Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 59080 осіб, 264 літаки, 225 гелікоптерів, 2338 танків, 1391 артсистема, 4932 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 30 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 59 080 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 59080 (+500) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2338 (+13) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 4932(+23) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1391 (+6) од,

РСЗВ / MLRS – 333 (+2) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 176 (+1) од,

літаків / aircraft – 264 (+2) од,

гелікоптерів / helicopters – 225 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1003 (+8),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 246 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3768 (+17) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 131 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках", - повідомили у Генштабі ЗСУ.

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