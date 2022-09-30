Закликаємо Київ припинити бойові дії та повернутися за стіл переговорів. "Вибір народу" на окупованих територіях не обговорюватиметься, - Путін

Президент РФ Путін закликав владу України "припинити бойові дії" та "сісти застіл переговорів".

Про це він заявив під час виступу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь, всі бойові дії, ту війну, яку він розв'язав ще 2014 року, та повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Про це не раз казали", - сказав російський диктатор.

Водночас Путін заявив, що "вибір народу" на окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей "обговорювати не будуть".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Сотні росіян проводжають мобілізованих на залізничному пероні в місті Усть-Кут. ВIДЕО