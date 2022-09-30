Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 080 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 59080 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 2338 (+13) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 4932(+23) од,
артилерійських систем / artillery systems – 1391 (+6) од,
РСЗВ / MLRS – 333 (+2) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) од,
літаків / aircraft – 264 (+2) од,
гелікоптерів / helicopters – 225 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
Ради интереса, записал ваше имя и ссылку на ролик.
Термин "пророк" - "наби", встречается в документах ближнего востока повсеместно, и означает человека, занимающего определённую должность при царском дворе. В его задачи входило говорить, какие обряды царь (и только царь!) должен совершать и каких правил ритуальной чистоты придерживаться, чтобы достичь того-то и того-то (победы, стабильности в стране, итп.) Правила кашрута растут именно из этих ритуальных предписаний.
Так что нет, библейские пророки делали свои пророчества не за деньги. Потому, что первые моенты вошли в повсеместный обиход уже после разрушения новововилонским царством Иерусалима.
1.Базальтовий камінь з Тель-Дана на камені висічені слова "Дім Давида" та "Цар Ізраїльський
Стела Тель-Дана
2.Моавітський камінь містить опис сутички між Моавом та Ізраїлем та інші відомості
Стела Меша
3.Літопис Набоніда розповідає про взяття Вавілону Кіром
4.залишки палацу ассирійського царя Сіннахеріба у Куюджику (ім'я царя згадується у Біблії 13 раз).
5.Сувої Ісайї (книга Мертвого моря).
6. у Євангелії від Івана є розповідь про те, як Ісус зцілив хворого біля купальні у Віфесді. У тексті є її опис, зокрема згадано про п'ять ґанків (входів) до неї. Вчені не мали підтвердження про існування такого місця, аж поки археологи не знайшли її на глибині 12 метрів під землею; у неї було п'ять ґанків.
7.Таблиці МаріПонад 20,000 клинописних табличок, які датуються періодом Авраама, пояснюють багато патріархальних традицій, описаних у книзі Буття.
8.Таблиці ********* 20,000 таблиць, багато з яких містять закони, співзвучні з тими, що описані у книзі Повторення Закону. Ідентифіковані п'ять міст (Содом, Гоморра, Адма, Цевоїм та Цоар), які раніше вважалися вигаданими.
9.Таблиці НузіПередають деталі традицій 14-15 століття до н.е., схожі із життя патріархів. Наприклад, служниця народжувала дітей, якщо її господиня була безплідною.
10.Чорна СтелаДоводить, що письмо існувало за три століття до Закону Мойсея.
11.Храмові стіни Карнака, ЄгипетЗгадка про Авраама, 10-е ст. до. н.е.
12.Листи ЛахішаОписують вторгнення Навуходоносора у Юдею і проливають світло на часи Єремії.
13.Печатка ҐедаліїЗгадка про Ґедалію, про нього йдеться у 2 Царів 25:22.
14.Циліндр КіраПідтверджує біблійний опис указу Кіра, що дозволяв євреям відбудувати храм у Єрусалимі. (див. 2 Хронік 36:23; Езри 1:2-4).
15.Чорний обеліск Шальмоназара IIIОписує як Єгу, цар Ізраїля, повинен був підкорятися Ассирійському царю.
16.Призма ТейлораМістить ассирійський текст, що описує деталі нападу царя Сінаххеріба на Єрусалим, за часів Єзекії, царя ізраїльського.
1.
Мойсей не міг написати П'ятикнижжя, оскільки він жив до винайдення письма.Письмо уже існувало кілька століть до Мойсея.
2.Рідне місто Авраама Ур не існує.Ур був знайдений. На одній із колон був напис: «Аврам».
3.Місто, збудоване із твердого каменю «Петра» не існує.Петру було знайдено.
4.Історія про падіння Єрихону - міф. Місто не існує.Місто було знайдено і розкопано. Як виявилось, стіни були знищені точнісінько у такий спосіб, як описано у Біблії.
Під час розкопок Єрихону (1930-1936) Гарстанг зробив таке вражаюче відкриття, що вважав за потрібне засвідчити його спеціальним документом, підписаним ним самим і ще двома членами експедиції. Він пише про це відкриття наступне: "Що ж до головного факту, то в ньому, таким чином, не залишається ніяких сумнівів: стіни міста впали в напрямку назовні, причому повністю, так що нападники могли видертися по їх уламків і пройти в місто".
