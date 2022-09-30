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У Херсоні ліквідовано так званого "першого заступника голови Херсонської області з безпеки" Олексія Катериничова, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

катериничев

У Херсоні повідомляють про ліквідацію заступника "голови окупаційної адміністрації" Сальда Олексія Катериничева.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у російських ЗМІ.

Зазначається, що внаслідок удару ЗСУ по Херсону був ліквідований так званий "заступник голови ВЦА" Володимира Сальда – співробітник ФСБ Олексій Катериничев, якого росіяни прислали до Херсону трохи більше місяця тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ завдали удару по значному скупченню окупантів у гуртожитку в Херсоні, - Хлань

До цього, за даними росЗМІ, він протягом 25 років служив у прикордонних військах і в підрозділах ФСБ. З 2021 року працював першим заступником начальника Центру з проведення рятувальних операцій особливого ризику "Лідер". Тричі був нагороджений російським орденом мужності. 
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Топ коментарі
+61
К рашисткому "русскому легиону" в Лимане пришел в гости Кабзон. ВСУ жарят орков в "Котле" Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава всем кто помогает нашей стране. Вместе мы СИЛА!
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30.09.2022 10:04
+37
"добрий"кацап то дохлий кацап
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30.09.2022 10:04
+20
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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30.09.2022 10:05
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"добрий"кацап то дохлий кацап
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30.09.2022 10:04 Відповісти
з українським прізвищем
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30.09.2022 10:06 Відповісти
Это был монгол из Ярославля...
сидел бы дома может быть и не сдох...
а оно приперлось в Херсон, легло спать,
а ту ХИМАРС в форточку влетел...
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30.09.2022 10:23 Відповісти
Форточку надоть всегда затягивать противомоскитной сеткой. Говорят от хаймарсов помогает, а на пятке зелёнкой рисовать крестик - осколки и пули отскакивают (самаритянский совет от Демусики)
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30.09.2022 11:43 Відповісти
швидше то татарва
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30.09.2022 17:54 Відповісти
Російською його фамілія Катериничев - це ніх*я не українське призвіще.
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30.09.2022 10:30 Відповісти
и шо Указ о назависимости народа Хер.. помог как то *****...и да как там атомная бимбочка мамина ты поця ВВП???!!!
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30.09.2022 11:58 Відповісти
Сам по собі "указ о незавісімості" підписаний узурпатором і диктатором, та ще й Х*йлом - це якась карикатура, єдино-правильна реакція на яку, це блювотні спазми!
Чи помогло це х*йлу, я хз...
Може воно проблюватись не могло, може воно так запор лікує, може просто (ОЙ)бнуте, може не просто...
Я не є фахівцем з пошуку логіки у діях одноклітинних організмів кишкового тракту скаженого віслюка, вибачайте...
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30.09.2022 12:09 Відповісти
К рашисткому "русскому легиону" в Лимане пришел в гости Кабзон. ВСУ жарят орков в "Котле" Слава ЗСУ! Слава Украине! Слава всем кто помогает нашей стране. Вместе мы СИЛА!
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30.09.2022 10:04 Відповісти
Надеюсь, кто-то из переодетых ФСОшников на выступлении Чмони в концертном зале кинет в него котлом с лимонами внутри. А то на колесе обозрения котел с изюмом не подарили, ну а в будущем лисицу в котел сложнее засунуть будет, она же вырываться будет.
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30.09.2022 10:11 Відповісти
Мені дуже прикро, що колишня моя студентка Долгарева Анна стала зрадницею своєї країни, країни в якій вона народилася, жила і одержала освіту. Яка підтримує постійне бомбардування її рідного міста Харкова, в якому, якщо я не помиляюсь, ще досі живуть її батьки! Втім комуністичне виховання її батька, типового совка, зробило свою cправу.
Але життя за все виставляє рахунок... Хай Анна пам'ятає про це.
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30.09.2022 10:18 Відповісти
За все потрібно платить.
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30.09.2022 13:01 Відповісти
