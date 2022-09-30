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Трьом мешканцям Запорізької області за допомогу у проведенні псевдореферендуму інкримінують колабораційну діяльність, - Офіс Генпрокурора

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псевдореферендум

Троє мешканців брали активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Запорізького регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.

"За даними слідства, з серпня 2022 року псевдогубернатор Запорізької області розпочав підготовку незаконного референдуму з питання приєднання Запорізького регіону до РФ. До його підготовки поміж інших колаборантів долучились ще три проросійськи налаштованих мешканці Бердянська та Полог. Двоє з них погодились очолити так звані "територіальні виборчі комісії Бердянська та Бердянського району". Бажаючи проявити себе перед вищим військово-політичним керівництвом держави-агресора, вони здійснили низку заходів з організації проведення цього фейкового заходу, - йдеться в повідомленні.

Ще один підозрюваний від імені окупаційної влади РФ записав та оприлюднив у телеграм-каналі публічне звернення до місцевих щодо "важливості" проведення референдуму. Також він, залучившись підтримкою російських збройних формувань, здійснював поквартирний обхід у день референдуму та змушував громадян до "волевиявлення".

Їм інкримінують колабораційну діяльність. 

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Автор: Марина Макєєва
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