5.Народність «Хетти» не існує.Сотні доказів про існування надзвичайної цивілізації Хетти були знайдені. Зараз можна написати докторську дисертацію, вивчаючи народ Хетти в університеті Чикаго.*
5.Валтасар не був справжнім царем Вавилону, про нього нема жодних згадок.Таблиці Вавилону описують правління цього царя і його сина Набоніда.
"Мойсей не міг написати П'ятикнижжя, оскільки він жив до винайдення письма.Письмо уже існувало кілька століть до Мойсея"
А ничего так, что смерть Моисея описывается в середине книги Исход, второй по счёту книге Пятикнижия? И мы даже не говорим об археологи и историчности как Моисея, так и повествовательной части "Исхода".
Какая часть тогда? Ну? Танах? Премудрость Соломонова?*
Потому что в библии нигде не сказано, что Моисей писал книги библии. Согласно библии, Моисею на горе Минай были даны скрижали завета, которые он разбил, когда увидел, что его брат приносит жертвы богу луны Сину, который, по преданию, жил на горе и символом которого издревле, из-за формы рогов, был телец. За что он приказал убить 5 тысяч человек без разбору - но не брата. Потом были составлены новые скрижали - это всё, что, согласно библейскому нарративу, так или иначе было написано Моисеем.
Что до других фактов - с мобилки писать было неудобно - но теперь вы сами напросились.
В целом следует сказать, что ваши "развенчания" развенчаний были, может, валидны в конце 19-начале 20 века самое позднее. Они, конечно, сработают на иеговистов, которым не положено из науки читать ничего, кроме скупой колонки в журнальчике "Продубитесь".
Так вот, все остальные "факты", когда не являются откровенной ложью, попадают в одну из двух - или обе - категорий демагогических уловок: Уловка Спайдермена и Соломенное Чучело
Уловка Спайдермена заключается вот в чём. Допустим, археологи в 4000м году раскопали руины Нью-Йорка, и всё что у них есть о XX-XXI веках - это комиксы о Спайдермене. И вот они находят в Нью-Йорке, скажем, фундамент Эмпайр Стейт Билдинг. Следует ли из этого существование Зелёного Гоблина?
Сюда относятся все "доказательства", основанные на соответствии географии. В Евангелии упомянуты 5 ворот, в библии - империя Хеттов: ну, значит, из наличия в комиксах про спайдермена Статуи свободы и Китая нужно сделать вывод вывод о реальности Венома, Доктора Октавиуса, и получить нобелевку за "научное" подтверждение спайдерменовского мультиверса.
Тезис про империю Хеттов также укладывается в Соломенное Чучело - когда даётся "ответ" на намеренно искажённый аргумент. Как уже написано выше, наличие письменности вообще не имеет отношения к вопросу о Моисее, потому что в самой библии речь о написанных им книгах не идёт. Вы ни фига не поняли, что речь идёт о другом - о якобы том, что книги библии писались еврейским шрифтом в момент, близкий к описываемым ими якобы происходившим историческим событиям. И вот тут да - нарративный образ Моисея (от египесткого "Мес" - "рождённый", имя по умолчанию) можно более-менее, как Капитана Америку - ко Второй Мировой, отнести к 19 династии Египта. Вот только проблема в том, что на тот момент ещё не существовало прото-ханаанитского алфавита - он появляется на 300 лет позже. И это не говоря о том, что в крайне дотошных хрониках Нового Царства нет ни одного упоминания евреев или израилитов, сколь-нибудь массово живущих на территории Египта, а в соответствующей археологической летописи - свидетельств массового переселения из Египта. Что есть - так это захват Хапиру - слово, давшее слово Еврей, а на тот момент применявшееся к полукочевым пастухам-разбойникам всей Месопотамии и Ближнего востока, в Иерусалим, до того контролировавшийся ираноязычной аристократией (как следует из Амарнского архива). И это не говоря о том, что в них ни намёка нет на казни египеские - ближайшее похожее событие произошло за 2 тысячи лет до того, во время конца Древнего Царства, и было связано с массивным извержением вулкана где-нибудь в Индонезии.
Так что все ваши упоминания табличек вообще не при делах.
И, кстати, вопрос на засыпку: на каком языке было написано имя Авраам на колонне в Уре? Тем более, что ни один научный ресурс об этом не говорит.
Я вам отвечу. В музее Лувр находится так называемая Стела Меши, датируемая 840 годом до н.э., на которой присутствует (точнее, присутствовало, пока её не разбили бедуины в поисках золота) в которой присутствует древнейшее упоминание царства Израиль. Так что, как в том анекдоте про Армянское радио - не Тер-Мкртчан, а Рустамишвилли, не выиграл, а проиграл, не в лотерею, а в преферанс.
