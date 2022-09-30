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Зеленський про позицію Китаю щодо війни РФ проти України: Місця для нейтралітету не має бути

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

Про це глава держави заявив під час спілкування з університетською спільнотою та громадськими діячами Швейцарії, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, в питанні боротьби добра і зла не має бути місця для нейтралітету.

Президент також висловив побажання, щоб Китай відігравав більшу роль у закінченні війни, впливаючи на Росію та підтримуючи суверенітет і територіальну цілісність України. Зеленський зазначив, що Україна активно працюватиме над тим, щоб розвивати відносини з Китаєм.

Також читайте: Китай в Радбезі ООН щодо війни в Україні: Політична ізоляція і санкції ведуть нас всіх у глухий кут

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
ЗЄ таки реально дебіл.

Все, що робить *****, робиться з узгодження з Китаєм.

А цей покидьок зелений все ще намагається загравати з Китаєм.

Ще до Білорусі хай звернеться щодо нейтралітету.
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30.09.2022 11:01
+8
Санкції проти пуйловських фрідманів коли введеш, патріотичний балабол?
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30.09.2022 11:09
+7
"Панікі нєт"
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30.09.2022 10:54
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"Панікі нєт"
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30.09.2022 10:54 Відповісти
1) Дивитися, як пригорає у шаріка - бесцінно
2) Шарік, як завжди ******, ******* і буде *******, щодо "непідримки" рашистів. Цей його коментар тому приклад.
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30.09.2022 11:12 Відповісти
Юрій Бутусов ВСУ загнали в "котел" главные силы 20-й общевойсковой армии ВС РФ в районе Лиман-Ямполь: украинцы могут отомстить за Иловайск в многократном размере.Теперь у украинцев есть шанс отомстить за Иловайск.Вместе с тем, следует отметить, что оснований заранее праздновать победу нет - мы получили исторический шанс за войну наказать врага, но этот шанс еще предпстоит реализовать
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30.09.2022 11:22 Відповісти
Для початку самому треба боротись з рашиською агентурою якої дуже багато навіть в верхніх ешалонах влади і ще а чому президент за чотири місяці не наважуєтся підписати закон про заборону ввозу книг з рф і білорусі невже так периживає за бізнес ?
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30.09.2022 10:59 Відповісти
ЗЄ таки реально дебіл.

Все, що робить *****, робиться з узгодження з Китаєм.

А цей покидьок зелений все ще намагається загравати з Китаєм.

Ще до Білорусі хай звернеться щодо нейтралітету.
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30.09.2022 11:01 Відповісти
думаю, що цей текстик підготував для нашого дурачка особисто Ерьмак
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30.09.2022 11:15 Відповісти
Так, саме на ШОС Китай та Туреччина вимагали від путлера вже покінчити з Україною. Того воно і повернулося у мордор пришиблене більш ніж завжди. Потім бортніков (керівник ФСБ) два рази літав в Китай і узгоджував мобілізацію,.. Китай казав не треба використовувати масштабно ядерну зброю, а по можливості взагалі не використовувати.
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30.09.2022 11:28 Відповісти
не ***** *****, китаю ця війна точно нах не вперлася. вн може був не проти красивого бліцкрігу. але оця вся хуіта з санкціями, активами, затягуванням і ядерними погрозами - точно не треба китаю, вона паскудить його плани і пригальмовує економічне зростання. про що явно натякнули *****
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30.09.2022 12:37 Відповісти
Давай приймай фундаментальне рішення яке обіцяв вчора.
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30.09.2022 11:01 Відповісти
він китаю ультиматум ставить?
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30.09.2022 11:04 Відповісти
Когда он кому ультиматум ставил?
Он водит ихнтм ... себе по губам и говорит: " Ну мне хотелось бы,не соизволите ли,я ведь у вас вашу фуфловую вакцину покупал"
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30.09.2022 11:41 Відповісти
Місця для нейтралітету не має бути ?

"За такое нас проклянут потомки":

Министр обороныУкраины РЕЗНИКОВ Высказался об отношениях Украины и Беларуси

18 февр. 2022 г. - Белорусский народ очень близок нам.

