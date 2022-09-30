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Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя, де стояла гуманітарна колона з цивільних автівок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено) 01

" Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці подій працюють відповідні служби: рятувальники, медики.

Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у гуманітарній колоні були і мешканці Мелітополя.

"Сьогодні зранку ворог завдав удару по колоні авто цивільних людей, які чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій. Люди щодня виїзджають їз обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених лбдей", - написав він.

Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено) 02
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Топ коментарі
+42
Из Ирпеня люди любыми способами пытались прорваться в Киев. Ниодному ******** не пришло в голову ехать проведывать родственников или просто ехать в ту сторону. Ну кроме первых дней, когда еще можно было прорваться на машине и эвакуировать кого то. Про вояк, партизанов и прочих - это не касается естественно, только они туда не в очереди стояли на машинах. А тут какая то вата в очереди стоит... я в шоке.
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30.09.2022 08:44
+36
Меня вот смущает кое что... во время войны, находятся люди которые не выезжают с окупированой територии, а наоборот - стоят в очереди что бы на нее попасть. Это как ? Ватники ?
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30.09.2022 08:34
+28
ну дуже хочу прочитати ВСУ завдали ракетного удару по мацкві .. розвалено кремль і кремлядь
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30.09.2022 08:16
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Мой друзяка, воюющий на нуле просил достать лекарства и передать родне в Мариуполь ( не смогли бросить или вывезти 93-летнюю лежачую бабулю) Так я об расценках. Маленькая коробочка меньше килограмма , отправка Днепр Мариуполь стоит 500 грн. Вот и посчитайте насколько это прибыльный бизнес, причем перевозчику отстегивать нужно и кацапской и украинской стороне. Кому война, а кому и мать родна. Отака муйня.
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30.09.2022 09:39 Відповісти
ІАллоизий #3 Вы забыли ещё про цветы , их же тоже поливать надо . ***** ,идёт война на уничтожение , схватили все в охапку и тикать или воевать. У вас (не дай Бог ) ,если пожар в доме, вы тоже будете туда сюда ходить , кормить стариков, и домашних животных , или вы их сразу заберёте??? Дичь не пишите, . Другое дело ,так и скажите ждали своих . Почему-то в Бучу и Ирпень , Купянск никто не шастал
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30.09.2022 09:44 Відповісти
Чотко ...
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30.09.2022 09:51 Відповісти
Что ты мелешь? Каких "своих"? Как вы уже заколебали, спецы забугорные. Сидите хрен знает где и рассказываете как тут надо жить, воевать и эвакуироваться.
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30.09.2022 09:51 Відповісти
Чекаємо на ********* : нацисти абсрєлялі сваіх граждан каториє рєшили вернуться в расію
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30.09.2022 09:50 Відповісти
Вчора мене дуже насторожила одна стаття тут, на цензор.нет, про "зловживання" ментів на тимчасовому пункті пропуску у Василівці.
У назві статті було написано "НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ".
Тобто, по всій Україні проходить лінія фронту, а у Василівці існує "лінія розмежування"? Цікаво...
Не уявляю собі такої ситуації у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській чи Донецькій області, щоб наші люди їхали з вільних територій на окуповану. У всіх тоді батьки чи інші родичи опинились на окупованих територіях, але ніхто з нас туди-сюди не їздив.
Не треба тут ці сопливі історії про стареньких батьків. У мене старенькі батьки теж були під окупацією, але я в цей час сидів в окопі на околиці села під Києвом.

Така їзда туди-сюди, та ще й поборами з боку наших ментів, може відбуватись лише за домовленістю з орками. Хто домовлявся з орками? Місцева влада чи на рівні ОПи? Це явно бізнес, який кришується місцевою чи центральною владою. Підозрюю що "гуманітарка" там - це горілка, цигарки бензин.
На яких підставах ці десятки чоловіків з вільних територій їдуть на окуповані? Вони не підлягають мобілізації? Цікаво...
Чи випадково Залужний свого часу давав Запорізькій обласній владі роз'яснення щодо обмежень у виїзді чоловіків призовного віку на окуповані території. Всі це листування пам'ятають? А потім ОПа швидко обломала Залужного.
Висновок: це - бізнес Запорізької обласної адміністрації, який кришується з ОПи!
І не треба тут про стареньких батьків та гуманітарку...
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30.09.2022 09:57 Відповісти
У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

11:48 29.09.2022

Ось ця публікація. Всі бачуть, що у Запорізькій області існує якась "лінія розмежування", тоді як по всій Україні це називається "лінія фронту"?
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30.09.2022 10:03 Відповісти
Вопрос к властям. Как можно было допустить такое скопление людей? Неужели нельзя навести порядок в этом вопросе? Или бабло совсем глаза заслепило? Или мозгов не хватает понять, что такое скопление это лучшая цель для мразей?
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Тут этих "скоплений людей" полно. Что в супермаркетах, что при ремонтах мостов/плотин (***** именно сейчас??), что на рынках. Ну а что касаемо местной власти - уже никакого зла на этих хапуг не хватает.
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30.09.2022 10:29 Відповісти
Читаю коментарі. Кого тільки в Україні нема...
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30.09.2022 12:18 Відповісти
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