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За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

тува

У російські Туві сім’ям мобілізованих роздають баранів як гуманітарну допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Республіки Тува.

"Адміністрації муніципальних районів приступили до виконання доручення Глави республіки щодо виділення сім'ям резервістів першочергової допомоги у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля", - йдеться в повідомленні.

Всього влада розподілила між жителями 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.

У Шагонарі районна адміністрація окрім вугілля вирішила виділити сім'ям покликаних дрова з місцевих пилорам.

Також читайте: Окупанти тотально перевіряють на вулицях документи чоловіків. Тих, хто має донецьку реєстрацію, одразу відправляють на фронт, - міськрада

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+66
меняют барана на барана
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30.09.2022 12:49
+32
Та ні. Той що залишається набагато розумніше за першого. У нього хоч невеличкий шанс є вижити.
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30.09.2022 12:51
+30
- Валико, было 8 баранов, здесь 7 - где еще один?
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
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30.09.2022 12:52
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меняют барана на барана
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30.09.2022 12:49 Відповісти
Та ні. Той що залишається набагато розумніше за першого. У нього хоч невеличкий шанс є вижити.
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30.09.2022 12:51 Відповісти
З барана ще й шерсті клок
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30.09.2022 13:02 Відповісти
ЕТАПАБЄДАЯСЧИТАЮ !!!
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30.09.2022 13:07 Відповісти
Ніт, в обох немає шансів. Барана точно з'їдять на поминках його загиблого аватара.
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30.09.2022 19:32 Відповісти
Я би сказав домашній скот на скот рашистський.
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30.09.2022 12:53 Відповісти
Меняют живого барана на дохлого.
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30.09.2022 12:53 Відповісти
Двуногого на четвероногого.
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30.09.2022 13:00 Відповісти
Это реальная цена одного россиянина.
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30.09.2022 13:02 Відповісти
А що,майбутнiм вдовам на поминання вистачить.
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30.09.2022 13:21 Відповісти
Маршал кожусгетрович своiх нiколи не скривде...
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30.09.2022 13:38 Відповісти
Ще трохи санкцій і будуть півника видавати!
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30.09.2022 13:12 Відповісти
На поминки
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30.09.2022 13:19 Відповісти
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30.09.2022 13:31 Відповісти
по курсу 1 : 1 ...
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30.09.2022 12:50 Відповісти
для збереження поголів'я дрібної худоби
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30.09.2022 13:33 Відповісти
ого)крутий флешмоб)
одного чотириногого барана міняють на одного двуногого барана?
деградована кацапська креативність
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30.09.2022 12:50 Відповісти
Лади закінчились ))
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30.09.2022 12:50 Відповісти
В номадів баран цінніше за ладу
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30.09.2022 13:03 Відповісти
Лади давали тільки за контрактників, і то тілько тих, чий труп привезли назад до кацапстану. А за срочничів та чмобіків не дають нічого - їм навіть зарплатню і бойові не нараховують - вони просто раби
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30.09.2022 13:46 Відповісти
- Маня! Ты чаво рыдашь?
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!
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30.09.2022 14:06 Відповісти
Ух ты ,оцэ гарно.Можа ещё Секенхэнд подведут : носки,трусы.
В Москве такой номер не прокатил бы,там 10 баранов минимум.
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30.09.2022 12:51 Відповісти
щось багато дають, піндюлей було б досить.
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30.09.2022 12:51 Відповісти
цікаво а овечок будуть міняти?
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30.09.2022 12:51 Відповісти
за одного неживого барана дают одного живого
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30.09.2022 12:52 Відповісти
- Валико, было 8 баранов, здесь 7 - где еще один?
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
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30.09.2022 12:52 Відповісти
Почти одновременно запостили, но Вы чуть-чуть раньше.
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Ага
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30.09.2022 12:56 Відповісти
Когда я отправлял, то Вашего поста еще не видел, честное пионерское
А вообще, идея витала в воздухе.
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30.09.2022 13:22 Відповісти
Синергія думок, синхронно з ноосфери зчитали і таке інше Частенько буває.
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30.09.2022 13:28 Відповісти
- Было 8 баранов, куда 1 баран делся?

