В Держдуму внесли законопроєкт про відправку в’язнів на війну з Україною: 1 день в зоні бойових дій - за 10 днів ув’язнення

Кожен день, коли російські в’язні вбиватимуть українців, пропонують зараховувати за 10 днів позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Законопроєкт внесли депутати Курултая - державних зборів Башкортостану. Його автори вважають, що так кожен засуджений "зможе спокутувати провину перед суспільством та досягнути цілей кримінального покарання".

Згідно з проєктом, в’язням на час війни надаватимуть відстрочку. Кожен день перебування в зоні бойових дій для них рахуватимуть за 10 днів ув’язнення. Якщо ж в’язень-окупант повернеться до Росії, його можна буде чи то випустити на волю, чи то замінити покарання на більш м’яке.

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Автори законопроєкту передбачають, що вирушити воювати в Україну в’язні зможуть лише добровільно.

Не відправлятимуть воювати засуджених за тяжкі злочини та за злочини проти дітей.