За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану

У російські Туві сім’ям мобілізованих роздають баранів як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Республіки Тува.

"Адміністрації муніципальних районів приступили до виконання доручення Глави республіки щодо виділення сім'ям резервістів першочергової допомоги у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля", - йдеться в повідомленні.

Всього влада розподілила між жителями 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.

У Шагонарі районна адміністрація окрім вугілля вирішила виділити сім'ям покликаних дрова з місцевих пилорам.

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