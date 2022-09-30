Норвегія готова закрити кордон для росіян в найкоротші терміни, - міністр Мель

Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в’їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Про це заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

"У разі необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в найкоротші терміни", - сказала Мель, додавши, що порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуває мало людей, і тут ситуація інша.

На думку уряду, закриття збільшить ризик незаконного перетину кордону. Зараз в прикордонному муніципалітеті Сьор-Варангер посилено охорону та готовність на кордоні.

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