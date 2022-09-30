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Київ відправить до Дніпра автобуси на заміну тим, які були пошкоджені російським ударом, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

дніпро_обстріл

Київ відправить до Дніпра, де російські війська ракетними ударами знищили значну частину міського автопарку, 30 автобусів.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ надасть Дніпру 30 пасажирських автобусів. Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту - міських автобусів", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що Київ буде підтримувати дніпрян та надасть посильну допомогу місту.

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Як повідомлялося, вночі 30 вересня російська ракета влучила в міське АТП Дніпра, внаслідок чого 52 автобуси згоріли, а ще 98 були ушкоджені. В результаті ускладнено або припинено рух на багатьох автобусних маршрутах Дніпра.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що столиця надасть допомогу населеним пунктам Київської агломерації, які найбільше постраждали від російського вторгнення, зокрема, у вигляді дотації на відновлення.

Нагадаємо, РФ увечері 29 вересня завдала ракетних ударів по Дніпру та Запоріжжю.

В результаті у Дніпрі загинула людина, ще 5 поранено, пошкоджено будинки, гімназію, магазин, а також згоріли автобуси АТП.

Також читайте: Київ закупить пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Молодець Віталій , по - братськи ділиться із Дніпром 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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30.09.2022 15:27
+3
Ну і обов'язково зберіть звову їх в одному місці
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30.09.2022 15:24
+2
как только туда заехали иностранные посольства (особенно США) - сразу перестали лететь ракеты
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30.09.2022 15:42
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Ну і обов'язково зберіть звову їх в одному місці
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30.09.2022 15:24 Відповісти
Вы глубже немного подумайте и поймете причину. А именно, что при затратах на покупку автобусов МАЗ из Беларуси (разумеется, через подставную фирму где-то в другом месте) беларуские бизнесмены дают откат в размере 25% от цены, указанной в контракте. То есть каждому чиновнику крайне-крайне выгодно купить как можно больше автобусов. Это асфальт номер 2, абсолютно та же схема, искусственно задранные цены в тендерах закупочных, фейковые требования, под которые внезапно никто кроме МАЗ не попадет, и и все остальное все уже десять лет и более используется, все все это знают. То есть я не буду удивлен, если наводку на автобусы и их сбор в одном месте дали именно с мест по команде. Это же деньги, а то, что страна потеряет в 10 раз больше суммы их взятки по итогу, так им плевать на это. И они ничего не боятся. Суд под ними, прокуроры под ними, да и срок чуть что условный дадут, сказав вернуть половину того, что украли.
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30.09.2022 16:10 Відповісти
И селфи с указанием точных координат, приветствуется.
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30.09.2022 15:26 Відповісти
Молодець Віталій , по - братськи ділиться із Дніпром 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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30.09.2022 15:27 Відповісти
И опять все вместе поставьте и ждите
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30.09.2022 15:28 Відповісти
Маршрутки, тобто?
Що, невже Київ нарешті позбудеться цього бамбею і ми матимемо нормальний громадський транспорт, як всюди?
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30.09.2022 15:28 Відповісти
маршрутки не являются коммунальной собственностью, довбань
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30.09.2022 16:25 Відповісти
Дуже логічно, бо на цей час, Київ це найбезпечніше місто країни, що не зазнає жодних ракетних ударів.
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30.09.2022 15:31 Відповісти
как только туда заехали иностранные посольства (особенно США) - сразу перестали лететь ракеты
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30.09.2022 15:42 Відповісти
где завгар сгоревших автобусов? на повышение пошел ?
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30.09.2022 16:11 Відповісти
погиб во время этого обстрела, сгорел заживо.

можешь пойти на его место - это ж такая простая работа. и безопасная.
типо.
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30.09.2022 16:26 Відповісти
город под обстрелами,кто-то обязан был думать
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30.09.2022 17:06 Відповісти
дякуємо, пане Віталію!
дякуємо, Київ!
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30.09.2022 16:35 Відповісти
 
 