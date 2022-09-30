На Донеччині затримали священника УПЦ МП, який допомагав росіянам обрати "нового голову" у окупованому селищі

Повідомлено про підозру настоятелю "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП, який вступив у змову з військовими армії країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, у травні 2022 року священник за вказівкою військовослужбовців РФ організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, настоятель повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами.

Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова", - йдеться у повідомленні.

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Після деокупації українськими захисниками населеного пункту мешканця смт Ярова затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.