить царська(імперська) армія. Тоді вони їли м'ясо, молоко, бо вних піст пройшов (тут різниця між григоріанським і юліанським) церковними календарями, де в одних пост пройшов, а в інших тільки починався. І попи дуже грали на неосвідченості селян, показуючи їм, що французи анциїхисти бо їдять м'ясо і не постяться. Така ж історія була зі шведами. А сьогодні московська церква ще більше засирає мізки і бреше. А тому реальна еліта каже правду, яка не дуже подобається наріду, а шахраї, які косять під елоіту, солодко брешуть, обіцяють і заволодівають мізками наріду - хмара мух, яка пре в бік лайна.
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30.09.2022 15:28 Відповісти
Про еліту, мистецьку, спортивну, військову і т. ін., безкомпромісно висловився Лесь Подерев'янський: "Яка ви еліта, як ви не керуєте нічИм?!". Еліта - це не лише про високий дух і принципи, це ще й про власність (ресурси). Українці мають ставати успішними бізнесменами, щоб в української еліти був ресурс. Бо теперішні олігархи щось не дуже українські. Я сподіваюся-таки, що ця війна щось змінить.
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30.09.2022 15:36 Відповісти
Звичайно, так воно було і так має бути. Колись такими були Хмельницький, Мазепа, Полуботок - то олігархи того часу. Без цієї патріотичної еліти захистити волю, свободу і незалежність при сусідстві потвори орди, яка себе назвала у 1721 році росією, не можливо. Має бути великий ресурс, проукраїнська позиція і своя проукраїнська і прогресивна команда. Нас "елата" така як "свобода", "нацсуки", "батьківщина" та різнігронтоїди переконували, що не може бути президентом олігарх, а простий робітник і це також утопія. Елітою в Україні є Порошенко, який має освіту, гроші, команду і позицію. Але обдурений нарід виброав космополіта, якому головне його месидж "какая разница", кіно малоросів "свати" і малороське "95 квартал". Десь так. Це моя думка. Простий і навіть дуже хороший паненьок нічого сам не зробить, потрібна команда, проукраїнська позиція і гроші.
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30.09.2022 16:17 Відповісти
Діє, тому що інтелігенція українців лежить або в урочище Сандармох, або стікає кров'ю, в автівці як В'ячеслав Черновол.
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30.09.2022 09:32 Відповісти
Боренька, а ти в ТРО чи може волонтериш як Гоша каломойскій.?
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30.09.2022 08:57 Відповісти
Якась відповід буде ?,кожен ранок читаєш це жахіття і жодної реакції з ОП.
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30.09.2022 08:55 Відповісти
А чого Ви чекаєте від ОП? Вони своєї позиції не скривали у 2019 році, у нитх було і є "какая разница", "я вам ничего не должен", "одиннарод і один язык" та інше, просто Ви їх не чули, або не бажали чути і зробили себе разом. Головне не забувайте, а краще напишіть на руці, на сімці, навіть на першій сторінці паспорт, що " ва всьом вінават Парашенка".
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30.09.2022 09:09 Відповісти
среди руководства предприятий все ещё остаётся много предателей и полудурочных, которые не способны понять что во время войны нужно рассредотачивать технику.
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30.09.2022 09:05 Відповісти
Ну і хто там співчував "дєткам с іжевска"?
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30.09.2022 09:06 Відповісти
Х-ло такой же маньяк как те которые стреляют в школах

Тот хотя бы в психушке лечился
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30.09.2022 09:34 Відповісти
На руїнах будинку, у якому ще вчора жила його родина, незворушно сидить дивом уцілілий пес Крим. Росіяни у нього забрали все. Внаслідок ударів ворога ракетами по Дніпру, загинули бабуся, мама і двоє маленьких діток. Батько - служить у ЗСУ.
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30.09.2022 09:43 Відповісти
В них ще маленька кімнатна собачка була, теж загинула. А цього мабуть вибуховою хвилею відкинуло.
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30.09.2022 13:27 Відповісти
Людям нужен не дорогой транспорт чтобы добираться на работу. Для при фронтовых районов уберите растаможку без права продажи 5 лет. Не лороже 10 тысяч долларов например и внедорожники. Не имея возможность купить средство передвижения люди будут продолжать валить.
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30.09.2022 09:50 Відповісти
Поясніть мені, як під час війни можна зібрати в одну купу 150 великих автобусів і разраховувати, що їх не знищать?
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30.09.2022 09:57 Відповісти
Восемь месяцев войны, более ста автобусов в одном месте, халатность или диверсия?
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30.09.2022 09:59 Відповісти
Как можно во время войны в одном месте хранить столько техники. Филатов что вообще идиот.
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Я совсем не сторонник Филатова, но в этой ситуации при чем он? Это частное АТП. Кстати, коммунального АТП по городским пассажирским перевозкам в Днепре и нет.
И насчет "все автобусы в одном месте". Это надо яйца в тиски министру транспорта и инфраструктуры. Никакие приказы и нормы мирного времени не были ни отменены, ни хотя бы приостановлены. Транспортная инспекция имеет полное право вжарить за то, что транспорт выпускается на линию не из гаража предприятия или за то, что после ухода с маршрута не возвращается в гараж.
Если в Харькове не так, то это респект меру который рискнул взять ответственность на себя.
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30.09.2022 10:26 Відповісти
Скільки десятків автопарків за це було знищено в рф?
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30.09.2022 12:07 Відповісти
 
 