Нацбанк заборонив приватні перекази з гривневих карток на картки іноземних банків

Національний банк вирішив заборонити приватні перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном.

Про це повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються", - йдеться в повідомленні.

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Заборона почне діяти з 5 жовтня.

Вона не стосується переказів для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Йдеться лише про грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.

Перекази між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта, дозволені.

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Також зберігається дозвіл на приватні перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 000 грн (в еквіваленті).