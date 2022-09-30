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Велика Британія (3661) візит (1294) Резніков (1385) Воллес (212)

Міністр оборони Британії Воллес потай побував у Києві та зустрівся з Резніковим

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бен,уоллес,воллес

Міністри обговорили військову допомогу Україні від Великої Британії.

Воллес розповів про візит у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я радий, що відвідав свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги та допомоги Україні", - написав він.

Воллес запевнив, що британська підтримка України в боротьбі з агресією РФ зростає й триватиме "до 2023 року та надалі!".

Ані українська, ані британська сторона не повідомляли про візит Воллеса. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Резніковим.

Читайте: Міноборони Великобританії Воллес про мобілізацію в РФ: "Вторгнення Путіна провалюється"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Спасибо Британии , они понимают что ***** должно быь уничтоженно.
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30.09.2022 10:00
+12
Чекаємо ще цікавих плюшок для ЗСУ.
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30.09.2022 09:54
+12
дуже добра новина
значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
подяка Британії та британцям
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30.09.2022 10:01
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Чекаємо ще цікавих плюшок для ЗСУ.
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30.09.2022 09:54 Відповісти
Дай на недельку в аренду авианосец, гражданство пилотам и команде дадим украинское, чтобы они под нашим флагам прожарили кацапский флот что в Черном море, что в Средиземном. Там на полдня работы и свободны.
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30.09.2022 09:55 Відповісти
Краще підводний човен з Трайдентами.
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30.09.2022 11:16 Відповісти
пропоную США розмістити в Україні ядерну зброю
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30.09.2022 09:58 Відповісти
підтримую
але ліпше мати власну зброю
слава ЗСУ
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30.09.2022 10:03 Відповісти
Спасибо Британии , они понимают что ***** должно быь уничтоженно.
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30.09.2022 10:00 Відповісти
колективне х#йло - кацапстан
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30.09.2022 10:02 Відповісти
Згодна з вами на 100% тільки зброї у нас немає достатньої кількості, щоб знищити кацапстан.
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30.09.2022 10:10 Відповісти
дуже добра новина
значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
подяка Британії та британцям
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30.09.2022 10:01 Відповісти
Резніков -пусте місто!
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30.09.2022 10:16 Відповісти
Google maps каже, що Резніков-то не місто, а "Резников - хутор в Алексеевском районе Белгородской области" )
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30.09.2022 10:28 Відповісти
По секрету всему свету... Смешно!
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30.09.2022 10:46 Відповісти
Обязательно посмеешься, под аккомпанемент взрывов.
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30.09.2022 11:41 Відповісти
 
 