Російським поліцейським заборонили виїжджати за кордон: Ті, хто має доступ до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти

Російським поліцейським заборонили виїзд із країни. Співробітники, які мають допуск до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядження про заборону виїзду підписали 23 вересня. З цього моменту особовий склад та керівництво МВС, включаючи жінок, не мають права залишати Росію. Навіть у рекомендовані для співробітників силових служб відпустки. У виняткових випадках виїхати можна, але тільки після погодження з керівництвом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тим, кому раніше було погоджено відпустку за кордон, потрібно надати копії квитків та броні готелів, які були зроблені до 21 вересня.

"Однак і це може не допомогти - за даними "Baza", одній співробітниці відмовили у виїзді за межі Росії, яку вона запланувала до дня оголошення про мобілізацію. І жодні квитки та бронювання не допомогли. Крім того, поліцейські, які мають доступ до держтаємниці, зобов'язані здати закордонні паспорти. Також останнім часом співробітники МВС чомусь частіше стали практикуватися у стрільбі. Нині такі заняття відбуваються щотижня", - додає Telegram-канал.

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