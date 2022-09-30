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Статут ООН можна буде змінити після перемоги України та її партнерів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оон,радбез

Наразі змінити Статут ООН можливості немає.

Про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо коротко, то після перемоги України та наших партнерів у цій війні шанси на реформування ООН суттєво зростуть", - сказав міністр.

Водночас, зазначив Кулеба, наразі змінити Статут ООН можливості немає.

"Але бродіння на тему того, що щось пішло не так і ООН потрібно змінювати, дуже посилилося і на цій сесії Генасамблеї сильно відчувалося, а в результаті цього бродіння можна прийти до змін Статуту ООН", - пояснив міністр.

За його словами, умови для реформи ООН складуться лише після того, як політична карта світу перекроїться у питаннях політичного впливу тих чи інших гравців.

"Будьмо відверті, всі міжнародні формати, починаючи з Вестфальського миру 1648 року, створювалися за результатами великих воєнних конфліктів, глобальних криз, а все, що відбувалося в той момент у Європі, й було глобальною кризою. Вестфальський мир, Віденський конгрес, Ліга Націй, ООН. Тому є якийсь процес бродіння, він відбувається, лунають різні думки, заклики, експерти пишуть довгі й розумні статті, але, по факту, умови для реформи ООН складуться лише після того, як політична карта світу перекроїться - не у питанні кордонів, а у питаннях політичного впливу тих чи тих гравців", - пояснив Кулеба.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Як вже набридла ця риторика. Так багато теревенять про перемогу, наче вона вже відбулась. Не кажи гоп доки не перескочиш.
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30.09.2022 14:14 Відповісти
Уже всему миру понятна бесполезность этих бездельников ООН.
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30.09.2022 14:28 Відповісти
але ж сцикуни. чого не можливо, в оон срср не існуючий, рф там немає і бути не повинно. рф оголосила себе спадкоєміцею срср? а репарації за геноцид всім 15 республікам колишнім вже виплатила? Що? коли приймаєш спадок, приймаєш і борги які на цьому спадку вісять. Оголосили вони, вони себе головою Світу завтра оголосять і що?
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30.09.2022 14:31 Відповісти
Якщо Україна переможе, то не буде вже навіщо той статут мінять, бо сасія паде, а крім сасії більше нема дебілів зазіхати на земельку сусідів. Статут треба мінять зараз.
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30.09.2022 14:44 Відповісти
а розігнати треба вже сьогодня
бо ця шайка схожа на нашу ВР
роблять розумні ...бала а толку, тільки шкода
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30.09.2022 15:16 Відповісти
Статут ООН треба змінювати зараз. Зеля може і після перемоги підписати капітуляцію. Треба завжди пом'ятати хто він.
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30.09.2022 16:30 Відповісти
 
 