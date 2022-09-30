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Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

У Кремлі заявили що інформацію щодо окупованих Херсонської та Запорізької областей нададуть пізніше.

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.

Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.

Також читайте: "Договори" про "приєднання" окупованих територій України до РФ підпишуть сьогодні в Кремлі, - Пєсков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+70
Да хоть минет друг другу делайте все равно никто в мире ето не оценит
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30.09.2022 13:06
+43
Войдут понятно что через ж0пу...как всё на раССеи и делается...
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30.09.2022 13:04
+39
На какое число 2014 года?)
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30.09.2022 13:06
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Что ж ти фраєр здал назад?
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30.09.2022 14:37 Відповісти
Чорт він..а не фраєр.
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03.10.2022 23:19 Відповісти
хоть усритесь,а все оккупированные территории будут возвращены УКРАИНОЙ!
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30.09.2022 14:43 Відповісти
В феврале 2014 года крысы путлера уже говорили... строим НовороSSию от Харькова до Одессы...
В этом году и тоже в феврале крысы путлера орали возьмём Киев за 2 дня...
Фуфлогоны путлера передайте привет от Сенатора ...Ольге ***********..и Маргоше Симонян...Шизоиды позорные 🦍🦍 Обезьяны...
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30.09.2022 14:46 Відповісти
А это кто так решил?
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30.09.2022 14:52 Відповісти
Каждый свой высер они должны согласовывать с Залужным
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30.09.2022 14:56 Відповісти
За таварищщщя Навки набагато цікавійша громадянка (невідомо скількох країн) Навка .
Бо Теттянюха 13 років в Дніпрі жила , потім 15 років в США ...
Й ось тепер як то кажуть як жінки військового злочинця у Тєттяни всьо . Тобто ніяких інших країн - виключно тури по Уралу , Байкалу , Сибіру
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30.09.2022 14:57 Відповісти
По моему у ВСУ и украинского народа есть другие планы, они более реалистичны.
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30.09.2022 15:14 Відповісти
8 лет не долбили их, а теперь нужно
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30.09.2022 15:27 Відповісти
войдут.а очко выдержит?
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30.09.2022 15:33 Відповісти
Жена Писькова американка,сын француз,а дочь британка.. но сам он ПОЦтреот Германии 🦍и Северного потопа-2,хоть и взорванного...
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30.09.2022 15:33 Відповісти
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30.09.2022 15:38 Відповісти
ВР УКРАИНЫ должна признать калининградскую область ..восточной прусией.. и территорией германии . остров сахалин . шикотан . хабомаи японскими . ичкерию независимой . татарстан независимым .а владивосток и весь дальний восток китайским и тд и тп . а почему нет если ***** творит такое с международно признанными границами в мире
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30.09.2022 15:51 Відповісти
после ***** будут блеять как в нюрнберге --- мы выполняли приказы это все ***** придумал
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30.09.2022 15:56 Відповісти
Peskov ģebil
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30.09.2022 16:20 Відповісти
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