Утилізували. Той чорт з ним, скільки їх уже до кобзона відправлено
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Мор елітних кацапських свиней в Україні триває...
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30.09.2022 10:05 Відповісти
Чудово
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30.09.2022 10:06 Відповісти
стремоусов **** готуйся твоя черга ,вся колоборанська наволоч має бути знищена.
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30.09.2022 10:07 Відповісти
Хорошо "погостил" кацап на украинской земле! Сидите дома кацапские идиоты!
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30.09.2022 10:07 Відповісти
смерть цієї істоти - ніщо. здохло воно, то й здохло. кацапи за цю ніч вбили більше сотні цивільних українців, в тому числі і дітей.
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30.09.2022 10:08 Відповісти
сальдо, остаток, разница между приходом и расходом счёта, в остатке скоро будет 0.
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30.09.2022 10:09 Відповісти
Как пришел, так и ушел.
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30.09.2022 10:13 Відповісти
У понятия "сальдо" есть эррати́в (от латинского errare - "ошибаться") - парное слово, подвергнутое нарочному искажению. Это понятие - бульдо. Его появление связано с тем, что традиционная пара бухгалтерских терминов "дебет-кредит" ритмически дополняется парой "сальдо-бульдо". Термином не является.
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30.09.2022 10:16 Відповісти
Під рашистською окупацією українці позбавлені елементарних прав, головне - на здоров'я і життя.
І можуть запросто потрапити у якусь рашистську катівню-підвал, на подобі таких, що були виявлені у звільнених від окупації містах і селищах Харківській області.
Однак, є і зворотня сторона цієї медалі - колаборанти і рашисти теж знаходяться поза законом, і кожен українець вправі позбавити їх і здоров'я і життя.
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30.09.2022 10:15 Відповісти
Зараз він вже лідер в черзі за квітком на шоу кабздона.
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30.09.2022 10:17 Відповісти
Вбивають людей, тварин і навіть дерева, а зрадників знищують.
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30.09.2022 10:19 Відповісти
Тричі "мужність" не допомогла
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30.09.2022 10:19 Відповісти
прислали до Херсону трохи більше місяця тому. Джерело: https://censor.net/ua/n3370583
и за месяц бурят Олексієм стал?
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30.09.2022 10:20 Відповісти
В кацапстан в черном пакетике.........................завоеватель ***************.
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30.09.2022 10:20 Відповісти
обезопасился,падла...
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30.09.2022 10:24 Відповісти
Походу это гавно там всем заправляло. Ублюдок сальдо для понта.
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30.09.2022 10:27 Відповісти
Ось і ця паскудна мавпа еволюціонувала до більш-менш нормального рівня...
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30.09.2022 10:32 Відповісти
Четвертый орден мужества ублюдку -- посмертно!
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30.09.2022 10:39 Відповісти
ай нє забудєм нє прастім !
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30.09.2022 10:41 Відповісти
А сКОРИК,вже там ?Чому не даєте йому "власть" ?Он "няшкі" дали цілого плокурора...а сКОРІКУ -..уй...а він старався і старається !!!
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30.09.2022 10:45 Відповісти
как-то похер - лидер, не лидер... на концерт к кобзону прибудут все вовремя - билет вручается при пересечении границы Украины.
"Мы убьём вас всех" (с)
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30.09.2022 10:48 Відповісти
Пишут, что этот Алексей Катериничев был действующим полковником ФСБ, месяц как там проработал и сдох.
Неприятности на работе
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30.09.2022 10:53 Відповісти
собаке собачья смерть!
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30.09.2022 11:05 Відповісти
Кожен раз як бачу "в херсоні ліквідовано", всім серцем сподіваюся, що це спермоусов... але ні, завжди ні.
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30.09.2022 11:12 Відповісти
Цікаво, в труні такий же бравий, як на фото?
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30.09.2022 11:23 Відповісти
Хреновый МЧСник был - сам себя не спас!
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30.09.2022 13:11 Відповісти
 
 