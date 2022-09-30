Поки Путін виступає, російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, - Бутусов
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Путін бреше, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає, що Україна переможе.
Про це заявив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Дивлячись на виступ Путіна, росіянам треба пам'ятати одне - а чи відповідає він за свої слова? Ще два дні тому агітатори Путіна заганяли людей на "референдум" за приєднання Донбасу, переконували, що Росія візьме окупуванні території України до свого складу, і що це стане вирішенням усіх проблем, принесе мир, перемогу Росії, і хтось повірив Путіну та підписався.
А сьогодні, поки Путін виступає, російські війська втекли з селища Ямпіль, із села Дробишеве та біжать натовпами з Лиману, кидають усіх тих, хто повірив Путіну.
Путінська армія драпає, Україна звільнить цілий район Донбасу, як тільки що звільнила всю Харківську область, а раніше Київську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську. А потім піде далі. І настане день, коли ми звільнимо все.
А в Лимані скоро працюватиме фільтраційний пункт СБУ, і жоден зрадник не втече від відплати. І така фільтрація згодом буде на всій окупованій території і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. Так що б не сказав Путін, він бреше прямо зараз. Він вигадує слова, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає те ж саме, що й усі ми – Україна переможе. Тяжкою ціною, але переможе, і ті, хто вірить Путіну, будуть або кинуті або закопані.
Подивіться, чи Путін скаже щось про Лиман, і чий прапор буде над Лиманом через пару днів", - заявив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
Вешать нас будут не ЭТИ а ТЕ..которые уже прорвали фронт....
Владимир Владимирович.... а вы шпион ЦРУ?!
Шикарный котёл.
На его фоне выступление Путина будет смотреться, как фарс.
Но он и так уже выглядит, как маньяк-террорист, а теперь ещё будет выглядеть, как посмешище.
(с) Б.Б.
абсолютного досягти дуже важко(
Може запросити для охорони кордонів когось із прикордонниківЕС - поляків, британців ?
"Та Херсон ми відвоюємо за три дні,а сьогодні треба укріпляти позиції біля Донбасу."
Так і сьогодні: завтра буде оточення,завтра будуть новини,завтра буде фільтрація і котел.
А сьогодні? Сьогодні всі біжуть,поки путін бреше.
піди поплач. або зганяй на передову - покажи як звільняти треба.
ти кацап хоч би новини дивився перед тим як серити, бо кожен українець знає що Запоріжжя ніколи не здавали оркам.
Українець не може це "забути" чи не звернути уваги
бляха як ви палитеся це капець...
@ezhovs
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4 ч
Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
Присвята фуйлу
Алло, алло, Джеймс, какие вести?
Давно я дома не была.
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?"
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"
- Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Мартен, ужасный случай,
Моя кобыла умерла.
Скажите мне, мой верный кучер,
Как эта смерть произошла?
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза,
Ведь это, право, ерунда.
- С кобылой что - пустое дело -
Она с конюшнею сгорела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Паскаль, мутится разум,
Какой неслыханный удар,
Скажите мне всю правду разом,
Когда в конюшне был пожар?
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела,
Но вам судьба, как видно, из каприза
Еще сюрприз преподнесла:
- Сгорел ваш дом с конюшней вместе,
Когда пылало все поместье,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
- Алло, алло, Люка, сгорел наш замок,
Ах до чего мне тяжело,
Я вне себя, скажите прямо,
Как это все произошло?
- Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
Так, что на бронетехнике или верхом на удаче проскочить по дороге можно. Всего час езды и ты уже далеко от Лимана.
Я скажу: зрада зрадная.
Зеля отдал Залужному приказ освободить все оккупированные рашей территории к 1 октября, а ЗСУ забили, все пропили и решили не звильнять.
если шо - это бы сарказм.
дебилы мать вашу.