Учасники Генеральної асамблеї МАГАТЕ вимагають від Росії покинути територію Запорізької АЕС
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50 країн підписали заяву, в якій закликали Росію припинити ядерний шантаж.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Енергоатому.
Підписанти наголосили, що саме захоплення Запорізької АЕС військами Росії є головною причиною загроз для ядерної безпеки та фізичного захисту в Україні.
"Ризики ядерних інцидентів залишатимуться високими, поки Російська Федерація присутня на майданчику Запорізької АЕС. Станція має й надалі залишатися приєднаною до української електромережі як невіддільна частина української енергетичної системи", – йдеться у заяві.
Також учасники конференції зазначили, що будь-які сфальшовані референдуми, проведені РФ у межах міжнародно визнаних кордонів України, не матимуть юридичного чи політичного впливу на статус ЗАЕС, чи територій навколо неї.
"Ми знову закликаємо РФ негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні для того, щоб українські компетентні органи змогли відновити повний контроль над ними... і для того, щоб МАГАТЕ безпечно та в повному обсязі здійснювало свою діяльність із перевірки гарантій в Україні", – йдеться у спільній заяві.
Будь ласка, зачекайте...
по оккупированных территориям.
Устраивает?
Треба дать ****** "військовим" які там сидять. Якщо сцитеся робити це, винайміть ПВК.
******* - це єдиний аргумент, який розуміє сасія.
За просто так они ж это не сделают.
Или воевать или потихоньку сливать
страну.
А как они там оказались,наш гыфнокомандующий сообщил?
але крім вимагання треба винайти і запропонувати дієвий механізм покарання, якщо рашка як завжди проігнорує ці вимоги....