На українку з дитиною напали в Ірландії. Дівчинка отримала 74 ножові поранення
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В ірландському місті Клеркасл скоєно напад на 8-річну українську дівчинку, якій завдали понад 70 ножових поранень у місці проживання для біженців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
Поранених матір та доньку знайшли у помешканні, де проживають українські біженці у Клеркаслі.
Мешканці будинку почули шум і намагалися потрапити до кімнати, але не змогли цього зробити. Один з чоловіків вийшов на вулицю і подивився у вікно, через яке побачив важко поранену дитину.
Пізніше стало відомо, що дівчинка отримала 74 ножових поранення. Вона перебуває в лікарні міста Лімерик у критичному стані. У вівторок ввечері дитині була проведена невідкладна операція в, її стан оцінюється як важкий, але стабільний.
Мати дівчинки, яку було знайдено непритомною на місці події, залишається у важкому стані в тій же лікарні, але очікується, що вона виживе.
Повідомляється, що поліція вже встановила особу підозрюваного, але жодних арештів не проводилося. Мешканці будинку, в тому числі кілька дітей, були переведені до іншого житла.
В рамках розслідування поліцейські встановили пересування матері та дитини протягом 48 годин, що передували нападу. Поліція також намагається відстежити, з ким вони могли спілкуватися.
Відомо, що кілька тижнів тому дівчинка почала відвідувати місцеву початкову школу.
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мать ребенка была без сознания, но о ранах не упоминается - делают токсикологическую экспертизу. где отец ребенка неясно - то ли в Ирландии, то ли в Украине.
https://www.independent.ie/irish-news/crime/horrified-resident-raised-alarm-after-spotting-stabbed-ukrainian-girl-8-through-window-of-refugee-accommodation-in-clare-42025141.html
Инфляция 10%,такого уже 100 не было.
https://www.thejournal.ie/russian-deserters-micheal-martin-5874507-Sep2022/
Своїми руками, чи чужими, але *********!
Всі вони мають виздихати нах*й!
Тому касаб це не достаня характеристка . Требо йще додавати що воно московит , що майде кожне воно військовий злочинець !
Скабеева, Соловьёв, Симоньян и её самец, Киселёв, и ещё с десяток выродков роSSийской фашистской пропаганды!