Війська РФ спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України з метою виявлення ППО, - ОК "Південь"
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В оперативному командуванні "Південь" заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.
Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету", - пояснила вона.
За її словами, українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії дронам, запущеними військами РФ.
"Якщо говорити про співвідношення збиття і досягнення цілей, то в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні… Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, покликані спричинити пожежу", - додала Гуменюк.
За її словами, ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але вони можуть спричинити "потужну пожежу".
Гуменюк додала, що на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.
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Хорошо, что у кацапов нету ракет типа ADM-141 TALD или ADM-160 MALD, которые не просто сожрут в себя ракеты ПВО, но и сразу же наводку дадут, по которой можно работать без паузы, а затем после уничтожения РЛС тут же накрыть слепую батарею ПВО чем угодно от дронов до самолетов. И плохо, что их нету у нас. Но у нас нету и средств моментального удара на 200-250км, что могли бы дать атакмс по выключенной ПВО противника. Эти 2 ракеты разных модификаций и атакмс - идеально подойдут для защиты от Бульбостана, уничтожат все с-400 вместе с пусковыми установками и мясом. Очень надеюсь, что когда они будут шатать нас с Севера, то все это будет в достаточном количестве и с боевым опытом применения.
Сказано це було в контексті аналізу ймовірних намірів супротивника щодо наступу його правобережного угрупування на Одесу, оминаючи Миколаїв з півночі, із одночасним висадженням повітряно-морського десанту в портах Одеси, Південного та Чорноморська після 23 жовтня, коли завершується дія "зернової угоди", якраз прориваючись через розміновану під зерноплави акваторію до цих портів.
Джерело: https://youtu.be/e1Gd1D7ajB0