Нічний обстріл Дніпра: одна людина загинула, п’ятеро поранені. Згоріли понад 100 автобусів. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу Дніпра в ніч проти 30 вересня загинула одна людина й поранені 5, пошкоджені багатоповерхівки, гімназія, магазин та адмінбудівлі. Згоріли понад 100 автобусів.
Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.
Резніченко зазначив, що росіяни вдарили по Дніпру "Іскандерами".
"У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі", - написав він.
За даними Різніченка, ворожі ракети знищили транспортне підприємство. В полум’ї пожежі після обстрілу згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.
Мер Дніпра Філатов пише, що згоріли понад 100 автобусів. "Завтра добираємось на роботу із запізненням", - зазначив він.
"Кому завтра їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б, будь ласка, плануйте свій час і не сваріться на затримки", - попередив Філатов.
Гатили росіяни і по області, зазначає Резніченко. По Нікопольщині вони тричі вдарили "Градами" та важкою артилерією. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.
Будь ласка, зачекайте...
«16 вересня близько 14.00 на Дніпропетровщині протиповітряною обороною Повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети «Іскандер-К» та один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10"», - йдеться в повідомленні.
І таких повідомлень багато...
Військові експерти тут такі, що навіть арестовіч поруч не валявсь.
Хоч бляха, яким же це треба бути тупим аби під час війни в один парк звезти 100+ автобусів.
Можливо це автопарк приватний, якогось альтернативно талановитого бізнесмена.
Тот хотя бы в психушке лечился
И насчет "все автобусы в одном месте". Это надо яйца в тиски министру транспорта и инфраструктуры. Никакие приказы и нормы мирного времени не были ни отменены, ни хотя бы приостановлены. Транспортная инспекция имеет полное право вжарить за то, что транспорт выпускается на линию не из гаража предприятия или за то, что после ухода с маршрута не возвращается в гараж.
Если в Харькове не так, то это респект меру который рискнул взять ответственность на себя.