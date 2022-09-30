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МАГАТЕ (375) Росія (47179) тероризм (2785) Запорізька АЕС (886)

Учасники Генеральної асамблеї МАГАТЕ вимагають від Росії покинути територію Запорізької АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

50 країн підписали заяву, в якій закликали Росію припинити ядерний шантаж.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому

Підписанти наголосили, що саме захоплення Запорізької АЕС військами Росії є головною причиною загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту в Україні.

"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", – йдеться у заяві.

Також учасники конференції зазначили, що будь-які сфальшовані референдуми, проведені РФ у межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС, чи територій навколо неї.

"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність із перевірки гарантій в Україні", – йдеться у спільній заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Територія Запорізької АЕС зазнала нових обстрілів 26-27 вересня, - МАГАТЕ

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+14
Закликати то марна справа,треба крашанки кацапів затискати залізними ліщатами до втрати свідомості! Тоді буде результат.
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30.09.2022 13:16
+12
кацап розуміє тільки мову сили
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30.09.2022 13:21
+7
всі питання до Боневтіка і його єлдака, вони знають, як розміновувати переходи з Криму і відводити війська. Мабуть, не мабуть, а точно щось отримали від кацапів.
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30.09.2022 13:30
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Закликати то марна справа,треба крашанки кацапів затискати залізними ліщатами до втрати свідомості! Тоді буде результат.
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30.09.2022 13:16 Відповісти
Ну це як подивитися. Підписано документи, а це уже щось та значить. Росія усе більше віддаляється від цивілізації
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30.09.2022 13:23 Відповісти
кацап розуміє тільки мову сили
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30.09.2022 13:21 Відповісти
Если бы директор МАГАТЭ приехал на ЗАЭС в сопровождении контингента миротворцев ООН толку было бы больше
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30.09.2022 13:24 Відповісти
Для этого Украина должна сначала запросить миротворцев,ее и разделят
по оккупированных территориям.
Устраивает?
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30.09.2022 13:39 Відповісти
Речь идёт о ЗАЭС. Поэтому мандат должен распространяться по периметру станции.
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30.09.2022 13:46 Відповісти
Як цю мразоту можна допустити на атомну станцію, якщо вони навіть не знають як сходити в цивілізований туалет.
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30.09.2022 13:27 Відповісти
всі питання до Боневтіка і його єлдака, вони знають, як розміновувати переходи з Криму і відводити війська. Мабуть, не мабуть, а точно щось отримали від кацапів.
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30.09.2022 13:30 Відповісти
Викинь методічку свою вже не смішно
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30.09.2022 13:32 Відповісти
Не суди по собі, я навіть не розумію, що таке "методичка". Я користуюсь простою людською логікою і фактами. Як опинилися кацапи на АЕС за лічені години? Дуже просто, хтось їм допоміг. Кажуть злі язики, що якась людина дала наказ розмінувати вщент напічканий мінами Чонгар і Перекоп, а також дала наказ відвезти підрозділи артилерії, які мали прострілювати ті дороги, які ведуть з півотрова на материк. Цікаво, хто міг дати такі розпорядження? Що знову винен Порошенко? Так ніби він вже не президент. То хто міг дати команду військовим, прикордонникам, СБУ, адміністрації?
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30.09.2022 13:58 Відповісти
Вимагати у сасії це має приблизно такий самий результат як і проклинати небо.
Треба дать ****** "військовим" які там сидять. Якщо сцитеся робити це, винайміть ПВК.
******* - це єдиний аргумент, який розуміє сасія.
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30.09.2022 13:31 Відповісти
Кацапні пох на вас і ваші заклики. І чорта ви не зробите. Тому що самі винні в цій ситуації.
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30.09.2022 13:37 Відповісти
Ну это называется договорняк.
За просто так они ж это не сделают.
Или воевать или потихоньку сливать
страну.
А как они там оказались,наш гыфнокомандующий сообщил?
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30.09.2022 13:37 Відповісти
дуже правильно!!
але крім вимагання треба винайти і запропонувати дієвий механізм покарання, якщо рашка як завжди проігнорує ці вимоги....
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30.09.2022 13:37 Відповісти
Сначала поучились требовать у Залужного , а потом требуйте
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30.09.2022 15:07 Відповісти
 
 