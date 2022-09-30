Окупанти тотально перевіряють на вулицях документи чоловіків. Тих, хто має донецьку реєстрацію, одразу відправляють на фронт, - міськрада
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Росіяни у тимчасово окупованому Маріуполі так звана "військова комендатура" тотально перевіряє документи чоловіків на вилуцях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Маріупольській міській раді.
"Псевдореферендуми та так зване "приєднання" окупованих територій до РФ, відкрили шлях до проведення мобілізаційних заходів. Маріупольські колаборанти вже підготували відповідні рішення. Так, раніше ми писали про документ окупаційної адміністрації щодо проведення мобілізації у Маріуполі. У ньому йшлося про бронювання робітників Лікарні швидкої медичної допомоги на час мобілізації.
Тепер почалися перевірки документів прямо на вулицях міста. Людей з донецькою реєстрацію відправляють одразу на фронт. Крім того, у місті почали ревізію укріплень, окупанти готуються до оборони, бо ЗСУ наступає!", - йдеться у повідомленні.
Маріупольців закликають намагатися уникнути мобілізації.
"Не ставайте "гарматним м’ясом" для російських окупантів, як жителі Донецька та Луганська", - наголошують у міськраді.
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А нам пора готовить метиловый спирт в фабричных бутылках с этикеткой, маркируя его особо скрытым способом (какие-то комбинации в штрихкоде и так далее). Сделать как водку пропорцию и сахар, погонять с углем. Скидывать с дронов, гарантирую, эффективнее лучше вогов будет, правда есть нюанс, что кидать надо сразу много, иначе могут нейтрализовать метиловый спирт обычной водкой, которая у них может быть с собой.
Як вони будуть розмножуватися ?