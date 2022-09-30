Російським поліцейським заборонили виїжджати за кордон: Ті, хто має доступ до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російським поліцейським заборонили виїзд із країни. Співробітники, які мають допуск до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти.
Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.
"Розпорядження про заборону виїзду підписали 23 вересня. З цього моменту особовий склад та керівництво МВС, включаючи жінок, не мають права залишати Росію. Навіть у рекомендовані для співробітників силових служб відпустки. У виняткових випадках виїхати можна, але тільки після погодження з керівництвом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що тим, кому раніше було погоджено відпустку за кордон, потрібно надати копії квитків та броні готелів, які були зроблені до 21 вересня.
"Однак і це може не допомогти - за даними "Baza", одній співробітниці відмовили у виїзді за межі Росії, яку вона запланувала до дня оголошення про мобілізацію. І жодні квитки та бронювання не допомогли. Крім того, поліцейські, які мають доступ до держтаємниці, зобов'язані здати закордонні паспорти. Також останнім часом співробітники МВС чомусь частіше стали практикуватися у стрільбі. Нині такі заняття відбуваються щотижня", - додає Telegram-канал.
Будь ласка, зачекайте...
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В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.
https://t.me/informnapalm/12855
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
- И бесплатная путевка
- В Сибирь!(с)
Ямпіль наш !!!
"Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям мобилизованных резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов"
Учитесь работать, емели! Видели как одного барана меняют на другого!? Но живого.(c)