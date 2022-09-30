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війна (56332) окупація (5829) Путін (21438) Трасс Елізабет (167) псевдореферендум (181)

Трасс розкритикувала Путіна за "явну зневагу до життів українців, від імені яких він нібито виступає"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трасс,путін

Очільниця уряду Великої Британії Елізабет Трасс звинуватила Володимира Путіна в порушенні міжнародного права через наміри Росії офіційно анексувати чотири окуповані області України.

Трасс розкритикувала президента Росії за "явну зневагу до життів українців, від імені яких він нібито виступає", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

"Велика Британія ніколи не ігноруватиме суверенну волю цих людей, і ми ніколи не визнаємо Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області як щось інше, ніж українська територія", - заявила вона .

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія, проводячи псевдореферендуми на окупованих територіях, прагне нав’язати Україні умови мирної угоди, - Бербок

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, пообіцявши запровадити додаткові санкції. Подібні заяви випустили десятки країн.

В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

Також читайте: ЄС закликає міжнародну спільноту не визнавати російські псевдореферендуми: Незаконні "голосування", проведені під тиском та поспіхом, не є волевиявленням людей

28 вересня маріонетки Кремля на окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Луганської областей оголосили результати своїх псевдореферендумів за приєднання до РФ. Передбачувано, результати говорять на користь входження областей до РФ.

30 вересня в Кремлі планують підписати "договори" про анексію захоплених українських територій, жодну з яких російські війська не контролюють повністю.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+8
Да ему пох на эти разговоры. Как и всем спятившим.
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30.09.2022 13:53
+5
Та його мочити давно вже треба, а не критикувати!
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30.09.2022 13:57
+4
Він тупий душогуб.
Зневажає всіх, і вас також
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30.09.2022 13:53
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Да ему пох на эти разговоры. Как и всем спятившим.
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30.09.2022 13:53 Відповісти
Він тупий душогуб.
Зневажає всіх, і вас також
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30.09.2022 13:53 Відповісти
Ще Суворов сказав що КГБісти м"ясники
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30.09.2022 13:55 Відповісти
***** володар всєя Галактики і єйо окресностєй.
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30.09.2022 13:53 Відповісти
Та його мочити давно вже треба, а не критикувати!
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30.09.2022 13:57 Відповісти
Допомогли б Україні з ядером з ракетами, бо після мобілізації, постановочних анексій в покидька залишивсь єдиний козир.
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30.09.2022 14:01 Відповісти
Леди Трасс, ***** не дорожит жизнями, ни своих ни чужих. И он герой только с тем, кто слабее. И понимает он только один язык - бомбы и ракеты.
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30.09.2022 14:02 Відповісти
Плешивое дерьмо подрывает рашу изнутри. С 2014 года эта стране теперь без признанных границ. Ведь если можно "присоединять" территории без проведения всероссийского референдума, то что помешает Чечне, Якутии, Чукотке отсоединиться
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30.09.2022 14:04 Відповісти
только одна жизнь ценна для ***** - его собственная...
не знаю... наверное даже жизни дочерей и внуков ему по фиг...
ибо он давно перестал быть человеком с людскими, человеческими эмоциями...
из эмоций остался только страх... страх проиграть, страх потерять власть, страх старости, страх смерти, страх выглядеть идиотом или беспомощным чмом....
на остальные миллионы жизней ему плевать...
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30.09.2022 14:04 Відповісти
Одне маленьке ********, крихітка "цахєс" напаскудив стільки що всім світом доведеться з цим розбиратись, хоча є одне універсальне рішення - ліквідація ********. Для початку.
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30.09.2022 14:06 Відповісти
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30.09.2022 14:11 Відповісти
В 1935 году одна гнида из Мавзолея дала интервью американскому журналисту и на вопрос о войне,хмырь ответил... сейчас войну не объявляют,ее просто начинают на территории врага ...,
Выходит...,если на рабZee седня могилиZaцыя, частичная...,то значит опять Гитлер напал на дохлый Ссср, внезапно и вираломна?
Тогда значит Степан Андреевич Бандера🇺🇦 напал...не иначе...🇺🇸на Америку...
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30.09.2022 14:18 Відповісти
 
 