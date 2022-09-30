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В Держдуму внесли законопроєкт про відправку в’язнів на війну з Україною: 1 день в зоні бойових дій - за 10 днів ув’язнення

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зек

Кожен день, коли російські в’язні вбиватимуть українців, пропонують зараховувати за 10 днів позбавлення волі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Законопроєкт внесли депутати Курултая - державних зборів Башкортостану. Його автори вважають, що так кожен засуджений "зможе спокутувати провину перед суспільством та досягнути цілей кримінального покарання".

Згідно з проєктом, в’язням на час війни надаватимуть відстрочку. Кожен день перебування в зоні бойових дій для них рахуватимуть за 10 днів ув’язнення. Якщо ж в’язень-окупант повернеться до Росії, його можна буде чи то випустити на волю, чи то замінити покарання на більш м’яке.

Також читайте: Росія відправила з Тамбова на війну в Україні 400 осіб, які відбувають покарання за кримінальні злочини, - Генштаб ЗСУ

Автори законопроєкту передбачають, що вирушити воювати в Україну в’язні зможуть лише добровільно.

Не відправлятимуть воювати засуджених за тяжкі злочини та за злочини проти дітей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Раніше був штрафбат, сьогодні пропонують просто зековські війська.
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30.09.2022 12:16
+13
из дурдомов,походу,в госдуму набирают
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30.09.2022 12:24
+11
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30.09.2022 12:39
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30.09.2022 12:15 Відповісти
Раніше був штрафбат, сьогодні пропонують просто зековські війська.
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30.09.2022 12:16 Відповісти
В штрафбат зеков не брали - только "не опрадавших доверия" солдат и офицеров красной армии.
Хватит разводить ахинею.
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30.09.2022 12:34 Відповісти
А де у мене написано,що ви придумали. Я зафіксувала різні види війська. До речі,цілі одні-змити кровью провину
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30.09.2022 12:42 Відповісти
Цікаво - до якого роду військ відносяться зекі згідно законів і статутів?
Також в законах ссср и рф такого понятия нету "змити кровью провину" - це чергова лапша-пропаганда.
Зекі є зекі - ніякого відношення до збройних сил вони не мают.
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30.09.2022 14:31 Відповісти
Таки правда що чурки є чурками. Тупішого від цього чурбана я ще не зустрічав
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30.09.2022 12:16 Відповісти
Через могилізацію в РФ всі сидять вдома, позачинялися, плачуть і чекають. - ГУР
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30.09.2022 12:17 Відповісти
В Держдумі ще залишилось внесли законопроект про відправку хворів з лікарень, з дурдомів на війну з Україною
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30.09.2022 12:17 Відповісти
из дурдомов,походу,в госдуму набирают
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30.09.2022 12:24 Відповісти
Госмысль. Дума українське слово.
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30.09.2022 12:27 Відповісти
Дура, без варіантів
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30.09.2022 12:35 Відповісти
Для реальных блатных это зашквар. Поедут в Украину подыхать "петушиные батальоны" о которых так мечтала скабеиха.)
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30.09.2022 12:19 Відповісти
грабувати мирне населення то так..але воювати--шиш з маслом
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30.09.2022 12:28 Відповісти
Задайте рашистам питання--що буде коли ці кримінальні елементи повернуться ,зі зброєю на руках в рашку?
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30.09.2022 12:20 Відповісти
А вони повернуться?
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30.09.2022 12:22 Відповісти
деякі ні..але невже ви думаєте ,що вони будуть воювати за якогось )(уйла..по кримінальних поняттях за владу воювати западло
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30.09.2022 12:26 Відповісти
Ну а що? Строєм ходить уміють? Уміють! Команди виконувать привчені? Привчені! Чим не солдати? (Ну хоча-б в якості "кулевловлювачів")
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30.09.2022 12:20 Відповісти
это путевка в один конец.Вот например "отвовал" ЗЕК один год-скостили ему десятку.ЗЕК откинулся и тут ему-вуаля,получи повестку,тыж опыт имеешь
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30.09.2022 12:23 Відповісти
За маленький плакатик Нет войне,на рабSSee могут дать 10 лет тюрьмы...раньше даже за убийство давали меньше...🦍
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30.09.2022 12:27 Відповісти
Коли ще служив сорочку за совєтів, то самі солдати казали:
"Армія це тюрма, тільки без замків"

рашка прогресуює...
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30.09.2022 12:34 Відповісти
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Холодна осінь 2022 р.

частина з цих урок достроково повернеться в рашку вже маючи військовий досвід

країна кончених кретинів
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30.09.2022 12:41 Відповісти
госдума свинособачьих *********.................................
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30.09.2022 12:41 Відповісти
1 день в зоні бойових дій і бонус - квиток на концерт кабзона
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30.09.2022 12:57 Відповісти
Все признаки говорят о том, что на московии отбоя нет от желающих постоять за отчизну в боях с "нацистами". Дерутся в очередях в военкоматы, как раньше в очередях за водкой. Родина и фюрер спасены!
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30.09.2022 13:29 Відповісти
Я вот думаю, что произошло такого на московии что они в пожарном порядке объявили могилизацию мяса и референдум?
Закончилась боеспособная армия и техника, скорый крах экономики, запад принял какое то решение, которое ведёт к деградации всего?
*****, играя на повышение, загнал сам себя в угол, у него остался только один ход - ядерка. Но это такой себе ход, когда против тебя все.
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30.09.2022 13:37 Відповісти
На зоне, зато - живой!
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30.09.2022 14:34 Відповісти
Что за петухи на фото))) Как же они будут воевать с недержанием кала, с такими раздолбанными сфинктерами.)))
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30.09.2022 17:21 Відповісти
 
 