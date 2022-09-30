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Війська РФ спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України з метою виявлення ППО, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрон

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що російські війська спрямовують групи дронів-камікадзе на територію України, ймовірна причина – виявлення засобів протиповітряної оборони.

Про це заявила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Війська РФ їх використовують непоодиноко. Як правило, вони спрямовуються групами. Зокрема, можливо, й для того, щоб виявляти українські засоби протиповітряної оборони і влучати вже й по них. Тому наша тактика протидії напрацьовується з урахуванням того, що ворожа стратегія мала таку мету", - пояснила вона.

За її словами, українські військові вивчають їхню тактику дій і вже мають певні результати протидії дронам, запущеними військами РФ.

"Якщо говорити про співвідношення збиття і досягнення цілей, то в два рази є перевага збиття, незважаючи на те, що за показниками вони є важкими для визначення протиповітряною обороною. Вони досить низько летять, досить повільно, але вони досить гучні… Ті 40 кілограмів вибухової речовини, які вони несуть, покликані спричинити пожежу", - додала Гуменюк.

За її словами, ураження від дронів-камікадзе є не дуже критичними, але вони можуть спричинити "потужну пожежу".

Гуменюк додала, що на півдні, за неперевіреними даними, у військ РФ є від 300 до 1000 дронів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували південні регіони, запустивши 7 безпілотників, 5 з яких збиті, - ОК "Південь"

Автор: Богдан Гуньковський
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И поэтому важно сбивать их не по РЛС, а по тепловизору, по оптике или по звуку наводясь на цель. При этом стрелковым оружием в первую очередь, а ракеты если и стрелять, но как можно дальше от операторов и пункта наводки на цель. У нас все это могут сделать и при этом может даже лучше, чем по всей Европе, так как тут как раз и нужны фундаментальные знания наших университетов и их устаревшей программы и также хорошая смекалка и хитрость, а не как немцы 10 лет пишут 1500 страниц документации на винтик к дрону один. ПВО крайне необходимо против массированного налета бомбардировщиков и это его задача номер один.

Хорошо, что у кацапов нету ракет типа ADM-141 TALD или ADM-160 MALD, которые не просто сожрут в себя ракеты ПВО, но и сразу же наводку дадут, по которой можно работать без паузы, а затем после уничтожения РЛС тут же накрыть слепую батарею ПВО чем угодно от дронов до самолетов. И плохо, что их нету у нас. Но у нас нету и средств моментального удара на 200-250км, что могли бы дать атакмс по выключенной ПВО противника. Эти 2 ракеты разных модификаций и атакмс - идеально подойдут для защиты от Бульбостана, уничтожат все с-400 вместе с пусковыми установками и мясом. Очень надеюсь, что когда они будут шатать нас с Севера, то все это будет в достаточном количестве и с боевым опытом применения.
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30.09.2022 10:25 Відповісти
Что бьі ЯО залетело - ПВО нужно облететь или убрать... Данилов
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30.09.2022 10:39 Відповісти
До речі на рахунок Данілова: вибраний на цю посаду за лице та портфоліо. Жіноче "обличчя якому будуть довіряти" - була Венедіктова. Тому не давайте себе дурити соціальними маніпуляціями. Влади у нас немає. У нас є ті що нас радше вб'ють (азов) чим спасуть.
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30.09.2022 10:44 Відповісти
Вчора на ютюбканалі Політека військовий експерт Роман Світан пояснив, чому район Одеси атакують іранськими дронами - саме для виявлення позицій ЗСУ, зокрема ППО, як основне завдання, а вже їх враження - то діло другорядне.
Сказано це було в контексті аналізу ймовірних намірів супротивника щодо наступу його правобережного угрупування на Одесу, оминаючи Миколаїв з півночі, із одночасним висадженням повітряно-морського десанту в портах Одеси, Південного та Чорноморська після 23 жовтня, коли завершується дія "зернової угоди", якраз прориваючись через розміновану під зерноплави акваторію до цих портів.

Джерело: https://youtu.be/e1Gd1D7ajB0
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30.09.2022 10:39 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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30.09.2022 11:01 Відповісти
Я конечно не специалист, но судя по информации МО, дроны летят низко и они шумные. Значит для их уничтожения, подойдет любая старая зенитка или даже спареный крупнокалиберный пулемет, который применялся в 1945.
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30.09.2022 11:17 Відповісти
Коли я про це писала,мене трохи не з,їли місцеві єксперти.
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30.09.2022 11:22 Відповісти
 
 