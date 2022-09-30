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Новини Економіка
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ліцензія (95) азартні ігри (94)

Мережа 1xBet в Україні: ЗМІ виявили ще ряд онлайн-казино, що пов’язані з російським букмекером

Новини Цензор.НЕТ Економіка

1xbet

Незважаючи на те, що ліцензії російського букмекера 1xBet на роботу в Україні були анульовані, в Україні отримали ліцензії та успішно працюють ще ряд операторів азартних ігор, що пов’язані з російською букмекерською конторою та фактично є її мережею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ , журналісти видання InformNapalm перевірили ряд онлайн-казино, що отримали ліцензію на роботу в Україні, і виявили, що деякі з них - це пов’язані з 1xBet контори. Так, наприклад, ще в жовтні 2021 року Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей видала ліцензію ТОВ "Мелбет". Брендом Melbet сьогодні володіє російське ТОВ "Мелофон". Трохи раніше власником цього бренду виступало ТОВ "Селебрити", попередня назва якого була 1ХСТАВКА, що є прямо афільованим з 1xBet брендом, що раніше вже підтверджувалось журналістськими розслідуваннями.

Вочевидь після піднятого галасу в Україні навколо 1xBet, зазначають в InformNapalm, в червні 2022 року ТОВ "Мелбет" вирішило "замісти сліди" та перейменувалось у ТОВ "ПОІНТЛОТО".

Окрім того, в січні 2022 року КРАІЛ видала ліцензію ТОВ "Плей Фан Інвестмент" на роботу онлайн-казино FanSport. Власником цієї ТОВ є Клещук Олександр Олександрович, який був акціонером та членом Наглядової ради PINbank разом з "куратором грального бізнесу в України" Борисом Баумом та Михайлом Спектром. Останній займається розвитком бренду 1xBet в Україні. Зв’язок між Клещуком та Спектром прослідковується по ряду компаній.

Профільна спільнота Gaming Capital ще у липні помітила однаковість сайтів 1xBet та Fan Sport: в них один й той самий інтерфейс та завжди ондакові коефіцієнти. Це не дивно, бо FanSport використовує платформу BetB2B, яка є дочірньою компанією 1xBet по розробці забезпечення материнському бренду та мережі пов’язаних з ним сайтів казино.

Таким пов’язаним з 1xBet брендом є також BetWinner, який також користується платформою BetB2B російського букмекера. Цей бренд поки ще не встиг отримати ліцензій на роботу в Україні, але вочевидь готується до цього, бо в січні 2022 року в Україні була зареєстрована торгівельна марка BetWinner. Зазначається, що брендом BetWinner оперує кіпрська компанія Marikit Holdings Limited, директор якої Сніжана Школа також є директором компанії ZAVBIN LTD, яка оперує іншим брендом азартних ігор 1хСлотс, що належить 1xBet.

Більше того, журналісти перевірили файли української та російської локалізації Мелбет, Поінтлото, Fan Sport та BetWinner і виявили, що вони майже повністю ідентичні – починаючи із назв файлів на сайтах і закінчуючи довжиною цих файлів. Також в кодах цих всіх сайтів повністю однакові CMS - системи управління контентом.

В InformNapalm наголошують, що все вказує на бажання росіян побудувати в Україні велику мережу по збору особистих даних гравців, які в якості плати за можливість працювати в РФ можуть бути передані російським спецслужбам для вербування агентів в Україні.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ну що сказати, очевидно, що в ОПЕ президента хтось на цьому теж нагріває ручки.
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30.09.2022 09:32
+5
И поэтому коррупцию весь цивилизованный мир расследует с другого конца. Если в Финляндии или Швеции кто-то из соседей купит себе крузачок или вдруг окажется, что у него скрытый бассейн где-то припрятан, то соседи тут же дают наводку и начинается шмон тотальный, на что тот живет. И затем уже клубок распутывается, в частности много амнистий, если сдал рыбу покрупнее. У нас же судьи и прокуроры в открытую покупают элитные авто и живут в шикарных домишках и им за это ничего нету. Явно же не на зарплату их купили. И все повязаны круговой порукой. Очень тяжелая ситуация, выхода без насилия из нее не видно.
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30.09.2022 09:37
+5
Найдите того,кто их у нас крышует,это совсем несложно,потом потребуйте его расстрела с конфискацией,такой бизнес без солидной крыши не работает.
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30.09.2022 09:40
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Ну що сказати, очевидно, що в ОПЕ президента хтось на цьому теж нагріває ручки.
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30.09.2022 09:32 Відповісти
И поэтому коррупцию весь цивилизованный мир расследует с другого конца. Если в Финляндии или Швеции кто-то из соседей купит себе крузачок или вдруг окажется, что у него скрытый бассейн где-то припрятан, то соседи тут же дают наводку и начинается шмон тотальный, на что тот живет. И затем уже клубок распутывается, в частности много амнистий, если сдал рыбу покрупнее. У нас же судьи и прокуроры в открытую покупают элитные авто и живут в шикарных домишках и им за это ничего нету. Явно же не на зарплату их купили. И все повязаны круговой порукой. Очень тяжелая ситуация, выхода без насилия из нее не видно.
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30.09.2022 09:37 Відповісти
Звісно, що така мережа , як 1xBet, отримує ліцензіі десь із самого верху !!
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30.09.2022 09:37 Відповісти
Це так .
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30.09.2022 10:18 Відповісти
"Розумний думає як заробити, а дурень як виграти". Якщо в країні є проблема з тим щоб заробити чесно, то починають процвітати всілякі "ігри" і бідні стають жебраками...
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30.09.2022 09:38 Відповісти
Найдите того,кто их у нас крышует,это совсем несложно,потом потребуйте его расстрела с конфискацией,такой бизнес без солидной крыши не работает.
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30.09.2022 09:40 Відповісти
Нецікаве
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30.09.2022 09:42 Відповісти
і що? поки при владі продажні жи@и, порядку не буде
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30.09.2022 09:51 Відповісти
До чого тут євреї? Що за дискримінація за національною ознакою?
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30.09.2022 09:56 Відповісти
Це бизнес на кровi,чи ще нi скажить слуги Бенi?
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30.09.2022 09:55 Відповісти
Вони скажуть -"ета другоє".
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30.09.2022 10:13 Відповісти
скуління не в тему(
позакривайте кацапські лавочки а також місцевих кришувальників
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30.09.2022 10:13 Відповісти
І що далі?
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30.09.2022 10:50 Відповісти
А хто ж лобіював цей бізнес в Україні...

26 июля 10:00

Скандальная лицензия 1xBet: на чью сторону станет Зеленский

На днях издание InformNapalm в своем очередном расследовании истории легализации 1xBet в Украине, пришло к выводу, что данный оператор азартных игр мог получить лицензию на букмекерскую деятельность не сколько ради заработка, сколько ради получения персональных данных граждан Украины для последующей передачи их ФСБ, под прикрытием которой этот оператор может работать в России. Что он там, несмотря официальный запрет на работу данного оператора, успешно и делает под брендом "1хСтавка". ...

https://delo.ua/ru/business/skandalnaya-licenziya-1xbet-na-cyu-storonu-stanet-zelenskii-401893/
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30.09.2022 11:24 Відповісти
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