Никакой агрессии со стороны Украины не может быть в принципе.

За это нас проклянут наши потомки.

https://www.ukr.net ›
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30.09.2022 11:05 Відповісти
Не верзіть дурниць. Білорусь окупована бульбофюрером і військами рашистів, тут дуже велика перевага не на користь нормальних білорусів.
До того ж, якби білоруси в цілому були такі ж фашисти, як русня, війська Білорусі вже давно би приймали участь у війні проти України.
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30.09.2022 11:16 Відповісти
Розкажіть це Рєзнікову.

Але ви також трохи помиляєтесь з приводу "нормальних" білорусів
Не така там рожева картинка
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30.09.2022 15:20 Відповісти
Не треба тут даремно сіяти ворожнечу щодо білорусів. Нормальних білорусів набагато більше (у відсотках, та, можливо, навіть, у абсолютних цифрах) ніж нормальних росіян, . Адекватних росіян зараз добре якщо десь 10 відсотків, адекватних білорусів десь 50 відсотків.
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01.10.2022 00:10 Відповісти
З Китаєм росію зв"язують дуже тісні зв"язки імпорту товарів.Нейтралітета нема,є маніпулювання.Саботаж прямих політичних заяв з боку Китаю.
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30.09.2022 11:07 Відповісти
Санкції проти пуйловських фрідманів коли введеш, патріотичний балабол?
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30.09.2022 11:09 Відповісти
Китаю поки що дуже вигідна війна в Україні - рашка слабшає, дармова нафта і газ, продають рашке зброю (через Північну Корею)...
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30.09.2022 11:11 Відповісти
вообще-то китай тоже подписал будапештский меморандум
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30.09.2022 11:16 Відповісти
Угу,в то время Китай тазики алюминевые со всего мира собирал,всё из бамбука имел.
Их могли только для чистки туалетов, при подписании Меморандума пригласить"
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30.09.2022 11:45 Відповісти
Найди в списке Китай:
Украина
Россия
Великобритания
США
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30.09.2022 14:03 Відповісти
На момент подписания Меморандума Франция и КИТАЙ Также обладали ядерным оружием и были участниками Договора о нераспространении ядерного оружия.

Вместо подписания Меморандума
КИТАЙ 4 ДЕКАБРЯ 1994 ГОДА ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КНР

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УКРАИНЕ ГАРАНТИЙ БЕЗОПАСНОСТИ,

Франция передала делегации Украины соответствующую декларацию вместе с сопроводительным письмом, подписанным президентом Франсуа Миттераном 5 декабря 1994 года.

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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30.09.2022 15:25 Відповісти
Ну обладал. И? Вопрос перечитай. Где в Меморандуме подпись Китая, о которой шла речь?
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09.10.2022 02:01 Відповісти
100 відсотково..китай тільки спостерігає,як по річці труп )(уйла попливе..
Сибиря нася
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30.09.2022 11:17 Відповісти
Как не может? Ещё как может!
Вот, Швеция: -была вроде бы нейтральной, а поставила в Германию столько высококачественной железной руды, сколько той было необходимо. И не прекращала поставлять до самого 1945-го.
Людей убивали шведские поставки сырья, из официально нейтральной страны. Но об этом предпочитают не говорить часто.
О том, как поставлялась нефть от "Стандарт Ойл", и где находился завод по её переработке, можно прочесть у Чарльза Хайэма. И это при том, что США были в состоянии войны с Германией.
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30.09.2022 11:13 Відповісти
Печка помер. 23 вересня
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30.09.2022 11:19 Відповісти
Буба, що не ляпне, то не в попад. Заткніть йому рота.
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30.09.2022 11:17 Відповісти
В болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Тобто цей персонаж не є Українським президентом ні за суттю, ні за посадою.
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30.09.2022 11:31 Відповісти
Не зная всех тонкостей психологии толпы, мы давно проиграли бы. Вспомните, как мы топили все ваши съезды в словоблудии. Вы, жалкие фигляры, просто стали подражать нам в говорильне; на большее вас не хватило. Какое-то время мы были зрителями и смотрели на весь спектакль Перестройки, в которую вы играли на полном серьезе. Теперь зрителями будете вы; будете безропотно смотреть, как мы закручиваем гайки.