Ну что, мне продолжать?
*шутка, конечно. Эти книги вообще не входят в Пятикнижие - не прикидывайтесь, что знали.
1.ваша пряма мова
Что мы можем сказать, так это то, что согласно данным археологии, библия к истории имеет....
я вам навів докази (далеко неповний список) що біблія згідно археологічних знахідок має пряме відношення до Історії.
2.Тепер зупинимось на рівні ваших закидів (аргументами це неможливо назвати)
Щодо "П'ятикнижжя" ви пишете нигде не сказано, что Моисей писал книги библии я не буду з піною з рота (як при спілкування це робите ви) доказувати що саме Моїсей писав частину книг до якої міг мати відношення припустимо що це міг бути опис його життя написаний пізніше.
Моєю метою було спростування "факту" який вигадали атеїсти і який розвінчали археологи та віруючі. цей факт полягав у тому що атеїсти стверджували, що Мойсей не міг написати П'ятикнижжя, оскільки жив у неписемній культурі. Тепер нам відомо, що писемність існувала за тисячі років до Мойсея.і як ваш випад міг зруйнувати це археологічне спростування?
3.Далі ви злими словами згадуєте свідків Єгови (які вам певно насрали в штани). мабуть для вас це залізобетонний аргумент вашої правоти
4.Далі ви взагалі впали в дитинство с мобилки писать было неудобно - но теперь вы сами напросились.
5. і на цьому фоні Остапа понесло: допустим, археологи в 4000м году раскопали руины Нью-Йорка, и всё что у них есть о XX-XXI веках - это комиксы о Спайдермене (за вашою логікою археологи йолопи які складають комікси).ви подумали що на цьому фоні я буду рвати на собі тельника та доказувати що власними очима бачив факт того що як ви кажете За что он приказал убить 5 тысяч человек без разбору - но не брата.....
щодо вашого твердження що Біблія е "коміксом" з життя людей стародавнього світу
можливо для атеїстів все їхне життя є дурним коміксом і я не збираюся примушувати вас вірити (в тому числі всьому тому що написано у Біблії) це ви агрессивно примушуєте мене вірити що Бібілія є коміксом.(без будь-яких доказів).
Всім невіруючим я пишу Бог дав людині свободу вибору (хоча чорт скаже вам що ви самі ії собі дали)
і я поважаю ваш вибір (жити без Бога).але я не можу терпіти відвертої брехні.про те що у Бібілії немає великого історико-археологічного підгрунтя.
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6. Тезис про империю Хеттов также укладывается в Соломенное Чучело - когда даётся "ответ" на намеренно искажённый аргумент
претензії до атеїстів які вигадали цей "аргумент" (як і у випадку з Мойсеєм)
7.Вот только проблема в том, что на тот момент ещё не существовало прото-ханаанитского алфавита - он появляется на 300 лет позже. (відповідь у моєму другому тезисі)
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8.Так что все ваши упоминания табличек вообще не при делах.
1.У 1993 році група археологів під керівництвом професора Аврагама Бірана зробила вражаюче відкриття, про яке повідомлялося в «Ізраїльському дослідницькому журналі». На схилі стародавнього пагорба Тель-Дан, що на півночі Ізраїлю, знайшли базальтовий камінь. На ньому були вирізьблені слова «дім Давида» і «Цар Ізраїлю»2. Вважають, що цей напис, датований IX століттям до н. е., був частиною монумента на честь перемоги, поставленого арамейцями, ворогами Ізраїлю на сході. Чому ж цей стародавній напис має таке велике значення?
В «Огляді біблійної археології» на основі звіту професора Бірана та його колеги професора Йосефа Навега була опублікована стаття, в якій говорилося: «Це перший стародавній напис, окрім Біблії, де згадується ім'я Давида»3*. Ще один гідний уваги факт: вираз «дім Давида» написаний як одне слово. Професор Ансон Рейні, фахівець з мовознавства, пояснює: «Розділювач слів... часто випускається, особливо коли комбінація є добре усталеною власною назвою. «Дім Давида», безумовно, був такою політичною та географічною власною назвою у середині дев'ятого століття до н. е.»5. Отже, цар Давид та його династія були, як видно, добре відомі у стародавньому світі.
«Я знайшов набагато переконливіші ознаки правдивості Біблії, ніж будь-якої світської історичної праці» (Відомий англійський вчений сер Ісаак Ньютон)
ви підготували для мене калюжу в якій самі й опинились
Отвечать на всё не буду, по единственной причине - с невежами есть смысл дискутировать только тогда, когда их невежество видно всем. А эту ветку никто никогда читать не будет.
