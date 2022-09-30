Україна закликає партнерів сприяти виїзду корінних народів з окупованого Криму, - Верещук

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає уряди Польщі, Латвії, Естонії, Литви та Грузії сприяти виїзду представників корінних народів Криму з території півострова та Росії до третіх країн.

Про це віцепрем'єрка Ірина Верещук написала у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Окупаційна влада в Криму почала незаконну мобілізацію. Вони почали масово мобілізовувати кримських татар та інші корінні народи Криму для участі у війні на стороні окупантів. Очевидно, що такі дії мають ознаки геноциду. Кримські татари й інші корінні народи українського Криму намагаються всіма силами уникнути мобілізації у ворожу армію. В тому числі вони намагаються виїхати до дружніх нам країн. Але, Мінреінтеграції почало отримувати відомості, що польські, латвійські, естонські, литовські та грузинські прикордонники подекуди відмовляють представникам корінних народів Криму в перетині кордону, змушуючи їх повертатися до Криму або до Росії.

Звертаємось до Урядів Польщі, Латвії, Естонії, Литви та Грузії з проханням звернути увагу на вказану проблему. Просимо дружні нам країни сприяти виїзду представників корінних народів Криму з території українського Криму та з території РФ у треті країни. Зараз підтримка корінних народів Криму з боку міжнародної спільноти є важливою як ніколи", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, в Росії мобілізували вже понад 100 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, 19 вересня депутати Держдуми РФ одноголосно ухвалили в другому і третьому читаннях законопроєкт, який вводить до Кримінального кодексу РФ такі поняття, як "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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У Європейському союзі вважають, що запровадження Держдумою Росії кримінальної відповідальності, доречнішої під час повномасштабної війни, так само як і проведення на окупованих українських територіях так званих "референдумів" є ознакою "нервозності" Кремля через провали на фронті.

21 вересня президент РФ Володимир Путін підписав указ про часткову мобілізацію. За словами Путіна, призову підлягатимуть тільки громадяни, які перебувають у запасі, вони проходитимуть додаткову підготовку з урахуванням війни в Україні. Згідно з указом, мобілізація починається вже 21 вересня.

При цьому Росія мобілізувала майже всіх чоловіків на окупованих територіях Донеччини й Луганщини та планує поширити мобілізацію і на окуповані території Херсонщини та Запоріжжя. Відкрито гарячу лінію для звернень жителів окупованого півострова, які намагаються уникнути мобілізації до російської армії.

Росією прокотилися акції невдоволення. Затриманим чоловікам вручають повістки.

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Чоловіки масово намагаються виїхати з РФ. Зокрема, до Фінляндії та Грузії. У країнах ЄС - наприклад, Естонії, Латвії та Литві - заявляють, що не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які тікають від мобілізації. Водночас в Іспанії та Німеччині готові прийняти росіян, які втікають від мобілізації. Ірландія також над цим роздумує.