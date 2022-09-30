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Нацполіція (13920) Харківщина (4265) воєнні злочини (1567)

Понад 724 воєнні злочини росіян зареєстровано на деокупованій території Харківщини, - Нацполіція України

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поліція

З них 43 за останню добу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області

"Слідчі Нацполіції України зареєстрували 724 (43 із них – минулої доби) воєнні злочини, вчинені загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (652) зареєстрована за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 60 кримінальних проваджень розпочато за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) КК України", - йдеться у повідомленні.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили 3 177 машин. За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 12 осіб.

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Автор: Марина Макєєва
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Як цих тварин притягнути до відповідальності за все те зло, що вони роблять в Україні, вони ж побіжать усі на росію після перемоги України і там ховатимуться, як їх звідти виколупувати для міжнародного суду? Яким чином ? Засудити їх заочно - це означає, що нічого вони не відчують вони будуть жити своїх Мухосранськ, жерти свої лопухи і підтиратися ними і радіти, що вони вбили стільки українців.
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30.09.2022 09:28 Відповісти
Зелених коридор Запоріжжя....23 загиблих і 28 поранених. Ціна досить висока. Такі маніпуляції повинні проводити спеціалісти, а не скупчення людей. Дані з сайту Старух.
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30.09.2022 09:29 Відповісти
В любом случае война пойдет на Москву. Кацапы похитили наших детей, в том числе и при помощи убийства их родителей и других родственников. Чтобы освободить похищенных граждан нашей страны, нам необходима безоговорочная капитуляция и полная сдача всего государственного управления в наши руки.

Уже пора заряжать диверсантов в Казахстан, легко проходить границу с помощью порядочных казахов, а потом диверсанты кумулятивом или ударным ядром (те же мины немецкие отлично подходят, только надо взрывать на некотором отдалении) будут взрывать десятки раз все трубопроводы на России, а также дронами с этими же гранатами взрывать газонюхи-корабли со сжиженным газом, которые идут в Азию и Китай, а также танкеры по северному морскому пути. А также заразить грибком зерно, сжечь мучные бункеры (сгорят как свечка со взрывом), ТЭЦ устроить диверсии с перегревом котла. Все лето вонючие кацапы срали в чатах, что Европа зимой замерзнет, что мы замерзнем и так много раз. Теперь пусть эти твари замерзают в нашей земле, а те, кто остался, подохнут от холода куда быстрее, чем в той же Испании или энергоэффективных домах в Швеции. Кацапы забыли, что у них зима намного холоднее, а их газопроводы настолько уязвимы и имеют сложности с ремонтом из-за слаборазвитой логистики, что сами без газа останутся. Тогда картинка с Януковичем, что "наши страны похожи как две бутылки минералки, только одна без газа" приобретут иной смысл.
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30.09.2022 09:33 Відповісти
 
 