Вы так и не поняли тезиса про Моисея и Соломенное чучело - что никто в здравом уме не приводил приведённый вами тезис. Его выдумал тот совершенно безграмотный иеговист, чтобы самому легко его его опровергнуть. Это и есть "соломенный человек".
Что до библии и комиксов - археологи-христиане и археологи-иудеи копали Иерсалим и Святую Землю для того, чтобы подтвердить что ВСЁ в библии правда. И столкнулись с тем, что хотя некоторые вещи перекликается с реальными событиями - как Манхеттен, Китай Спайдермене. Bспользовать её можно лишь как источник, дающий какие-то сведения, но чем дальше в лес, тем меньше отношения они имеют к реальности. Что, в общем, характерно для мифов всех народов. И абсолютно то же касатется стелы Давида - ну был Обама в Спайдермене и что теперь. Тем более, что обе указаные стелы были найдены поблизости от Иерусалима, так что говорить о какой-то особой важности династии вассального на тот момент Египту царства не приходится.
Никто не готовил вам яму. Вы сами в ней барахтаетесь. Верьте во что хотите - но что логика и факты агрессивно принуждают вас не быть на стороне жадных продавцов змеиного масла - это уже не мои проблемы.
1.ось приклад вашої логіки я неправий тому що я ієговіст ( «логіка» апріорі всі єговісти неправі) хоча я не еговіст і навіть не баптіст (для мене приналежність до конфесії це умовні речі)
Тому що у цьому аспекті головна думка Біблії полягає в тому що:
По плодах їхніх пізнаєте їх. Хіба збирають виноград з терня або смокви з будяків?
Не кожен, хто говорить Мені: Господи! Господи! - увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця Мого Небесного. (Євангеліє від Матфея, 7, 15-21).
2.або ви чомусь вирішили що я невежа (але ніяк не обгрунтували це) і що нашого спілкування ніхто не побачить тому це звільняє вас від необхідності дискутувати зі мною. якщо це приносить вам якийсь моральний дискомфорт будь-ласка не спілкуйтеся. Мені ж навпаки цікаво спілкуватися з невіруючими і це я роблю не для «глядачів» а для вас щоб навчити вас врешті-решт думати, вийти зі своєї «зони комфорту» і заглянути за рамки теорії Солом'яного опудала і та зрозуміти що світ набагато складніший ніж ви його собі уявляєте.
Далі ваші слова : Его выдумал тот совершенно безграмотный иеговист, чтобы самому легко его его опровергнуть. Это и есть "соломенный человек". Тобто просто кажете ви все вреті навіть якщо я найду цей перл ви скажете- та він був прихованим еговістом і навмисно гадив атеїстам у штани.(ще один залізний аргумент).
3.археологи-христиане и археологи-иудеи копали Иерсалим и Святую Землю для того, чтобы подтвердить что ВСЁ в библии правда.
Археологія не дає відповіді на всі питання в цьому особливість цієї науки (заважає діяльність різного роду руйнівників в різні епохи). але навіть якщо казати сади семіраміди не існували тому що залишки їх не знайшли це не означає що це дійсно так.
4.що стосується вашої ями та моїх доказів це мені каже прихильник теорій «великого вибуху» «первісного бульону», «еволюційної теорії» над якими сміються ******* вчені. Як ви пояснюєте питання появи та сенсу життя виникнення Всесвіту? вашою теорією «Солом'яного опудала»?
Жоден атеїст (з якими я спілкувався) не знає не те що відповідей на ці питання навіть власне теорій самих атеїстів. Розруха не в клозетах а головах (М.Булгаков «Собаче серце»).Думаю це про вас.
О том же, что вы брали ссылки с сайта иеговистов легко подтвердит любое гугление - но оно и не нужно. В своём предыдушем посте вы не удалили ссылку, ведущую на сайт "сторожевой башни". Тот факт, что вы некритично копируете их "доводы", говорит лишь о том, что вы по крайней мере не мудрее - ну, а "мудрость" иеговистов мы подробно разобрали на примере не знания ими (и вами) даже базового библейского нарратива, в котором уж они-то должны были хоть сколько-то разбираться. Это касается и вашего пункта 1.
3. Отстутсвие доказательств не является автоматически доказательством отсутствия. Однако тем менее оно является доказательством наличия. Я вот могу утвреждать, что в вашей комнате сейчас сидит невидимый розовый единорог, а если вы не можете его найти - значит просто плохо ищите.
