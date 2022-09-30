Київ відправить до Дніпра автобуси на заміну тим, які були пошкоджені російським ударом, - Кличко

Київ відправить до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку, 30 автобусів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.

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Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені. В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.

Нагадаємо, РФ увечері 29 вересня завдала ракетних ударів по Дніпру та Запоріжжю.

В результаті у Дніпрі загинула людина, ще 5 поранено, пошкоджено будинки, гімназію, магазин, а також згоріли автобуси АТП.

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