- А тыі себя посчитал?

- 8 баранов - это вместе со мной!

Эпизод из фильма "Мимино".
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30.09.2022 12:53 Відповісти
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30.09.2022 12:54 Відповісти
Думаю не так, кожній овці барана міняють на іншого ...
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30.09.2022 14:46 Відповісти
Один тувинець=один баран. В тому числі й той тувинець, що зображає з себе "вялікаго русскаго палковводца".
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30.09.2022 12:54 Відповісти
За ''вялікага русскага палкаводца даватимуть одного козла.
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30.09.2022 12:57 Відповісти
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30.09.2022 12:54 Відповісти
ці хоч гарнюні))
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30.09.2022 13:11 Відповісти
путлер і шойгу.. маслом..
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30.09.2022 14:05 Відповісти
в этой новости прекрасно все
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30.09.2022 12:55 Відповісти
За 219 дней РФ прошла путь от лады до барана!
Такими темпами и за каждого чмобика будут выдавать по флакону боярки...
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30.09.2022 12:55 Відповісти
хороший счет, - один баран ушел, - получите другого. Молодцы)
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Повноцінна заміна. Їхні дружини тепер будуть баранесами.
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Рівноцінний обмін.
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Тувинці безмежно вдячні за це великому і мудрому кремлівському фюреру.
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30.09.2022 12:55 Відповісти
Курс завышен. баран стоит минимум 3-4 кацапа.
Кацапы как были холопами, которых на гончих бояре меняли, так мим и остались.
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30.09.2022 12:56 Відповісти
Як барани закінчаться, видаватимуть по пляшці бояри і коров'ячий корж на закуску.
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30.09.2022 13:15 Відповісти
кацапстан - це нескінченна ганьба
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30.09.2022 12:57 Відповісти
Частічная мобілізація баранів...
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30.09.2022 12:57 Відповісти
логично
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30.09.2022 12:57 Відповісти
барана за барана
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30.09.2022 12:59 Відповісти
А роблять цей чейнж кадировці.
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30.09.2022 12:59 Відповісти
- Значит так. Двадцать баранов...
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка...
- В Сибирь!
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30.09.2022 13:00 Відповісти
Автоваз перешёл на выпуск белых баранов.
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30.09.2022 13:02 Відповісти
Меняй мужа наркомана на пушистого барана!
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30.09.2022 13:02 Відповісти
😄👍👍👍
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30.09.2022 13:14 Відповісти
Достойная замена.
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30.09.2022 13:05 Відповісти
Тобто потомство будуть давати і далі.
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30.09.2022 13:05 Відповісти
Равноценная замена...
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30.09.2022 13:05 Відповісти
По весу примерно 1 к 1. Что и требовалось доказать. На рашке человек = скотина.
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30.09.2022 13:08 Відповісти
мамка і не поміте різницю
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30.09.2022 13:09 Відповісти
Ви не праві, від чотириного барана хоч м'яса на місяць, а двоногий кожен день на горілку гроші вимагає
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30.09.2022 13:13 Відповісти
та дикунам без різниці що жерти, що лайно, що барана, що синачку раднова.
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30.09.2022 16:46 Відповісти
Как я и говорил, что чем больше мобиков тем меньше их цена. Закон рынка. Раньше за труп сына белые жигули давали, теперь барана, потом курицу потом просто стакан водки будут наливать и бить в морду.
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30.09.2022 13:10 Відповісти
Бартер - двоного барана на чотириного
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30.09.2022 13:11 Відповісти
Поменять мужа на кочан капусты
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30.09.2022 13:11 Відповісти
