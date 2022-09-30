На Донеччині затримали священника УПЦ МП, який допомагав росіянам обрати "нового голову" у окупованому селищі
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Повідомлено про підозру настоятелю "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП, який вступив у змову з військовими армії країни-агресора.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі генпрокурора.
"За даними слідства, у травні 2022 року священник за вказівкою військовослужбовців РФ організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу. Користуючись повагою серед селян, настоятель повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового керівника місцевої влади для взаємодії з окупантами.
Під впливом особистої думки підозрюваного більшістю голосів місцеві мешканці підтримали запропоновану кандидатуру нового псевдоголови смт Ярова", - йдеться у повідомленні.
Після деокупації українськими захисниками населеного пункту мешканця смт Ярова затримали. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
Будь ласка, зачекайте...
Можливо, спершу таким колаборантам слід висловити своє ставлення?
Але, доведеться всім зебілам "акакаяразніца"...
А її навіть не спамонуди, за її брехню.
Ну, да, союзники же в слуг уродів...
если ты не в курсе - у них миллионы прихожан, в том числе среди военных.
надо быть дебилом или провокатором чтобы предлагать такие вещи.
Но относительно УПЦ МП - просто запрещать их - безумие, вызовет массу протестов среди левацкого населения коего у нас до фига и больше..
надо поменять там руководство и присоединить их к УПЦ в виде какой-нибудь автономии.
и ввести жесткие требования по моральному облику священников.
Порошенко бы придумал хороший финт в этом духе.
Зеля не сможет, увы..
только провоцирует тем самым больше агрессии между конфессиями.
Вигнати московське кодла з Лаври (Лавра - це державна власніть) і готі тут сюсюкатись!
Але цього не буде, бо оточення президента - пособники русні і прихожани московського сатанату!
Амінь !
"Я дууже уважно дивилася трансляцію з Кремля (робота в мене така, вибачте). Бо розуміла, що харями Сальдо і Пушиліна, перелік знайомих облич не завершиться. Інтуїція не підвела. Знайомтеся.
1. Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ (яка типу не МП) Пантелеймон. Відомий сєпар. Прям в канонічному значенні цього слова. Що не завадило Митроролиту Онуфрію призначити Пантелеймона на посаду в 2019-му. Так, в 2019-му. Хоча, повторюся, настроі його були відомі, вчинки - відповідні, а значна частина епархіі вже розташовувалася на окупованій териоріі. Ви знаєте, що він робив в травні місяці? Однією рукою - вітав росіян; приймав участь в «міжнародній конференції «Традиційні релігії Донбасу - проти екстремізму та неонацизму»". Другою рукою ця мразота підключалася до участі і Соборі УПЦ (на якому заявили, що вони типу більше не МП. Насправді - дуже МП. І РПЦ.
2. Настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко), що входить до запорізької єпархії УПЦ. Це от взагалі мій улюблений персонаж. Обов'язково подивіться відео, як він закликає місцеву владу «поскоріше провести референдум за приєднання до Росіі». Тут треба зазначити, що запорізька епархія - чистий заповідник РПЦ/ФСБ. Навіть за мірками УПЦ МП.
Отже. Маю питання.
1. До УПЦ. Як ви збираєтеся реагувати? Чи будуть дії ваших кліриків хоча б засуджені? Чи будуть вони позбавлені сану? Чи буде ініційовано церковний суд? Чи буде як з Ізюмським Митрополитом Єлисеєм, який втік до Бєлгорода і на колабораціонізм якого ви просто закрили очі?
2. До Служби безпеки України - що робити з цими колаборантами?
3. До секретаря РНБО Олексія Данілова. Як мінімум по всім цим персонажам треба вводити санкції. Мінімум.
4. До голови ВР Руслана Стефанчука - суто риторичне. Яка різниця між ОПЗЖ, яку Рада заборонила (а суди потім підтвердили) і УПЦ МП в нинішньому її виді?
До речі, з 2014-го року не було запроваджено жооооодноі, навіть найменшої санкції, проти жодного попа-колаборанта. Чому? Особисто мені зрозуміло. Але про це вже - іншим разом.
PS. Як і обіцяла, зараз працюю над великим текстом про попів-колаборантів."
‼️‼️‼️ЧОГО ЧЕКАТИ ЩЕ -? Треба забороняти маскрвьских попів і гнати з України
Перевірка усіх масковьских попів через поліграф - вони все мають російське громадянство ( как.і судді)