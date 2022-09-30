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Російським поліцейським заборонили виїжджати за кордон: Ті, хто має доступ до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

поліція

Російським поліцейським заборонили виїзд із країни. Співробітники, які мають допуск до держтаємниці, повинні здати закордонні паспорти.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza, передає Цензор.НЕТ.

"Розпорядження про заборону виїзду підписали 23 вересня. З цього моменту особовий склад та керівництво МВС, включаючи жінок, не мають права залишати Росію. Навіть у рекомендовані для співробітників силових служб відпустки. У виняткових випадках виїхати можна, але тільки після погодження з керівництвом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тим, кому раніше було погоджено відпустку за кордон, потрібно надати копії квитків та броні готелів, які були зроблені до 21 вересня.

"Однак і це може не допомогти - за даними "Baza", одній співробітниці відмовили у виїзді за межі Росії, яку вона запланувала до дня оголошення про мобілізацію. І жодні квитки та бронювання не допомогли. Крім того, поліцейські, які мають доступ до держтаємниці, зобов'язані здати закордонні паспорти. Також останнім часом співробітники МВС чомусь частіше стали практикуватися у стрільбі. Нині такі заняття відбуваються щотижня", - додає Telegram-канал.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
вести с дурдома )))
///
В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.

https://t.me/informnapalm/12855
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30.09.2022 11:13
+8
правильно, пусть сидят в своей резервации и по миру не шарахаются... стерилизовать их конечно не помешало бы..
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30.09.2022 11:13
+8
Пьянка в Турции отменяется. "Родина в апастнасти"
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30.09.2022 11:19
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правильно, пусть сидят в своей резервации и по миру не шарахаются... стерилизовать их конечно не помешало бы..
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30.09.2022 11:13 Відповісти
Пьянка в Турции отменяется. "Родина в апастнасти"
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30.09.2022 11:19 Відповісти
вести с дурдома )))
///
В республіці Тива окупаційна влада, призначена з Москви, видає родинам ЧМОбілізованих по 1 барану, символічно натякаючи, що одного "барана" з їх родин воли забрали як чмобіка на забій в інтересах Кремля, а іншого барана віддають на забій в родини.
Цинічний символізм на рівні антиутопії.

https://t.me/informnapalm/12855
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30.09.2022 11:13 Відповісти
Так собі метикую що й наші селяни не відмовились би від кабанчика. І пофіг той "цинічний символізм"! Так ніхто ж не дасть!
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30.09.2022 11:20 Відповісти
поза селами, які відбиті у русні останнім часом, блукають і корови стадом і свійськи свині гуртом, ті, які втекли від орди, рятуючи своє життя... от такий символізм і тут...
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30.09.2022 11:50 Відповісти
Вони на розмінуванні... А по селам, зокрема на Полтавщині, дуже подорожчали поросята. Настільки що вже майже немає сенсу відгодовувати...
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30.09.2022 11:53 Відповісти
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30.09.2022 11:20 Відповісти
- Значит так. Двадцать баранов

- Двадцать пять.

- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.

- И бесплатная путевка

- В Сибирь!(с)
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30.09.2022 12:23 Відповісти
Одни "сидят"-другие стерегут. Гулаг 2.0
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30.09.2022 11:15 Відповісти
🤔🧐😁😅😂🤣😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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30.09.2022 11:17 Відповісти
ВАЖНО !
Ямпіль наш !!!
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30.09.2022 11:18 Відповісти
А вот новости с официального портала Республики Тыва(Россия):

"Администрации муниципальных районов приступили к исполнению поручения Главы республики по выделению семьям мобилизованных резервистов первоочередной помощи в виде живых баранов"

Учитесь работать, емели! Видели как одного барана меняют на другого!? Но живого.(c)
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30.09.2022 11:24 Відповісти
вот ужас. словно в средневековье, баранами расчет.
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30.09.2022 11:50 Відповісти
Кацапiв не можна випускати за межi iхньего середовища.
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30.09.2022 11:28 Відповісти
Найбільша руска державна таємниця це те,що кремлівський лисий карлик кінцево зійшов з розуму і готовий потягнути за собою на той світ половину населення землі...Але це таємниця лише для русні.
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30.09.2022 13:05 Відповісти
 
 