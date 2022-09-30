Понад 724 воєнні злочини росіян зареєстровано на деокупованій території Харківщини, - Нацполіція України
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З них 43 за останню добу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 724 (43 із них – минулої доби) воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (652) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 60 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться у повідомленні.
Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 177 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.
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Уже пора заряжать диверсантов в Казахстан, легко проходить границу с помощью порядочных казахов, а потом диверсанты кумулятивом или ударным ядром (те же мины немецкие отлично подходят, только надо взрывать на некотором отдалении) будут взрывать десятки раз все трубопроводы на России, а также дронами с этими же гранатами взрывать газонюхи-корабли со сжиженным газом, которые идут в Азию и Китай, а также танкеры по северному морскому пути. А также заразить грибком зерно, сжечь мучные бункеры (сгорят как свечка со взрывом), ТЭЦ устроить диверсии с перегревом котла. Все лето вонючие кацапы срали в чатах, что Европа зимой замерзнет, что мы замерзнем и так много раз. Теперь пусть эти твари замерзают в нашей земле, а те, кто остался, подохнут от холода куда быстрее, чем в той же Испании или энергоэффективных домах в Швеции. Кацапы забыли, что у них зима намного холоднее, а их газопроводы настолько уязвимы и имеют сложности с ремонтом из-за слаборазвитой логистики, что сами без газа останутся. Тогда картинка с Януковичем, что "наши страны похожи как две бутылки минералки, только одна без газа" приобретут иной смысл.