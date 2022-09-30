Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя, де стояла гуманітарна колона з цивільних автівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

" Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі та Запоріжжі пролунали вибухи

Зазначається, що на місці подій працюють відповідні служби: рятувальники, медики.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у гуманітарній колоні були і мешканці Мелітополя.

"Сьогодні зранку ворог завдав удару по колоні авто цивільних людей, які чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій. Люди щодня виїзджають їз обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених лбдей", - написав він.