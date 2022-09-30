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Норвегія надасть Україні 3 млрд крон військової підтримки та закупить зимовий одяг для ЗСУ, - міністр оборони Грам

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

норвегія,hellfire

Влада Норвегії прийняла рішення цьогоріч виділити 3 мільярди норвезьких крон на військову підтримку Україні. Також планується закупити для українських сил зимовий одяг та спорядження на суму до 250 млн крон.

Про це повідомляє NRK з посиланням на міністра оборони Норвегії Бйорна Арільда Грама, передає Цензор.НЕТ.

"Вторгнення в Україну спричинило найбільшу кризу в Європі з часів Другої світової війни. Потреба у військовій підтримці України є великою та критичною у часі, і вона дає можливість країні захиститися від військових нападів Росії, що суперечать міжнародному праву", - наголоси він.

Видання вказує, що під час візиту до Києва в липні прем’єр Норвегії заявив про збільшення підтримки Україні у 2022 і 2023 роках до 10 мільярдів норвезьких крон. Три з десяти мільярдів підуть на військову підтримку в 2022 році.

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Крім того, уряд Норвегії також пропонує закупити зимовий одяг та спорядження для українських сил на суму до 250 мільйонів норвезьких крон.

"Зимове спорядження є необхідним для того, щоб українські бійці могли діяти та захищатися восени та взимку, але багато цього матеріалу було втрачено в перші місяці війни. Країни, які підтримують Україну, сприяють скоординованим зусиллям для придбання теплоізоляційного одягу та інших матеріалів, таких як намети та примуси", - додав Грам.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
Спасибо Норвегии за всё. Большое спасибо.
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30.09.2022 15:09
+8
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30.09.2022 15:17
+5
Благодарность всем кто помогает Украине в тяжелый момент ее истории. Мы, обязательно, победим. Слава ВСУ.
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30.09.2022 15:11
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Спасибо Норвегии за всё. Большое спасибо.
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30.09.2022 15:09 Відповісти
с миру по нитке ....
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30.09.2022 15:10 Відповісти
зеленим на Оман
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30.09.2022 15:13 Відповісти
Благодарность всем кто помогает Украине в тяжелый момент ее истории. Мы, обязательно, победим. Слава ВСУ.
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30.09.2022 15:11 Відповісти
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30.09.2022 15:17 Відповісти
Archer дадуть?)
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30.09.2022 15:18 Відповісти
Арчер - то до шведів. Не плутайте їх з ногвегами
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30.09.2022 17:08 Відповісти
Владо, де зимовий однострій?! Як де, а на базарах!
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30.09.2022 15:24 Відповісти
А в $ сколько?
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30.09.2022 15:31 Відповісти
3 мільярди крон - це десь 300 мільйонів доларів (якщо не помиляюсь).
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30.09.2022 15:39 Відповісти
Большая благодарность Народу Норвегии и всем Странам Мира которые нас поддерживают всеми возможными способами.
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30.09.2022 15:33 Відповісти
Зимнее обмундирование? Резников застенчиво потупился....
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30.09.2022 16:05 Відповісти
Vielen Dank, Wikinger!
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30.09.2022 16:19 Відповісти
реальна підтримка Норвежського Уряду та їх Громадян...- щиро Дякуємо!!!!
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30.09.2022 17:11 Відповісти
Велика подяка Ван, норвежці!!! Разом жо перемоги.
Слава ЗСУ!!!
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30.09.2022 19:22 Відповісти
 
 