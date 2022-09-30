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Блокада Чорного моря скоротила експорт сталі з України на 77%

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

сталь

Щомісячний експорт сталі з України скоротився на 77% від початку повномасштабної війни через блокування морських портів.

Про це пише видання Lloyd's List із посиланням на GMK Center, передає Цензор.НЕТ.

Україна у січні-лютому експортувала 1,27 млн тонн чорних металів на місяць, однак у березні-серпні експорт скоротився до 0,29 млн тонн на місяць. Тим часом пропускна спроможність залізничних переходів між Україною та ЄС не вкрай низька, що не дозволяє залізничному транспорту замінити морську логістику.

За даними видання, офіційно ще не обговорювалося розширення зернового коридору на продукцію чорної металургії. При цьому без експорту руди та металопродукції українська економіка буде сильно ослаблена. Тому, на думку директора GMK Center Станіслава Зінченка, необхідно терміново розблокувати чорноморські порти та розширити пропускну спроможність залізниці на кордоні з ЄС.

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Україна посідає ключове місце у світовому виробництві чавуну та сталі. Колись вона була четвертим у світі експортером залізняку, другим за величиною експортером чавуну, третім за величиною експортером сталевих напівфабрикатів та восьмим за величиною експортером сортового прокату, що використовується в будівництві.

До російського вторгнення 97% експорту чавуну та 76% експорту нішевої сталі з України перевозилися морським транспортом, а решта - залізницею.

Автор: Анна Судак
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що стосується "Укрзалізниці", то це і до війни була складна тема - підприємство останніми десятиліттями деградує, а з війною взагалі на ладан дихає. З хорошого там тільки зарплати в вищого начальства)
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03.10.2022 11:55 Відповісти
Этот вопрос в любом случае придётся решать. Мы не можем экспортировать исключительно зерно. В этом году и так колоссальный дефицит бюджета, а если экспорт продолжит падать, то бюджет вообще пробьёт дно.
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03.10.2022 23:46 Відповісти
 
 