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За кожного мобілізованого чоловіка у російській Туві влада видає по живому барану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У російські Туві сім’ям мобілізованих роздають баранів як гуманітарну допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду Республіки Тува.
"Адміністрації муніципальних районів приступили до виконання доручення Глави республіки щодо виділення сім'ям резервістів першочергової допомоги у вигляді живих баранів та відвантаження вугілля", - йдеться в повідомленні.
Всього влада розподілила між жителями 91 голову. Також громадянам роздають картоплю, борошно та капусту.
У Шагонарі районна адміністрація окрім вугілля вирішила виділити сім'ям покликаних дрова з місцевих пилорам.
Топ коментарі
+66 user009
показати весь коментар30.09.2022 12:49
+32 vitaliymkua
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+30 Angry Ronin UA
показати весь коментар30.09.2022 12:52
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Будь ласка, зачекайте...
одного чотириногого барана міняють на одного двуногого барана?
деградована кацапська креативність
- Ой! Какая же я дура-а-а! Надо было Ваньку давно атправить ваевать! Уже-бы давно убили, и мы "мульйоны" палучили да бухали-бы! А сейчас мобилизуют и хрен заплатят, если на вайне убьют!
В Москве такой номер не прокатил бы,там 10 баранов минимум.
- А себя ты считал?
- Нет...
- Вот с тобой и будет 8.
(с) Мимино
А вообще, идея витала в воздухе.
- А тыі себя посчитал?
- 8 баранов - это вместе со мной!
Эпизод из фильма "Мимино".
Такими темпами и за каждого чмобика будут выдавать по флакону боярки...
Кацапы как были холопами, которых на гончих бояре меняли, так мим и остались.
- Двадцать пять.
- Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почётная грамота.
- И бесплатная путёвка...
- В Сибирь!
Министру обороны РФ С. К. Шойгу
Товарищ министр обороны, мне 22 года, я женат на вдове (44года),у которой 25 летняя дочь. Мой отец женился на этой девушке и таким образом стал моим зятем, поскольку он муж моей дочери. Таким образом моя падчерица, стала моей мачехой, раз она жена моего отца. У нас с женой родился сын. Он стал братом жены моего отца и соответственно моим дядей, поскольку он брат моей мачехи. Жена моего отца тоже родила сына, который стал одновременно моим братом так как он сын моего отца и моим внуком, поскольку он сын дочери моей жены. Так как муж чьей либо матери, является его отцом, получается что я отец своей жены, раз я брат своего сына. Таким образом я стал своим собственным дедом. Учитывая все вышеизложенное, товарищ министр обороны, прошу, Вас, принять меры для освобождения меня от призыва, поскольку по закону нельзя призывать на службу одновременно сына, отца и деда.
С надеждой на ваше понимание Изя Израилевич Бергман.
Джерело: https://www.facebook.com/ Агил Рустамзаде