А навіщо баранам барани, вони і так стадо? Табун з них ніяк не вийде. Незрозуміло.
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30.09.2022 13:13 Відповісти
И это справедливо. Равноценный обмен!
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30.09.2022 13:17 Відповісти
Выгодный обмен. От нового барана шерсть и мясо, он не пьёт и не дебоширит.
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30.09.2022 13:18 Відповісти
Хорошее начинание. Одобряю. Предлагаю еще калмыцким и бурятским властям менять призывников на бактрианов. Когда получат "ладу", то мяса хватит на хороший поминальный обед для всего улуса. Это ни в какое сравнение не идёт с одним голимым тувинским бараном.
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30.09.2022 13:20 Відповісти
Логично поступают кстати. Пусть в других местах подобных требуют того же, за ушедших воевать. Лады ведь дороже давать. Все посчитали. Бухгалтерия на страже бюджета! Водярой бы было лучше--- но не дураки начальство. Бухие могут и на власть прыгнуть.
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30.09.2022 13:30 Відповісти
Лады-калины закончились? Теперь компенсацию сразу выдают как воспоминание о любимом сыне-баране? Или как только отрефрижератерят сынулю, так и приедут барана забирать?
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30.09.2022 13:35 Відповісти
Баран=баран
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30.09.2022 13:37 Відповісти
Курс обвалився, від одної лади до одного барана.
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30.09.2022 13:38 Відповісти
баранам по барану)
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30.09.2022 13:40 Відповісти
Muzhik uhodia na specabasraciu gavarit svaiei babe , paka meni tut nema , astavlju tebe barana za taboi prigladivati . Prashlo pol goda , apushchenii ruski chudom vizhil i bez adnoi ruki i nagi , na kastilah polziot damoi ...vot i moi radnoi sarai ( padumal chuvak , staia u varot polurazrushenava zabora ) , tut na krilce vihodit jegnionok , pavarachivaiet golovu nazat i krichit ...mama mama , tut kakoita kaleka pripjorsa......abaldevshi ruski pastaial atkritim rtom , patom medlenno vzjal pistolet makarova ( katorava vzial u ubitava tovarishcha ) i vistrelil sebe v golovu .........
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30.09.2022 13:42 Відповісти
За одного дохлого 🐏 - одного живого
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30.09.2022 13:46 Відповісти
баран туда,баран сюда,у дугих было бы 2барана,у параши,-2барана=дебаранизация.
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30.09.2022 13:50 Відповісти
Тувинським самкам краще дати по банану або по великому огіркові!
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30.09.2022 13:53 Відповісти
Это щедрый курс обмена, поверьте!
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30.09.2022 14:07 Відповісти
Барана в студію.
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30.09.2022 14:08 Відповісти
одні барани на війну інші барани заміщать їх вдома.
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30.09.2022 14:12 Відповісти
Без юмора в наше время никак)

Министру обороны РФ С. К. Шойгу

Товарищ министр обороны, мне 22 года, я женат на вдове (44года),у которой 25 летняя дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом моя падчерица, стала моей мачехой, раз она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и соответственно моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Жена моего отца тоже родила сына, который стал одновременно моим братом так как он сын моего отца и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж чьей либо матери, является его отцом, получается что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом я стал своим собственным дедом. Учитывая все вышеизложенное, товарищ министр обороны, прошу, Вас, принять меры для освобождения меня от призыва, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда.

С надеждой на ваше понимание Изя Израилевич Бергман.
Джерело: https://www.facebook.com/ Агил Рустамзаде
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30.09.2022 14:25 Відповісти
Истинно говорю вам: живой баран лучше дохлого.
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30.09.2022 14:33 Відповісти
Так на так
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30.09.2022 15:11 Відповісти
О міняють барана на барана, пардон хочу перепросити в тваринки - барана на тваринку...
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30.09.2022 16:04 Відповісти
 
 