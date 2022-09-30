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Нацполіція (13920) Ізюм (280) колабораціонізм (940)

"Директору" КП, який працював на ворога в Ізюмі, повідомлено про підозору, - Нацполіція

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колаборант

Слідчі поліції оголосили підозру жителю Ізюма за те, що він обіймав посаду у незаконних органах влади окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

"Відомо, що після окупації частини Харківської області росіяни шукали собі колаборантів на місцях - для співпраці та більшої довіри від місцевих мешканців.  Встановлено, що в Ізюмі до 07.04 при окупаційній владі Гусєв Віталій погодився стати директором "Ізюмського комунального підприємства теплових мереж"", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, злочин, в якому він підозрюється ( ч.5 ст. 111-1) - Добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади - карається позбавленням волі на строк до десяти років.

Також дивіться: Списки зрадників виявлені в колишньому приміщенні російської окупаційної адміністрації Вовчанська на Харківщині, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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на нари підора
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30.09.2022 08:49 Відповісти
Напевне з партії "слуга урода"
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30.09.2022 09:02 Відповісти
Этим тварям надо не пидозры объявлять а валить на месте. И выкладывать в тырнете фотки в назидание другим предателям, чтобы они знали, что за ними придут.
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30.09.2022 09:06 Відповісти
Зрадників прийнято вішати
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30.09.2022 09:27 Відповісти
А с другой стороны, если городская коммунальная баня буде работать при оккупации - это тоже сотрудничество?
Получается жителям Изюма, не дай бог их не успеют освободить к зиме пришлось бы замерзнуть, не согласись кто-то руководить кочегаркой.
Или он подавал тепло только в казармы оккупантов. А городская больница работала в оккупации? И что сейчас с главврачем?
Я так думаю, что у нас прокуроры с партии слуги уродов! Предатели и мародеры коротают войну за чашечкой кофе ы Вене и Монако, а у нас многие правохренители так выслуживаются, что скоро пожалуй Берия на том свете удивиться: "А разве так можно было!"
Так мы дойдем до того, что будем анкеты заполнять с графой: "Были ли вы и ваши родственники в оккупации?" Как говориться - надолго ли дураку молоток стеклянный.
Ведь получается, что для тех, кто попал в оккупацию мы готовы требовать чуть ли не харакири себе сделать, а с другой стороны элита страны продолжает упиваться жизнью и ни в чем себе не отказывать, как и до войны. Судили бы так взяточников и мародеров у себя и давали бы такие сроки, и так быстро.
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30.09.2022 09:31 Відповісти
Глобально это очень сложный вопрос и не имеет однозначного решения. На деле нужно добровольно от всего отказываться и выполнять что-либо только при непосредственной угрозе жизни. По международным законам так и следует поступать.

Здесь налицо "из корыстных интересов" и там наверняка будет весь фарш, включая, например, стукачество на своих сотрудников, кто так или иначе обмолвился плохо про кацапов. Да, он бы это делал. Абсолютно точно и многое смогут найти при следствии.

У нас на практике, увы, все происходит зачастую совсем иначе: у кого есть деньги откупиться, тех "отбеливают". У кого денег нет, тех будут судить, имитируя бурную деятельность. Если слишком многие откупились, то начнут хватать алкашей, приписывая им то, чего они не делали. Система слишком много лет гнила еще со времен СССР, ее надо с нуля собирать на новых принципах и новых людях.
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Стало відомо прізвище нового керівника тепломережі, ним став Гусєв Віталій Олександрович. Він і раніше працював у Ізюмському комунальному підприємстві теплових мереж. Був майстром групи КВПтаА.

Здійснив професіональний ріст, від майстра до "насальника"
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30.09.2022 09:57 Відповісти
А нельзя допустить мысль, что он работал не на врага, а чтобы те жители, кто остался в оккупации и выживал как мог, хоть как-то получили элементарные бытовые условия? Нашли крайнего? А те, кто так упорно и тщательно "готовил" страну к обороне, приехали, попиарились, снялись на фоне разрушенного здания администрации, толкнули речи, те герои. А местная власть, которая даже не организовала подразделения теробороны? Люди сидели под бомбежками и обстрелами и не имеют право получить хотя бы воду, а где можно, тепло, в свои жилища, у кого они уцелели? Ведь он не пошел в репрессивные органы, это работа чисто техническая. Так давайте судить и тех, кто привозил продукты. Да чего уж там, давайте посадим и тех изюмчан, которые брали гуманитарку у оккупантов, могли б и потерпеть, пока наши бойцы освободят город, не сдохли б.
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30.09.2022 11:38 Відповісти
Антон, прошу прощения, но Вы или тупите, или враг. Если бы этот человек жил с благой мыслью о горожанах, то он просто бы выполнял свою работу согласно занимаемой должности! А он пошел на коллаборацию с оккупантом, возглавил предприятие. Он предатель, если это докажет суд.
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30.09.2022 12:30 Відповісти
"Вы или тупите, или враг". Ну, не знаю, скорее всего , враг, порвавший все связи с бывшими родственниками на московии после аннексии Крыма, ненавидящий московитов, а еще больше "граждан Украины", ждущих путина. А может, тупой. Только стричь всех под одну гребенку, на мой взгляд -это создавать видимость бурной деятельности и прикрывать истинных виновников создавшегося положения, знающих о почти неминуемом нападении и не принимавших мер по минимизации последствий. Я не отбеливаю его, если он действительно работал против моей страны на оккупантов, но и нельзя сходу цеплять на всех ярлыки. Например, врач на оккупированной территории может просто оказывать медпомощь, а может лечить раненых гражданских и при этом рассказывать, что виновны в этом проклятые нацики (как это было в том же Изюме).
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30.09.2022 13:11 Відповісти
И еще одно. Он виноват в том, что возглавил предприятие. Его все равно кто-то должен был возглавить, без руководства и управления никакое предприятие работать не будет, это будет просто разрозненная толпа рабочих, может, даже хороших специалистов, но всем процессом нужно управлять.
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30.09.2022 13:15 Відповісти
 
 