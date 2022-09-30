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Новини Війна в Україні
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корабель (1421) крилаті ракети (879) Чорноморський флот РФ (501)

13 кораблів ворожого флоту маневрують біля Криму, напоготові 24 ракети "Калібр", - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета,ракети,калібр

Російський агресор за вечір, 29 вересня, збільшив корабельне угруповання у Чорному морі з 8 до 13 одиниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Корабельне угруповання ворожого флоту з 13 кораблів маневрує за звичним вже маршрутом, притискаючись до південного узбережжя Криму. Напоготові 3 надводні ракетоносії, а значить, і 24 "Калібри", - ідеться в повідомленні.

Зазначимо, що о 18:30 29 вересня ОК повідомляло, що у Чорному морі маневрують лише 8 російських кораблів.

Також читайте: Стан у Чорному морі зараз досить врегульований, російській флот тримається ближче до окупованого Криму, - ОК "Південь"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А що там ті кораблі. Десь 20 залпів "Нептунів" і всі вони йдуть на дно, так 73%?
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30.09.2022 08:45
+7
Эти корабли следует потопить. На войне, как на войне.
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30.09.2022 08:55
+4
А що, Гарпуни адаптувати для запуску з повітря вже так складно? Чи використати HARM проти корабельних радарів? Вже задрали ці повідомлення про корабельне угруповання у Чорному морі.
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30.09.2022 08:54
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А що там ті кораблі. Десь 20 залпів "Нептунів" і всі вони йдуть на дно, так 73%?
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30.09.2022 08:45 Відповісти
А що, Гарпуни адаптувати для запуску з повітря вже так складно? Чи використати HARM проти корабельних радарів? Вже задрали ці повідомлення про корабельне угруповання у Чорному морі.
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30.09.2022 08:54 Відповісти
Адаптування наразі проходить, але не все заразом. Є багато інших проблем.
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30.09.2022 09:06 Відповісти
Це яких ще проблем? Треба кінчати з безкарним обстрілом цивільної інфраструктури України. І взагалі - готуються мухи - окремо, а котлети - окремо.
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30.09.2022 09:10 Відповісти
Згодна і знову, для цього потрібно реально розумний керівник ,а це і є проблемою. Модернізація української зброї уже мала початок з первих днів війни, але секретно. Тепер і надалі проводяться розробки. Проблема це вороги при владі
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30.09.2022 09:16 Відповісти
Вороги Українського народу при владі, притому на усіх рівнях - це дійсно проблема. Починаючи з голови сільради, який за хабар роздає сільську землю, закінчуючи верхівкою, що роздає державне(народне) майно та надра, називаючи це приватизацією.
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30.09.2022 10:20 Відповісти
P.S. СУ- 27 Бойовий радіус: 1500 км.
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30.09.2022 09:07 Відповісти
Эти корабли следует потопить. На войне, как на войне.
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30.09.2022 08:55 Відповісти
В Чорному морі не повинно бути жодної лохані.ру
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30.09.2022 09:17 Відповісти
Это ***** специально их там всех собрал в кучку ? Вот бы вжарить по ним всем сразу - да нечем. (Благодарим за это Зеленского)
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30.09.2022 09:42 Відповісти
А була б у нас крилаті ракети і круті бомби і ці кораблі вже б фізично випарувались.
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30.09.2022 12:13 Відповісти
Чортова дюжина,шукає дорогу на х..й до москви
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30.09.2022 12:34 Відповісти
 
 