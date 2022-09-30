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Норвегія готова закрити кордон для росіян в найкоротші терміни, - міністр Мель

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

норвегія

Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в’їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Про це заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NRK.

"У разі необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в найкоротші терміни", - сказала Мель, додавши, що порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуває мало людей, і тут ситуація інша.

На думку уряду, закриття збільшить ризик незаконного перетину кордону. Зараз в прикордонному муніципалітеті Сьор-Варангер посилено охорону та готовність на кордоні. 

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Автор: Марина Макєєва
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закривайте а не декларуйте
кацапи то підлі створіння
якщо норвежці ще цього не зрозуміли значить жителі Норвегії довірливі та наївні люди
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30.09.2022 12:47 Відповісти
Да закрывай и не оправдывайся. Прямо и открыто в лицо скажите, что весь мир утратил жалость к русским. Все, это произошло, больше никого из русских жалеть и помогать не будут. Устраивайте революцию, устанавливайте новую власть и тогда начнется долгий, очень долгий диалог.
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30.09.2022 12:48 Відповісти
Чим раніше, тим краще для Норвегії.
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30.09.2022 12:56 Відповісти
чего он у вас вообще с ними открытый
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30.09.2022 12:59 Відповісти
ото як би всі відразу закрили кордони, повітряя й море, ввели б просто очуєнні санкції - такой би х-ні не було..а так кожен отримав своє..зелені - оман, країни через нас злили застарілу, як для себе, зброю і таке нше, де строки придатності виходять..а у себе теж бюджет покоцали на модернізацію озброєння
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30.09.2022 15:10 Відповісти
 
 