В Держдуму внесли законопроєкт про відправку в’язнів на війну з Україною: 1 день в зоні бойових дій - за 10 днів ув’язнення
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Кожен день, коли російські в’язні вбиватимуть українців, пропонують зараховувати за 10 днів позбавлення волі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Законопроєкт внесли депутати Курултая - державних зборів Башкортостану. Його автори вважають, що так кожен засуджений "зможе спокутувати провину перед суспільством та досягнути цілей кримінального покарання".
Згідно з проєктом, в’язням на час війни надаватимуть відстрочку. Кожен день перебування в зоні бойових дій для них рахуватимуть за 10 днів ув’язнення. Якщо ж в’язень-окупант повернеться до Росії, його можна буде чи то випустити на волю, чи то замінити покарання на більш м’яке.
Автори законопроєкту передбачають, що вирушити воювати в Україну в’язні зможуть лише добровільно.
Не відправлятимуть воювати засуджених за тяжкі злочини та за злочини проти дітей.
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Хватит разводить ахинею.
Також в законах ссср и рф такого понятия нету "змити кровью провину" - це чергова лапша-пропаганда.
Зекі є зекі - ніякого відношення до збройних сил вони не мают.
"Армія це тюрма, тільки без замків"
рашка прогресуює...
частина з цих урок достроково повернеться в рашку вже маючи військовий досвід
країна кончених кретинів
Закончилась боеспособная армия и техника, скорый крах экономики, запад принял какое то решение, которое ведёт к деградации всего?
*****, играя на повышение, загнал сам себя в угол, у него остался только один ход - ядерка. Но это такой себе ход, когда против тебя все.