Но сейчас мы озабочены другим; нас очень удручает ваше размножение. И хотя мы научились регулировать вашу численность созданием прекрасных условий для получения профзаболеваний, отравлением воды, еды, воздуха, созданием орудий убийства и многого другого, все-таки эту проблему нельзя считать решенной. А за себя мы не боимся; для нас всегда есть и будет оазис выживаемости на этой планете.

Предвижу очередную вашу тупость; после прочтения моей исповеди вы не задумаетесь над ее сутью, но броситесь искать автора. Ваше любопытство будет сильнее человеческой мудрости. Вы хором и вразнобой зашумите на страницах печати; суть дойдет до вас позже, впрочем вы скоро это почувствуете.

Одним словом мы сворачиваем вашу Перестройку, а нашу продолжаем. Как это будет выглядеть? Все будет поэтапно. Первыми начнут военные; второй этап начнут преступный мир + КГБ + МВД; третий этап; сработают все юридические службы, органы печати, радио и телевидение; четвертый этап; включится в работу торговля, финансы и экономика; пятый и шестой этапы; режимно-резервные рычаги; седьмой этап; идеологический и политический. Мы делаем; вы наблюдаете, и так будет всегда. Вы бросили нам лозунг; Ни одна партия в мире не сделала своему народу столько зла, сколько сделала КПСС;. Ну так так наблюдайте его в действии еще раз. Мне 82 года и я ухожу с чувством покоя и удовлетворения; мы оставляем после себя достойных наследников наших дел. Мы будем всегда.

Из "Исповедь сверхчеловека"
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30.09.2022 11:22 Відповісти
До речі перше опублікування Вечірній Київ" 1991.

А тепер скажіть що це не вони все вкрали Всякі Бені, які "Всегда будут пить Кофе"
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30.09.2022 11:25 Відповісти
Господин Зеленский а почему вы не предлагаете нейтралам, "посмотреть в глаза", сами знаете кому.
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30.09.2022 11:30 Відповісти
Тому що він сам дивиться не з верху а знизу, там де і расположили чемодан. "Буча" планувалась по границі Житомирсько-Вінницької області. Це не вийшло, тому ЯО скоріше за все виправить.
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30.09.2022 11:34 Відповісти
У Китая все путьом,товарооборот с США 🇺🇸достиг рекордного показателя в 750 миллиардов долларов,а рабSseeц наоборот упал до 20...Сила Сибири в Дупе что и Северный потоп путлера.🦍...осталось взорвать...🤣
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30.09.2022 11:36 Відповісти
«Активно працюватиме»? Що зробити з жовтня 2021р? Висловлює побажання?! )))
нехай у Богуслаєва спитає, як налагодити з Китаєм відносини.
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30.09.2022 11:44 Відповісти
Зеленский в одном прав. Когда идет кровавая агрессия против суверенной страны нет место для нейтралитета !! Страна которая занимает такую позицию должна рассматриваться как соучастник войны.Такая страна должна рассматриваться как враждебная! Война и убииство категорически должны осуждаться!
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30.09.2022 11:50 Відповісти
Просто не надо вести бизнес с людоедскими режимами и самим финансировать их войны.
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30.09.2022 11:59 Відповісти
Яке ж воно кончене..це зелене чмо. Тфу лядь..
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Китай (Китайська республіка) і так за Україну- присилає нам дрони і підтримує.

А от китайська ЛДНР, вирощена совком до розмірів країни і визнана ООН в 1970 році тільки заради того щоб протиставити його колишньому творцю - називається КНР а не Китай
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30.09.2022 13:10 Відповісти
Дивна заява Зовсім недавно волало про нейтральний статус України про обійдемось без ЄС не треба МВФ Тепер питає чого не в ЄС та НАТО та ще дайте більше
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30.09.2022 13:41 Відповісти
Ми сподівалися, що курси Зелі, Арахамії та Кітаю збігаються.
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30.09.2022 13:58 Відповісти
 
 