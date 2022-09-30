Українські морпіхи за добу знищили склад боєприпасів, БМП, та 3 самохідні гармати

Українські морські піхотинці продовжують знищувати російську техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресцентрі ВМС.

29 вересня, військові частини та підрозділі Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії російської федерації.

"Минулої доби морські піхотинці підбили БМП-2 та знищили склад боєприпасів. Артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України наносили вогневе ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 3 самохідні гармати "Гіацинт-С", бойову машину піхоти та важкий автотранспорт", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що остаточні втрати ворога уточнюються.