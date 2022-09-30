Учасники Генеральної асамблеї МАГАТЕ вимагають від Росії покинути територію Запорізької АЕС

50 країн підписали заяву, в якій закликали Росію припинити ядерний шантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.

Підписанти наголосили, що саме захоплення Запорізької АЕС військами Росії є головною причиною загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту в Україні.

"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", – йдеться у заяві.

Також учасники конференції зазначили, що будь-які сфальшовані референдуми, проведені РФ у межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС, чи територій навколо неї.

"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність із перевірки гарантій в Україні", – йдеться у спільній заяві.

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