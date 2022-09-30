Рашисти почали депортацію тих, хто чинив спротив "референдуму" на окупованій території Запорізької області, - Федоров
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На окупованій території Запорізької області рашисти посилили тиск на місцевих жителів.
Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Пресинг та тортури наших жителів посилюються. Починаються масові депортації тих людей, які чинили спротив під час проведення фейкового референдуму. Ті, хто голосували проти, їх почали депортувати", - зазначив він.
За словами Федорова, жінці, у якої окупанти в телефоні знайшли докази того, що її дитина займалася в онлайн-форматі за українською програмою, дали 10 днів, щоб виїхати зі своєї домівки.
Також мер розповів, що окупанти масово забирають майно людей, зокрема будинки та квартири.
Крім того, окупанти опублікували "наказ", згідно з яким збираються "націоналізувати" 200 баз відпочинку у Запорізькій області.
"Це робиться навмисно, щоб створити додатковий тиск на жителів… Рашисти намагаються вкрасти все можливе і неможливе, бо розуміють, що вони там не надовго", - додав мер Мелітополя.
Будь ласка, зачекайте...
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За разрушенный роддом.
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваше ржавое Z.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше "иже еси на небесах"- отправить вас туда побольше.
Наше "аминь" - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем "нех@й шастать!"
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:"Помните страну, которая п@здила свнсбак? Отож. Добрий вечір, ми з України!"
Артем Ляшенко