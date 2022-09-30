Росіяни завдали ракетного удару по колоні з цивільних автівок на виїзді з Запоріжжя. Є загиблі та поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
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Російські окупаційні війська завдали ракетного удару по околиці Запоріжжя, де стояла гуманітарна колона з цивільних автівок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
" Ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру. Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану теріторію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. Є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці подій працюють відповідні служби: рятувальники, медики.
Мелітопольський міський голова Іван Федоров повідомив, що у гуманітарній колоні були і мешканці Мелітополя.
"Сьогодні зранку ворог завдав удару по колоні авто цивільних людей, які чекали на виїзд із Запоріжжя в сторону тимчасово окупованих територій. Люди щодня виїзджають їз обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.
Поки що неможливо навіть полічити кількість загиблих та поранених лбдей", - написав він.
Будь ласка, зачекайте...
У назві статті було написано "НА ЛІНІЇ РОЗМЕЖУВАННЯ".
Тобто, по всій Україні проходить лінія фронту, а у Василівці існує "лінія розмежування"? Цікаво...
Не уявляю собі такої ситуації у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській чи Донецькій області, щоб наші люди їхали з вільних територій на окуповану. У всіх тоді батьки чи інші родичи опинились на окупованих територіях, але ніхто з нас туди-сюди не їздив.
Не треба тут ці сопливі історії про стареньких батьків. У мене старенькі батьки теж були під окупацією, але я в цей час сидів в окопі на околиці села під Києвом.
Така їзда туди-сюди, та ще й поборами з боку наших ментів, може відбуватись лише за домовленістю з орками. Хто домовлявся з орками? Місцева влада чи на рівні ОПи? Це явно бізнес, який кришується місцевою чи центральною владою. Підозрюю що "гуманітарка" там - це горілка, цигарки бензин.
На яких підставах ці десятки чоловіків з вільних територій їдуть на окуповані? Вони не підлягають мобілізації? Цікаво...
Чи випадково Залужний свого часу давав Запорізькій обласній владі роз'яснення щодо обмежень у виїзді чоловіків призовного віку на окуповані території. Всі це листування пам'ятають? А потім ОПа швидко обломала Залужного.
Висновок: це - бізнес Запорізької обласної адміністрації, який кришується з ОПи!
І не треба тут про стареньких батьків та гуманітарку...
11:48 29.09.2022
Ось ця публікація. Всі бачуть, що у Запорізькій області існує якась "лінія розмежування", тоді як по всій Україні це називається "лінія фронту"?