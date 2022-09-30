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війна (56332) Маріуполь (2820) окупація (5829) мобілізація (1449)

Окупанти тотально перевіряють на вулицях документи чоловіків. Тих, хто має донецьку реєстрацію, одразу відправляють на фронт, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти

Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі так звана "військова комендатура" тотально перевіряє документи чоловіків на вилуцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

"Псевдореферендуми та так зване "приєднання" окупованих територій до РФ, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення. Так, раніше ми писали про документ окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації.

Тепер почалися перевірки документів прямо на вулицях міста. Людей з донецькою реєстрацію відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступає!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти планують розпочати "мобілізацію" в Маріуполі з 10 жовтня, - Андрющенко

Маріупольців закликають намагатися уникнути мобілізації.

"Не ставайте "гарматним м’ясом" для російських окупантів, як жителі Донецька та Луганська", - наголошують у міськраді.
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Топ коментарі
+9
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30.09.2022 12:34
+6
Пора защищать Отчизну!
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30.09.2022 12:24
+4
Дєлєнієм!
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30.09.2022 12:45
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Пора защищать Отчизну!
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30.09.2022 12:24 Відповісти
пажили, парадовалис 8 лет
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30.09.2022 12:49 Відповісти
Осталось запретить водку в армии кацапов и сразу будет тотальный армейский бунт по всему оркостану. Все идет к этому.

А нам пора готовить метиловый спирт в фабричных бутылках с этикеткой, маркируя его особо скрытым способом (какие-то комбинации в штрихкоде и так далее). Сделать как водку пропорцию и сахар, погонять с углем. Скидывать с дронов, гарантирую, эффективнее лучше вогов будет, правда есть нюанс, что кидать надо сразу много, иначе могут нейтрализовать метиловый спирт обычной водкой, которая у них может быть с собой.
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30.09.2022 12:26 Відповісти
В смысле донецкую регистрацию?
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30.09.2022 12:31 Відповісти
Донбасс мочат в сортире под Ноль что Алеппо в Сирии или Мариуполь в том же Донбассе.. фишка Мавзолейная..типа визитная карточка КГБшного Урода🦍🐓
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30.09.2022 12:33 Відповісти
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30.09.2022 12:34 Відповісти
А Донецьк як вони укріпили,а то він близько
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30.09.2022 12:39 Відповісти
Там скоро серед отієї худоби і самців не залишиться !
Як вони будуть розмножуватися ?
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30.09.2022 12:41 Відповісти
Дєлєнієм!
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30.09.2022 12:45 Відповісти
розпадом на атоми
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30.09.2022 12:51 Відповісти
Перейменуються в Амазонію.
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30.09.2022 12:58 Відповісти
Любопытно, если всех мужиков бомбаса превратит в пакеты, кто будет трахать освободившихся баб. Не украинцы же.
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30.09.2022 13:32 Відповісти
Китайці нароблять їм страпонів .
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30.09.2022 13:38 Відповісти
китайці най у себе в Китаї роблять, нам ще тут китайців не вистачало.
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30.09.2022 14:10 Відповісти
та фу. то скотоложство
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30.09.2022 13:46 Відповісти
Отож.
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30.09.2022 14:22 Відповісти
 
 