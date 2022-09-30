Київ відправить до Дніпра автобуси на заміну тим, які були пошкоджені російським ударом, - Кличко
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Київ відправить до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку, 30 автобусів.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - заявив Кличко.
Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.
Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені. В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.
Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.
Нагадаємо, РФ увечері 29 вересня завдала ракетних ударів по Дніпру та Запоріжжю.
В результаті у Дніпрі загинула людина, ще 5 поранено, пошкоджено будинки, гімназію, магазин, а також згоріли автобуси АТП.
Будь ласка, зачекайте...
Що, невже Київ нарешті позбудеться цього бамбею і ми матимемо нормальний громадський транспорт, як всюди?
можешь пойти на его место - это ж такая простая работа. и безопасная.
типо.
дякуємо, Київ!