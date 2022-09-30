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У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Херсоні повідомляють про ліквідацію заступника "голови окупаційної адміністрації" Сальда Олексія Катериничева.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.
Зазначається, що внаслідок удару ЗСУ по Херсону був ліквідований так званий "заступник голови ВЦА" Володимира Сальда – співробітник ФСБ Олексій Катериничев, якого росіяни прислали до Херсону трохи більше місяця тому.
До цього, за даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер". Тричі був нагороджений російським орденом мужності.
Топ коментарі
+61 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар30.09.2022 10:04
+37 stavr
показати весь коментар30.09.2022 10:04
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар30.09.2022 10:05
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Будь ласка, зачекайте...
сидел бы дома может быть и не сдох...
а оно приперлось в Херсон, легло спать,
а ту ХИМАРС в форточку влетел...
Чи помогло це х*йлу, я хз...
Може воно проблюватись не могло, може воно так запор лікує, може просто (ОЙ)бнуте, може не просто...
Я не є фахівцем з пошуку логіки у діях одноклітинних організмів кишкового тракту скаженого віслюка, вибачайте...
Але життя за все виставляє рахунок... Хай Анна пам'ятає про це.
І можуть запросто потрапити у якусь рашистську катівню-підвал, на подобі таких, що були виявлені у звільнених від окупації містах і селищах Харківській області.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - колаборанти і рашисти теж знаходяться поза законом, і кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
и за месяц бурят Олексієм стал?
"Мы убьём вас всех" (с)
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