Рашисти почали депортацію тих, хто чинив спротив "референдуму" на окупованій території Запорізької області, - Федоров

На окупованій території Запорізької області рашисти посилили тиск на місцевих жителів.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Пресинг та тортури наших жителів посилюються. Починаються масові депортації тих людей, які чинили спротив під час проведення фейкового референдуму. Ті, хто голосували проти, їх почали депортувати", - зазначив він.

За словами Федорова, жінці, у якої окупанти в телефоні знайшли докази того, що її дитина займалася в онлайн-форматі за українською програмою, дали 10 днів, щоб виїхати зі своєї домівки.

Також мер розповів, що окупанти масово забирають майно людей, зокрема будинки та квартири.

Крім того, окупанти опублікували "наказ", згідно з яким збираються "націоналізувати" 200 баз відпочинку у Запорізькій області.

"Це робиться навмисно, щоб створити додатковий тиск на жителів… Рашисти намагаються вкрасти все можливе і неможливе, бо розуміють, що вони там не надовго", - додав мер Мелітополя.

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