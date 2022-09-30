Після заяви Путіна про анексію окупованих територій варто очікувати загострення на фронті, - нардеп "Голосу" Рахманін

На тлі невдоволення росіян мобілізацією, Путіну потрібно щось робити для підвищення свого рейтингу. Тому після оголошення анексії тимчасово окупованих українських територій він може вдатись до ескалації на фронті.

Про це заявив нардеп "Голосу" Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб підвищити свій рейтинг, який найближчим часом у Путіна буде падати, оскільки суспільство (або якась частина) не пробачить йому цієї мобілізації. Йому необхідно зараз трохи змінити картинку, посилити свій вплив на суспільство. Підозрюю, це буде здійснюватись за рахунок більш жорстких обстрілів українських територій крилатими і балістичними ракетами", - пояснив парламентар.

Нардеп вважає, що також найближчими тижнями слід чекати загострення на фронті. Мобілізованих росіян і техніку зі складів перекидатимуть туди.

"Хоча не менше 200 тисяч потенційних мобілізованих втекли, десь 100 тисяч вони намобілізували і найближчим часом намобілізують ще. Цей ресурс перекидатимуть на лінію фронту. Тому можливі інтенсивні бойові дії на одному чи двох напрямках (три росіяни не потягнуть). Якість цього бойового матеріалу викликає питання, так само як і якість бойової техніки, яка активно знімається зі зберігання.

Але Путіну це необхідно і ескалація найближчими тижнями цілком можлива. Де саме - важко сказати. Можливо, Бахмутський напрямок, Марʼїнка і теоретично наступальні дії на Запорізькому напрямку", - наголосив Рахманін.

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