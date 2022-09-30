Мережа 1xBet в Україні: ЗМІ виявили ще ряд онлайн-казино, що пов’язані з російським букмекером
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Незважаючи на те, що ліцензії російського букмекера 1xBet на роботу в Україні були анульовані, в Україні отримали ліцензії та успішно працюють ще ряд операторів азартних ігор, що пов’язані з російською букмекерською конторою та фактично є її мережею.
Як повідомляє Цензор.НЕТ , журналісти видання InformNapalm перевірили ряд онлайн-казино, що отримали ліцензію на роботу в Україні, і виявили, що деякі з них - це пов’язані з 1xBet контори. Так, наприклад, ще в жовтні 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ "Мелбет". Брендом Melbet сьогодні володіє російське ТОВ "Мелофон". Трохи раніше власником цього бренду виступало ТОВ "Селебрити", попередня назва якого була 1ХСТАВКА, що є прямо афільованим з 1xBet брендом, що раніше вже підтверджувалось журналістськими розслідуваннями.
Вочевидь після піднятого галасу в Україні навколо 1xBet, зазначають в InformNapalm, в червні 2022 року ТОВ "Мелбет" вирішило "замісти сліди" та перейменувалось у ТОВ "ПОІНТЛОТО".
Окрім того, в січні 2022 року КРАІЛ видала ліцензію ТОВ "Плей Фан Інвестмент" на роботу онлайн-казино FanSport. Власником цієї ТОВ є Клещук Олександр Олександрович, який був акціонером та членом Наглядової ради PINbank разом з "куратором грального бізнесу в України" Борисом Баумом та Михайлом Спектром. Останній займається розвитком бренду 1xBet в Україні. Зв’язок між Клещуком та Спектром прослідковується по ряду компаній.
Профільна спільнота Gaming Capital ще у липні помітила однаковість сайтів 1xBet та Fan Sport: в них один й той самий інтерфейс та завжди ондакові коефіцієнти. Це не дивно, бо FanSport використовує платформу BetB2B, яка є дочірньою компанією 1xBet по розробці забезпечення материнському бренду та мережі пов’язаних з ним сайтів казино.
Таким пов’язаним з 1xBet брендом є також BetWinner, який також користується платформою BetB2B російського букмекера. Цей бренд поки ще не встиг отримати ліцензій на роботу в Україні, але вочевидь готується до цього, бо в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торгівельна марка BetWinner. Зазначається, що брендом BetWinner оперує кіпрська компанія Marikit Holdings Limited, директор якої Сніжана Школа також є директором компанії ZAVBIN LTD, яка оперує іншим брендом азартних ігор 1хСлотс, що належить 1xBet.
Більше того, журналісти перевірили файли української та російської локалізації Мелбет, Поінтлото, Fan Sport та BetWinner і виявили, що вони майже повністю ідентичні – починаючи із назв файлів на сайтах і закінчуючи довжиною цих файлів. Також в кодах цих всіх сайтів повністю однакові CMS - системи управління контентом.
В InformNapalm наголошують, що все вказує на бажання росіян побудувати в Україні велику мережу по збору особистих даних гравців, які в якості плати за можливість працювати в РФ можуть бути передані російським спецслужбам для вербування агентів в Україні.
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позакривайте кацапські лавочки а також місцевих кришувальників
26 июля 10:00
Скандальная лицензия 1xBet: на чью сторону станет Зеленский
На днях издание InformNapalm в своем очередном расследовании истории легализации 1xBet в Украине, пришло к выводу, что данный оператор азартных игр мог получить лицензию на букмекерскую деятельность не сколько ради заработка, сколько ради получения персональных данных граждан Украины для последующей передачи их ФСБ, под прикрытием которой этот оператор может работать в России. Что он там, несмотря официальный запрет на работу данного оператора, успешно и делает под брендом "1хСтавка". ...
https://delo.ua/ru/business/skandalnaya-licenziya-1xbet-na-cyu-storonu-stanet-zelenskii-401893/