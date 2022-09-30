Понад 724 воєнні злочини росіян зареєстровано на деокупованій території Харківщини, - Нацполіція України

З них 43 за останню добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 724 (43 із них – минулої доби) воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (652) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 60 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 177 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.

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