4. "що стосується вашої ями та моїх доказів це мені каже прихильник теорій «великого вибуху» «первісного бульону», «еволюційної теорії» над якими сміються ******* вчені." - это просто ложь. То, что вы вычитали эту ложь на сайте иеговистов, или какого нибудь "Христианского института имени Иисуса Христа ордена Иисуса Христа в Шитбурге, штат Алабама", не делает это правдой. Это будет правдой, только если за учёных вы считаете только "христианских учёных". Тогда - nuff said.
А что до теорий - если вы путаетесь в библии, то чего толку вам объяснять за биологию, если никто не видит. См пункт 2.
Или вас так пугает перспектива перевести дискуссию в более публичное русло?
також можна потрапити до шарлатана і до того у кого є сила.і осудити всіх.
2.Для того щоб все працювало потрібна Віра тому що в принципі допомагають не вони але Бог через них (даючи їм свою силу).
3.Головне,людина сама повинна змінитися на краще захотіти звернутися до Бога та змінити своє життя.я неодноразово бачив про те що люди звертаються до екстрасенсів уже з негативними емоціями і з тим що це все не допоможе і це все даремний перевод грошей якщо у вас є злість заздрість дурість ніхто вам не допоможе.можна звісно зробити якусть шкоду комусь за гроші але воно може повернутися вам і тому хто це робив (про це мабуть і йдеться у Біблії)
4.І про світ фентезі.світ набагато складніше ніж вам здається візьміть наприклад сни це стан людини у якому вона іноді спілкується з духами можна придумати безліч розумних термінів про природу сну але це ніяк не пояснює механізмів сновидінь чому наприклад чому 1 померлий сниться іншій ні що він при цьому робить тощо....
зараз реальність у багатьох перетворилася на фільм жахів якщо вам з дивану цього не видно це не означає що сатана кудись дівся і не завітає і до вас ,можливо в образі поганих людей не обов'язково орків чи тяжкої хвороби чи життевих проблем від тих хто може передавати свої проблеми та хвороби. і тоді ви залишитесь наодинці з тими силами які на вас впливають але які ви не можете побачити.Тоді може з'явитися депресії чи самоїдство злі емоції та духи яких ви не можете побачити і які врешті-решт доводять вас до могили під оплески їхнього хазяїна.
Але ви повинні пам'ятати що Бог -наш духовний батько.який завжди хоче нам допомогти (за добрі вчинки та думки) і якщо ви відкидаєте його допомогу,добре це ваш особистий вибір який я теж поважаю
мені було передбачено що через деякий час я захворію і чим. Але я не зробив нічого щоб запобігти цій хворобі і дійсно тяжко захворів.
Чому це відбулося? тому що у мене не було справжньої Віри у Бога я думав що здоров'я не скінчиться ніколи і зловживав ним злі духи підкидували мені думки про те що моє задоволення повинно бути на першому плані а у моїх проблемах винні інші люди (які хотіли допомогти і допомагали).
Коли людина звертається до Бога він завжди допомагає спокоєм у душі порядком у голові та здоров'ям душі та тіла. Допомагає він посилаючи людей (лікарі,священники .екстрасенси яких він обрав) або певні події. Для вирішення своїх проблем потрібно зрозуміти це, скористатись допомогою та поміняти свою поведінку та життя думати в тому числі і про інших,безкоштовно робити добро і таке інше наприклад два тижні роздавав гуманітарку літнім людям отримав порцію енергії від їх добрих слів подяки.
2.можу вам сказати що світ духів існує і ви про це дізнаєтесь після своєї смерті.
3. звичайно я розрізняю передбачення і прогнозування.
Чмок-чмок.
2. "ну гаразд я зрозумів ви зможете виправдати що завгодно".....я зрозумів що ви нічого не зрозуміли моє спілкування з цих тем з вами й іншими людьми є прагненням безкорисливо допомогти людині знайти правильні орієнтири у житті. тому що воно коротке і можна швидко закінчити цей шлях у темряві блукаючі між трьох сосен.
3.в совку Бога "не було" а сатана ж нікуди не дівся Бог створив людей не рівними а різними.тому й існують на світі люди з надприродніми здібностями.
4.Бережіться лжепророків, які приходять до вас у овечій одежі, а всередині є вовками хижими" (Матф., 7, 15). це вам про маніяків,путєна,гундяєва та інших....
Слава ЗСУ!👍
Сегодня: "Підтверджено ураження ... а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога".
Вчера вечером: "а також шести зенітних ракетних комплексів противника."
Сегодня потери по ПВО: +1.