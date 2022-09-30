На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби за загиблими під час удару РФ по гуманітарній колоні, - ОВА
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1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"1 жовтня 2022 року - день жалоби у місті Запоріжжя та Запорізькій області. Сьогодні зранку рашисти розстріляли мирних громадян, які очікували в цивільній гуманітарній колоні на виїзд з обласного центру. Ці люди їхали до своїх рідних на окуповані території, везли гуманітарну допомогу. Мали забрати наших співгромадян і вивезти іх на вільну частину України", - розповів Старух.
За його словами, наразі відомо про 23 загиблих та 28 поранених.
"У зв’язку із трагедією та з метою вшанування пам’яті загиблих 1 жовтня 2022 року оголошується днем жалоби в Запорізькій області", - додав він.
Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 23 загиблих.
Будь ласка, зачекайте...
але навіщо їхати туди?
домовилися по можливих, доступних каналах і здибалися десь на можливому нулі... місцеві краще знають свої варіанти..
хтось досі сподіваться, що гуманітарка неушкодженою дістанеться адресату?..може й дістанеться комусь.......
невже ще досі є хтось наївний, щоб зіграти у "мордорську рулетку" з кацапами-людожерами?
..(((
І хто той "представник органу державної влади"?
11:48 29.09.2022
"У Запорізькій області викрили ще одну корупційну схему перетину лінії розмежування. Серед учасників - правоохоронець, - Офіс Генпрокурора.
Питання швидкого та позитивного включення транспортного засобу до складу колони для виїзду на тимчасово непідконтрольну територію України та формальний огляд вантажу коштував від 500 до 2000 доларів США. Обумовлена сума коштів отримувалась цивільними особами та в подальшому передавалась правоохоронцю та представнику органу державної влади". - йдеться у повідомленні".
Тому, комусь гуманітарна колона, а комусь бізнес.
Як насправді, колись розкажуть.
до того ж, будь що крім ручної кладі, орки не пропускають уже десь три неділі.
Ви зовсім не знаєте обставини, але коментуєте.
і заувпжте, нічого крім ручної владі провести не можна неділі три вже. Тож все що везли в колоні було не габаритне, для власного вжитку або знайоми
Яка гум колона? Там сама вата була. Які справи можуть бути в УКРАЇНЦЯ на окупованій тереторії? ". Ах ти **** ти кончена! Яка вата?! Ти, тварина, поживи на окупованій території! В нас ліків немає 7 місяців. Якби волонтери їх не возили, не уявляю, як би люди з хронічними захворюваннями могли вижити. До нас ЖОДНОГО разу не завезли ніякої гумдопомоги від держави!Я взагалі жодного разу НІЧОГО!!! кацапського і кримського не купила, принципово! Тільки залишки нашого українського або у людей з сел, які, ризикуючи життям, привозять овочі і молочку! Корм тваринам тільки з неокупованої України купуємо, дякуємо за це волонтерам!!! І так майже всі херсонці! Тобто і в Бучі, і в Ірпіні, і на всіх територіях, які вже звільнили, теж жила ВАТА?!!!