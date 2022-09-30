"Директору" КП, який працював на ворога в Ізюмі, повідомлено про підозору, - Нацполіція
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Слідчі поліції оголосили підозру жителю Ізюма за те, що він обіймав посаду у незаконних органах влади окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.
"Відомо, що після окупації частини Харківської області росіяни шукали собі колаборантів на місцях - для співпраці та більшої довіри від місцевих мешканців. Встановлено, що в Ізюмі до 07.04 при окупаційній владі Гусєв Віталій погодився стати директором "Ізюмського комунального підприємства теплових мереж"", - ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, злочин, в якому він підозрюється ( ч.5 ст. 111-1) - Добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади - карається позбавленням волі на строк до десяти років.
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Получается жителям Изюма, не дай бог их не успеют освободить к зиме пришлось бы замерзнуть, не согласись кто-то руководить кочегаркой.
Или он подавал тепло только в казармы оккупантов. А городская больница работала в оккупации? И что сейчас с главврачем?
Я так думаю, что у нас прокуроры с партии слуги уродов! Предатели и мародеры коротают войну за чашечкой кофе ы Вене и Монако, а у нас многие правохренители так выслуживаются, что скоро пожалуй Берия на том свете удивиться: "А разве так можно было!"
Так мы дойдем до того, что будем анкеты заполнять с графой: "Были ли вы и ваши родственники в оккупации?" Как говориться - надолго ли дураку молоток стеклянный.
Ведь получается, что для тех, кто попал в оккупацию мы готовы требовать чуть ли не харакири себе сделать, а с другой стороны элита страны продолжает упиваться жизнью и ни в чем себе не отказывать, как и до войны. Судили бы так взяточников и мародеров у себя и давали бы такие сроки, и так быстро.
Здесь налицо "из корыстных интересов" и там наверняка будет весь фарш, включая, например, стукачество на своих сотрудников, кто так или иначе обмолвился плохо про кацапов. Да, он бы это делал. Абсолютно точно и многое смогут найти при следствии.
У нас на практике, увы, все происходит зачастую совсем иначе: у кого есть деньги откупиться, тех "отбеливают". У кого денег нет, тех будут судить, имитируя бурную деятельность. Если слишком многие откупились, то начнут хватать алкашей, приписывая им то, чего они не делали. Система слишком много лет гнила еще со времен СССР, ее надо с нуля собирать на новых принципах и новых людях.
Здійснив професіональний ріст, від майстра до "насальника"