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Території "ЛДНР" "увійдуть до складу РФ" в кордонах 2014 року, - Пєсков
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У Кремлі заявили що інформацію щодо окупованих Херсонської та Запорізької областей нададуть пізніше.
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
"Території "ДНР" і "ЛНР" "увійдуть до складу Росії" в кордонах 2014 року, в яких Москва раніше визнала їхню незалежність", - йдеться в повідомленні.
Інформацію щодо окупованих територій Херсонської та Запорізької областей він обіцяв уточнити сьогодні.
Топ коментарі
+70 Valter Valter
показати весь коментар30.09.2022 13:06
+43 Колян Коляныч
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+39 Sergey Sheshenya
показати весь коментар30.09.2022 13:06
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Будь ласка, зачекайте...
В этом году и тоже в феврале крысы путлера орали возьмём Киев за 2 дня...
Фуфлогоны путлера передайте привет от Сенатора ...Ольге ***********..и Маргоше Симонян...Шизоиды позорные 🦍🦍 Обезьяны...
Бо Теттянюха 13 років в Дніпрі жила , потім 15 років в США ...
Й ось тепер як то кажуть як жінки військового злочинця у Тєттяни всьо . Тобто ніяких інших країн - виключно тури по Уралу , Байкалу , Сибіру