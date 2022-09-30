Міністр оборони Британії Воллес потай побував у Києві та зустрівся з Резніковим
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Міністри обговорили військову допомогу Україні від Великої Британії.
Воллес розповів про візит у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я радий, що відвідав свого хорошого друга Олексія Резнікова в Києві цього тижня, щоб обговорити більше військової допомоги та допомоги Україні", - написав він.
Воллес запевнив, що британська підтримка України в боротьбі з агресією РФ зростає й триватиме "до 2023 року та надалі!".
Ані українська, ані британська сторона не повідомляли про візит Воллеса. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Резніковим.
Топ коментарі
+21 Olena Lynch
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+12 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар30.09.2022 09:54
+12 stavr
показати весь коментар30.09.2022 10:01
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але ліпше мати власну зброю
слава ЗСУ
значить "щось" буде на озброєнні що кацапи будуть відгрібати
подяка Британії та британцям