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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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Німеччина (4521) Штайнмаєр (322) псевдореферендум (181)

Німеччина ніколи не визнає результати псевдореферендумів на окупованих російськими військами територіях, - Штайнмаєр

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

штайнмаєр

Німеччина продовжить підтримувати Україну. Про це заявив президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на врученні орденів "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина" напередодні Дня німецької єдності

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційну сторінку президента Німеччини

Путінський режим просуває ескалацію все далі й далі - навіть сьогодні, з анексією чотирьох українських областей - Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької - після незаконних "фіктивних референдумів" цього тижня. Ми не визнаємо ці нібито результати, ми не визнаємо ці зміни кордонів!", - сказав Штайнмаєр.

Він заявив, що війна принесла страждання і руйнування народу України, перетворила на руїни цілі міста і змусила мільйони людей тікати.

"Ми всі шоковані тим, що Путін руйнує мрію Горбачова про "спільний дім в Європі" до самих основ. На місце цієї мрії прийшов кошмар: війна повернулася в Європу. Ця війна - це не лише війна проти України. Це також атака на міжнародне право і на цінності ліберальних демократій - на наші цінності! Відповідь може бути лише одна: ми стоїмо разом з Україною, разом з нашими європейськими сусідами. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно: фінансово, гуманітарно, політично і військово", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомога Німеччини Україні не має термінів: буде, скільки потрібно, - Штайнмаєр

Штайнмаєр розпочав свою промову цитатою з твору українського письменника Сергія Жадана: "Сьогодні ми говоримо про мости. Про мости, які з’єднують, про людей, які будують мости, які йдуть цими мостами".

Завершував виступ німецький президент також посиланням на цитату Жадана.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+1
Вони вже до свого складу Запоріжжя прийняли яке не контролюють, а німці про референдуми. Невже хтось вважає що Захід все це не проігнорує, як ігнорував все що відбулося раніше? А Україна у відповідь перекриє газову трубу? Які шанси на це? По моєму нульові.
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30.09.2022 15:53
+1
Якщо вони не допоможуть нам звільнити нашу землю до міжнародно визнаних кордонів, то проєкт Західний світ можна зачиняти. Тут вже справа не лише тільки в Україні
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30.09.2022 16:04
+1
Нову формулу у відповідь ще не написав?
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30.09.2022 17:29
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с 2014 многие не признавали, но это слова, а последствия в том, что население Украины на тех территориях есть с двойным гражданством, и в 2022 пошли воевать против Украины.
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30.09.2022 15:48 Відповісти
мінетчинна ніколи не визнає псевдореферендумів, а в покарання за це продовжить купувати, за можливості, рассєйські газ чи нафту, алмази, хутра, метал, деревину і продавати кацапам приціли, тепловізори, технології та інше
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30.09.2022 15:49 Відповісти
Вони вже до свого складу Запоріжжя прийняли яке не контролюють, а німці про референдуми. Невже хтось вважає що Захід все це не проігнорує, як ігнорував все що відбулося раніше? А Україна у відповідь перекриє газову трубу? Які шанси на це? По моєму нульові.
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30.09.2022 15:53 Відповісти
ПРО давайте. ППО давайте. Хоча би тактичне ЯО давайте. А не пи#діть.
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30.09.2022 15:53 Відповісти
...і зимову форму!
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30.09.2022 16:47 Відповісти
Якщо вони не допоможуть нам звільнити нашу землю до міжнародно визнаних кордонів, то проєкт Західний світ можна зачиняти. Тут вже справа не лише тільки в Україні
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30.09.2022 16:04 Відповісти
Дайте танки, ***********, а то ніякого толку від вашого глубокого занепокоєння. А то скоро псих бункерний пів Німетчини назаз захоче і що ви зробите?
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Договір, про приєднання 4-х областей України, підписаний, урочисто, з помпою, з проповіддю *****-І. держдура негайно ратифікує і засраша, до її розвалу, буде мати територіальні претензії до України і мати, ніби то законне, прав на військовий конфлікт(десятилітня, столітня... війна?). Карочє, засрашу треба знищити!!!
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30.09.2022 16:13 Відповісти
Нову формулу у відповідь ще не написав?
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30.09.2022 17:29 Відповісти
 
 