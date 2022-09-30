"Директору" КП, який працював на ворога в Ізюмі, повідомлено про підозору, - Нацполіція

Слідчі поліції оголосили підозру жителю Ізюма за те, що він обіймав посаду у незаконних органах влади окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Відомо, що після окупації частини Харківської області росіяни шукали собі колаборантів на місцях - для співпраці та більшої довіри від місцевих мешканців. Встановлено, що в Ізюмі до 07.04 при окупаційній владі Гусєв Віталій погодився стати директором "Ізюмського комунального підприємства теплових мереж"", - ідеться в повідомленні.



Нагадаємо, злочин, в якому він підозрюється ( ч.5 ст. 111-1) - Добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади - карається позбавленням волі на строк до десяти років.

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