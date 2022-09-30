УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6914 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
5 804 20
війна (56332) Росія (47179) мобілізація (1449) Рахманін (134)

Після заяви Путіна про анексію окупованих територій варто очікувати загострення на фронті, - нардеп "Голосу" Рахманін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

На тлі невдоволення росіян мобілізацією, Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу. Тому після оголошення анексії тимчасово окупованих українських територій він може вдатись до ескалації на фронті.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб підвищити свій рейтинг, який найближчим часом у Путіна буде падати, оскільки суспільство (або якась частина) не пробачить йому цієї мобілізації. Йому необхідно зараз трохи змінити картинку, посилити свій вплив на суспільство. Підозрюю, це буде здійснюватись за рахунок більш жорстких обстрілів українських територій крилатими і балістичними ракетами", - пояснив парламентар.

Нардеп вважає, що також найближчими тижнями слід чекати загострення на фронті. Мобілізованих росіян і техніку зі складів перекидатимуть туди.

"Хоча не менше 200 тисяч потенційних мобілізованих втекли, десь 100 тисяч вони намобілізували і найближчим часом намобілізують ще. Цей ресурс перекидатимуть на лінію фронту. Тому можливі інтенсивні бойові дії на одному чи двох напрямках (три росіяни не потягнуть). Якість цього бойового матеріалу викликає питання, так само як і якість бойової техніки, яка активно знімається зі зберігання.

Але Путіну це необхідно і ескалація найближчими тижнями цілком можлива. Де саме - важко сказати. Можливо, Бахмутський напрямок, Марʼїнка і теоретично наступальні дії на Запорізькому напрямку", - наголосив Рахманін.

Також читайте: Україні необхідно самій виробляти зброю, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
баран тупой, наши сейчас окружают Лиман, а этот рассказывает о великой сруской армии, и что ее нужно боятся
показати весь коментар
30.09.2022 14:34
+9
Навколо Лимана вже йде загострення.
показати весь коментар
30.09.2022 14:31
+7
Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу...
____________________________________________________________________________
Якщо у нього рейтинг не піднімається, нехай застосує засоби фармакології. Людей вбивати навіщо?
показати весь коментар
30.09.2022 14:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
загострення шизофрении.. и скоро касап в касапа стрелять начнёт..
показати весь коментар
30.09.2022 14:30 Відповісти
Навколо Лимана вже йде загострення.
показати весь коментар
30.09.2022 14:31 Відповісти
Шо зробиш -- розуму ж іму не вставиш --- треба бити.
показати весь коментар
30.09.2022 14:32 Відповісти
Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу...
____________________________________________________________________________
Якщо у нього рейтинг не піднімається, нехай застосує засоби фармакології. Людей вбивати навіщо?
показати весь коментар
30.09.2022 14:33 Відповісти
Тому що некрофіл.
показати весь коментар
30.09.2022 14:41 Відповісти
А накуя мертвяку підвищувати рейтинг?
показати весь коментар
30.09.2022 14:33 Відповісти
баран тупой, наши сейчас окружают Лиман, а этот рассказывает о великой сруской армии, и что ее нужно боятся
показати весь коментар
30.09.2022 14:34 Відповісти
Вот это Рахманин умную мысль сказал, прям эксперт мирового уровня
показати весь коментар
30.09.2022 14:34 Відповісти
Ага, і я те ж саме хотів сказати. Причому - а хто "загострювати" буде, нові мобіки?...
Все, що можна було "загострити" вже було і не раз.
показати весь коментар
30.09.2022 14:46 Відповісти
Рахманінов розумний чоловік, але зараз сказав не доречно, бо війна триває, а інтенсивність постійно змінюється і не обов`язково має реагувати на якісь політичні рішення чи заяви. В любому випадку ЗСУ на сторожі і не слухає «колискові» з офісу Завгоспа чи інших слуг
показати весь коментар
30.09.2022 14:42 Відповісти
То агрохимию сегодня Цензор процитировал, теперь Рахманина? анорексия (аннексия) исключительно для внутреннего потребления, обострение будет если путлер сможет, вооружить и мотивировать мобиков.
показати весь коментар
30.09.2022 14:43 Відповісти
Містер "очевидность"...
показати весь коментар
30.09.2022 14:51 Відповісти
Шо будет с его рейтингом если Белгород и Ростов освободят от Кремлевской Хунты?
показати весь коментар
30.09.2022 14:51 Відповісти
Після заяви Путіна про анексію окупованих територій , заяву зробив Рахманін
показати весь коментар
30.09.2022 14:52 Відповісти
Інколи краще жувати, ніж говорити.
На хіба ти ото робиш заяви, дурню? Ти взагалі хто і хто тебе просив варнякать?
Я вже знаю, як ми відновимо економіку після війни. Будемо займатися експортом військових експертів, яких у нас розвелося за час війни - мама не горюй! А отримує ж гніда грошей разів так в 20 більше, ніж пересічний громадянин країни. А толку?
показати весь коментар
30.09.2022 14:59 Відповісти
Когда то хмыря мавзолейного спросили...что с лодкой?она утонула 🤣🤣🤣
Фишка в том что Гаденыш всех времён и народов осознал, Северные Потопы куда вложены миллиарды долларов,по факту туфта...,но это паБЕДА КГБиста...,типа Наполеон разгромил всю РабZeю в 1812 году,типа Минск,Смоленск,Москву,Бородино...но войну проиграл...🤣
показати весь коментар
30.09.2022 15:01 Відповісти
Сергей Рахманин опытный аналитик
,на уровне Виталия Портникова и Тараса Березовца с Ромой Цимбалюком...
показати весь коментар
30.09.2022 15:11 Відповісти
Всі загострення мають бути з українського боку. Нам вже не слід очікувати загострення. Рахманінов може йти в δγπγ
показати весь коментар
30.09.2022 15:19 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2022 15:46 Відповісти
Что-то он он бледный от своей "заявы".
показати весь коментар
30.09.2022 15:56 Відповісти
 
 