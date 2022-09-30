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На Донеччині затримали священника УПЦ МП, який допомагав росіянам обрати "нового голову" у окупованому селищі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

священник,затримання

Повідомлено про підозру настоятелю "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП, який вступив у змову з військовими армії країни-агресора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.

"За даними слідства, у травні 2022 року священник за вказівкою військовослужбовців РФ організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, настоятель повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами.

Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова", - йдеться у повідомленні.

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Після деокупації українськими захисниками населеного пункту мешканця смт Ярова затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
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Топ коментарі
+12
В мп нет священников и не было
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30.09.2022 16:12
+10
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ. Там нет священников, никто в бога не верит, и не верил. Поэтому давно необходимо прекратить деятельность этого отдела в Украине.
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30.09.2022 16:20
+6
Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":
"Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ.
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник РПЦ/ФСБ. Навіть за мірками УПЦ МП.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів."
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30.09.2022 18:55
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В мп нет священников и не было
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30.09.2022 16:12 Відповісти
Буде "священником" при тюремній каплиці Шкода, що не ліквідували виродка.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
Московский патриархат это обычный отдел ФСБ. Там нет священников, никто в бога не верит, и не верил. Поэтому давно необходимо прекратить деятельность этого отдела в Украине.
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30.09.2022 16:20 Відповісти
я то тебе підтримую; але, зверни увагу, нижче Olga Belanova - як вона захищає цих колаборантів.
Можливо, спершу таким колаборантам слід висловити своє ставлення?
Але, доведеться всім зебілам "акакаяразніца"...
А її навіть не спамонуди, за її брехню.
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30.09.2022 16:30 Відповісти
Предати анафемі цього сектанта-відступника і після нетривалих тортур для покаяння в гріхах спалити на вогнищі як в старі добрі часи!
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30.09.2022 17:11 Відповісти
падло
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30.09.2022 16:14 Відповісти
Онуфрія ще не арештували?
Ну, да, союзники же в слуг уродів...
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30.09.2022 16:14 Відповісти
за что? он с первых дней заявил что УПЦ МП разрывает связи с Москвой и осудил войну. Прямым текстом.
если ты не в курсе - у них миллионы прихожан, в том числе среди военных.
надо быть дебилом или провокатором чтобы предлагать такие вещи.
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30.09.2022 16:16 Відповісти
у кожного кацапського агента є "історія прикриття" те що генерал кіріл дозволив полковнику онуфрію нас не цікавить а от їх підривна діверсійна діяльність задурювання голов українцям та викачка грошей повинна припинитися. той же мудаев з крокодилячими сльозами розповідав що на нього наклали санкції і лохи велися.
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30.09.2022 16:55 Відповісти
молодцы правильно взяли. Каждый должен отвечать за свои поступки.
Но относительно УПЦ МП - просто запрещать их - безумие, вызовет массу протестов среди левацкого населения коего у нас до фига и больше..
надо поменять там руководство и присоединить их к УПЦ в виде какой-нибудь автономии.
и ввести жесткие требования по моральному облику священников.
Порошенко бы придумал хороший финт в этом духе.
Зеля не сможет, увы..
только провоцирует тем самым больше агрессии между конфессиями.
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30.09.2022 16:15 Відповісти
треба заарештувати верхівку (після війни) решта перейде до ПЦУ залишки агентури виявити і депортувати на росіє.
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30.09.2022 16:56 Відповісти
Когда уже вытрясем рашистское гнездо из Киево- Печерской Лавры??? Или еще неначасе?
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30.09.2022 16:16 Відповісти
Як ви пропонуєте це робити конкретно? На це час потрібен, люди повині зрозуміти і прийняти правильні рішення. Попереднім президентом, роботи в данному напрямку розпочалися, нажаль через велику війну, процес призупинився.
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30.09.2022 16:26 Відповісти
люди в більшості - тупі! це показали вибори 2019, коли 73% чомусь подумали, що вибравши клоуна-малороса - він їм війну зупинить, бо достатньо "проста пєрєстать стрєлять".
Вигнати московське кодла з Лаври (Лавра - це державна власніть) і готі тут сюсюкатись!
Але цього не буде, бо оточення президента - пособники русні і прихожани московського сатанату!
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30.09.2022 16:39 Відповісти
а Лавра, ло сих пор касапская..
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30.09.2022 16:18 Відповісти
Хватить називати св"ященниками співробітників фсб. То що вони вірою прикриваються, а завдання у них зовсім інші, аж тепер можна побачити для чого вони реально існували в Україні. А тим "какая разница", то чемодани зібрав і на росію, а "какая разница" тут ти чи там, розуму всеодно не добавить.
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30.09.2022 16:20 Відповісти
до освобождения всей Украины и полного обмена наших пленных определить сего настоятеля на казённое содержание в исправительно-трудовой скит , где содержатся пленные расеяне. Ну, шоб Золкин не таскал их аж в Киевскую лавру. Пусть святой отец там и занимается богоугодным окормлением своего стада лаптекопытных - причащает, исповедует, отпевает... а не занимается мирскими делами, то есть колаборацией.
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30.09.2022 16:21 Відповісти
Підара повісити на ліхтарі
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30.09.2022 16:26 Відповісти
Доречі - попам РПЦ урочисто повідомили, що вони теж підлягають призову на військову службі
Амінь !
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30.09.2022 16:30 Відповісти
Всіх "священників" МП можна затримувати - це все свіробітники фсб або завербовані колаборанти!
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30.09.2022 16:33 Відповісти
чорт
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30.09.2022 17:03 Відповісти
Ну і киньте цього чорта з колокольні.
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30.09.2022 17:30 Відповісти
цей громадянин вчинив злочин проти України а те що він при цьому священник це скоріш обтяжливий фактор. Для попів, депутатів і взагалі публічних персон треба застосовувати максимальну міру покарання т.як шкода від їхньої злочинної діяльності набагато більша ніж від не публічних людей.
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30.09.2022 17:50 Відповісти
п'ята колона продовжує працювати на ворога це й сектанти з "упцмп" , деякі відомі судді ,місцеві депутати з паспортами рф...
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30.09.2022 18:03 Відповісти
УПЦ МП- ФІЛІЯ ФСБ. Відтак забрати усіх попів у СБУ. Добре перевірити агентівобміняти на полонених якщо знайдуться невинуваті відпустити
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30.09.2022 18:41 Відповісти
Соня Кошкіна (Ксенія Василенко), головний редактор видання "Лівий берег":
"Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ.
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник РПЦ/ФСБ. Навіть за мірками УПЦ МП.

Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.

PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів."
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30.09.2022 18:55 Відповісти
Коли пан Зеленський внесе проект закону у Верховну раду про заборону московської секти, яка тут має назву Українська Православна Церква? В Україні є своя канонічна, автокефальна Православна Церква України. Чи і це не на часі?
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30.09.2022 19:56 Відповісти
ДУЖЕ ДОБРЕ ПИТАННЯ , бо хутін вже напав, дома разрушив, украінцев повбивав , теріторію анексував
‼️‼️‼️ЧОГО ЧЕКАТИ ЩЕ -? Треба забороняти маскрвьских попів і гнати з України
Перевірка усіх масковьских попів через поліграф - вони все мають російське громадянство ( как.і судді)
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30.09.2022 20:09 Відповісти
Шо там паша мерседес? Будемо чекати коли звалить за поребрик?
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01.10.2022 22:29 Відповісти
 
 