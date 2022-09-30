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Новини Економіка
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заборона (954) кредитні картки (28) НБУ (1432) грошові перекази (23)

Нацбанк заборонив приватні перекази з гривневих карток на картки іноземних банків

Новини Цензор.НЕТ Економіка

visa

Національний банк вирішив заборонити приватні перекази з гривневих карток на картки фізичних осіб іноземних банків за кордоном.

Про це повідомила пресслужба НБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Дозвіл на Р2Р-перекази за кордон з гривневих платіжних карток, ухвалений у квітні 2022 року, дав змогу українцям підтримати під час найважчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через повномасштабну агресію РФ. Після понад семи місяців воєнного стану роль такого інструмента для підтримання громадян за кордоном зменшується, водночас ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються", - йдеться в повідомленні.

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Заборона почне діяти з 5 жовтня.

Вона не стосується переказів для оплати навчання (на рахунки навчальних закладів), лікування, транспортування хворих, витрат, пов’язаних зі смертю, а також для сплати аліментів.

Йдеться лише про грошові перекази від однієї людини іншим людям, а не від продавця чи установи.

Перекази між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта, дозволені.

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Також зберігається дозвіл на приватні перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту в розмірі 100 000 грн (в еквіваленті).

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
А як відтепер волонтери будуть купляти спорядження і авто для військових?
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30.09.2022 15:51
+8
******** підораси? Заборона на трансфер, підвищення цін на паливо, з армії на дороги. Суки їбучі вже перемогли?
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30.09.2022 14:52
+7
Все що не робить ця влада, все на обніщання народу.
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30.09.2022 15:13
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******** підораси? Заборона на трансфер, підвищення цін на паливо, з армії на дороги. Суки їбучі вже перемогли?
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30.09.2022 14:52 Відповісти
Все що не робить ця влада, все на обніщання народу.
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30.09.2022 15:13 Відповісти
А як відтепер волонтери будуть купляти спорядження і авто для військових?
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30.09.2022 15:51 Відповісти
ЗЕкоМанда й кроти з ОПи придушити волонтерів намагаються!!!
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30.09.2022 16:05 Відповісти
Пока на Банковой сидит Лохбонэвтик и Дерьмак пэрэмогы не будет. Не удивлюсь, если Янэлох признает анексию новых територий рашкой и будет волать про ,,перестатьстрилять" и ,,тамженашилюди"
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30.09.2022 16:31 Відповісти
"Ирина", забыла выпить таблетки?
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30.09.2022 16:44 Відповісти
Думаете у меня бред? Хорошо, если я ошибусь
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30.09.2022 17:06 Відповісти
Коли зе вас в черговий раз макне в лайно, зебіли певно певно скажуть "перемога" Просрав зе все що можна. Насолоджуйтеся плодами своєї праці.
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Тобто таксі Болт теперь карткою буде оплатити неможливо.
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30.09.2022 17:11 Відповісти
 
 