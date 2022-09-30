Трасс розкритикувала Путіна за "явну зневагу до життів українців, від імені яких він нібито виступає"

Очільниця уряду Великої Британії Елізабет Трасс звинуватила Володимира Путіна в порушенні міжнародного права через наміри Росії офіційно анексувати чотири окуповані області України.

Трасс розкритикувала президента Росії за "явну зневагу до життів українців, від імені яких він нібито виступає", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Велика Британія ніколи не ігноруватиме суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області як щось інше, ніж українська територія", - заявила вона .

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

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Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

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28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

30 вересня в Кремлі планують підписати "договори" про анексію захоплених українських територій, жодну з яких російські війська не контролюють повністю.