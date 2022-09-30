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Після обстрілу гуманітарної колони виїзд на окуповані території через Запоріжжя призупинено на невизначений строк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,дніпро

Виїзд на тимчасово окуповану військами РФ територію через Запоріжжя призупинено.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Виїзд на тимчасово окуповану територію через Запоріжжя призупинено на невизначений строк. ... Через трагедію виїзд на ТОТ відсьогодні призупинено на невизначений строк.

Якщо ви втратили зв'язок зі своїми родичами після обстрілу пункту пропуску у Запоріжжі, або ж маєте необхідність дізнатися будь-яку іншу інформацію чи отримати допомогу, звертайтеся до органів поліції за номером телефону: 050 452 91 95", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 вересня, російські війська завдали удару по гуманітарній колоні з цивільних автівок під Запоріжжям. Відомо про 25 загиблих та 50 поранених.

На Запоріжжі 1 жовтня оголошено днем жалоби.

Також читайте: Зеленський про обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі: Так чинять лише закінчені терористи та кровожерливі покидьки. ФОТОрепортаж

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
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30.09.2022 12:37
+5
Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
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30.09.2022 12:21
+5
шось я не зрозумів...

ця колона їхала на окуповані території?
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30.09.2022 12:22
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Так это обстреляли тех, кто выезжал из Запорожья на оккупированные территории?
Они в своем уме? О чем они думали вообще? Где они были 7 месяцев?
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30.09.2022 12:21 Відповісти
АТРАКЦІОН НЕБАЧЕНОЇ ДЕБІЛІЗНОСТІ ! ЕФЕКТ ДАНІЕЛА - КРЮГЕРА !
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30.09.2022 12:46 Відповісти
Ватники їдуть в окупацію ...
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30.09.2022 12:47 Відповісти
СВОЇ ПО СВОЄ.
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Я не хочу їх навіть жаліти.
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30.09.2022 12:49 Відповісти
шось я не зрозумів...

ця колона їхала на окуповані території?
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30.09.2022 12:22 Відповісти
именно так
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30.09.2022 13:13 Відповісти
напрямок автомобілів в бік окупованої територі Карле ,хтось забув погодувати папужку ?
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30.09.2022 12:24 Відповісти
Что то не понятное либо заголовок не правильный либо колонна не туда шла.
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30.09.2022 12:26 Відповісти
Колона йшла НА окуповані території. Причому, в колоні їхали не тільки дорослі, а і діти. Ось така у нас незрозуміла війна.... Хтось жене окупанта з рідної землі, а хтось в той же час на окуповану територію з дітьми як в гості катається.
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30.09.2022 12:37 Відповісти
В попередніх матеріалах цензор.нет це називалось "перетинали лінію розмежування у бік тимчасово окупованої території".
Цікаво, хто і коли провів у Запорізькій області "лінію розмежування" і чому в нашій області вона називалась "лінія фронту"?
Вже третій день намагаюсь отримати від редакції цензор.нет відповідь.
Диявол, як відомо, ховається в дрібницях! У когось "лінія фронту", а у когось "лінія розмежування".
Бізнес на війні? Ні?
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30.09.2022 12:49 Відповісти
а в Польшу значить виїхати не можна ,а на окуповані можна ..Дивний порядок в державі
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30.09.2022 12:59 Відповісти
Зачем нужны были ежедневно такие прогулки!?
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30.09.2022 13:31 Відповісти
Ви подуріли. Люди загинули-украінці, а ви все сортуєти людей і сперечаєтесь хто більший українець. А справжній українець той хто не покинув рідної землі даже той хто на окупованій території . можливо саме вони і є патріоти своєї країни, тому що не розбіглись як щурі.
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30.09.2022 15:03 Відповісти
 
 