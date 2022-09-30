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Поки Путін виступає, російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Путін бреше, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає, що Україна переможе.

Про це заявив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивлячись на виступ Путіна, росіянам треба пам'ятати одне - а чи відповідає він за свої слова? Ще два дні тому агітатори Путіна заганяли людей на "референдум" за приєднання Донбасу, переконували, що Росія візьме окупуванні території України до свого складу, і що це стане вирішенням усіх проблем, принесе мир, перемогу Росії, і хтось повірив Путіну та підписався.

А сьогодні, поки Путін виступає, російські війська втекли з селища Ямпіль, із села Дробишеве та біжать натовпами з Лиману, кидають усіх тих, хто повірив Путіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія оголосила про приєднання Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей

Путінська армія драпає, Україна звільнить цілий район Донбасу, як тільки що звільнила всю Харківську область, а раніше Київську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську. А потім піде далі. І настане день, коли ми звільнимо все.

А в Лимані скоро працюватиме фільтраційний пункт СБУ, і жоден зрадник не втече від відплати. І така фільтрація згодом буде на всій окупованій території і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. Так що б не сказав Путін, він бреше прямо зараз. Він вигадує слова, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає те ж саме, що й усі ми – Україна переможе. Тяжкою ціною, але переможе, і ті, хто вірить Путіну, будуть або кинуті або закопані.

Подивіться, чи Путін скаже щось про Лиман, і чий прапор буде над Лиманом через пару днів", - заявив журналіст.
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Топ коментарі
+41
Символично шабаш в кремле, когда росармия в котле.
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30.09.2022 16:35
+23
Сергей Ежов

@ezhovs

·

4 ч

Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
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30.09.2022 16:47
+22
ну ***** ж об этом не сказали ))))) оно ж думает шо уже где-то под Берлином))))
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30.09.2022 16:35
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Символично шабаш в кремле, когда росармия в котле.
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30.09.2022 16:35 Відповісти
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30.09.2022 16:48 Відповісти
Динамо бежит ВСЕ БЕГУТ...
Вешать нас будут не ЭТИ а ТЕ..которые уже прорвали фронт....
Владимир Владимирович.... а вы шпион ЦРУ?!
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30.09.2022 16:49 Відповісти
а паспорта ваши? Тренер поднесет..Потом...
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30.09.2022 17:05 Відповісти
залишилось відзначити цю подію святковим салютом у мацкві ,як це було у фіналі Балаклійсько-Ізюмської операції .
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30.09.2022 17:17 Відповісти
Это котёл, господа.
Шикарный котёл.
На его фоне выступление Путина будет смотреться, как фарс.
Но он и так уже выглядит, как маньяк-террорист, а теперь ещё будет выглядеть, как посмешище.
(с) Б.Б.
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30.09.2022 19:35 Відповісти
Переодягнуться в плаття?
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30.09.2022 16:41 Відповісти
Посадкой и леском. Там коридор есть 2-3 км
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30.09.2022 16:44 Відповісти
Там є дорога яка прострілюється, але околиці ЗСУ не контролюють. Багато техніки може проскочити.
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30.09.2022 16:54 Відповісти
Біжать це не означає що добіжать. Все одно хтось втіче, а крити будуть зі всіх стволів це 100%
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30.09.2022 16:44 Відповісти
Котла, як такого, нема. Є оперативне оточення.
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30.09.2022 17:00 Відповісти
Ай вей,який ти молодець ,та знаєм все іде по плану
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30.09.2022 18:43 Відповісти
Прикриваються цивільними. Біля бронетехніки паралельно женуть цивільне авто. Нічого нового. Із-під Києва,як тікали - також щось схоже робили.
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30.09.2022 17:06 Відповісти
Садишь на бмп и даешь газу, через час ты проскочишь 70 км. Чтобы был котел надо дорогу перерезать, а она под огнёвым воздействием всего лишь, насколько массированным - большой вопрос. Наши её начали простреливать только сегодня, вряд ли подтянули много арты. Значит на бронетехнике проскочить можно вполне. С грузовиками тяжее и опаснее, их и стрелковка берёт.
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30.09.2022 17:10 Відповісти
а на видео очевидно что бегут пешком.
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30.09.2022 17:51 Відповісти
усі шляши відступу прострілюються, це тактичний "котел" (казан)
абсолютного досягти дуже важко(
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30.09.2022 17:13 Відповісти
Там тактичне оточення, не треба пересмикувати.
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30.09.2022 17:26 Відповісти
пішки навпростець по калюжах і грязюці, бо на автівках і по дорозі небезпечно - наши прострілюють трасу на Кременну.
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30.09.2022 17:50 Відповісти
ну ***** ж об этом не сказали ))))) оно ж думает шо уже где-то под Берлином))))
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30.09.2022 16:35 Відповісти
А олєнєвод вже штурмує Рейхстаг
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30.09.2022 17:07 Відповісти
Неужели прорвались мудилы из котла???
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30.09.2022 16:36 Відповісти
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30.09.2022 16:38 Відповісти
Там є один шлях, але він під контролем ЗСУ
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30.09.2022 16:40 Відповісти
Там лісиста місцевість, стежками можна з`їбатися.
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30.09.2022 17:06 Відповісти
та котла не было, дорога взята только под огневой контроль, но насколько плотный хз.
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30.09.2022 17:11 Відповісти
***** играет в шахматы с зеркалом. Пока что зеркало выигрует
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30.09.2022 16:36 Відповісти
Це називається "від'ємне приєднання"
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30.09.2022 16:36 Відповісти
Юра, не заважай. Хай виступає.
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30.09.2022 16:36 Відповісти
Ловят? Как поймают, главного на кол посадить - это перво дело, а уж опосля...
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30.09.2022 16:36 Відповісти
Спешат выйти на границу 2014 года, то есть на ***********.
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30.09.2022 16:37 Відповісти
Как говорит один из политических светочей современности: "Это другое..."
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30.09.2022 16:39 Відповісти
Що ж. Завтра в черговий раз ЗСУ порахують ленд-ліз від параші.
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30.09.2022 16:39 Відповісти
Такой жалкой, побитой как собака, Россия еще не была. Жалкое зрелище. А в Кремле все пока нормально. Путин совсем сдурел, Медведев вечно пьяный. Окружение боится докладывать реальную картину, наверно докладывают, что кацапские войска наступают и Путин верит.
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30.09.2022 16:39 Відповісти
******** масковський кремль нагадує бункер Гітлера в квітні 1945
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30.09.2022 22:15 Відповісти
як же вони біжать з Лиману, коли кажуть, що Лиман оточено?
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30.09.2022 16:40 Відповісти
Бо там немає ніякого котла, а лише оперативне оточення. Тобто перерізані основні автошляхи, а польовими дорогами кацапи можуть пересуватись. Мене сьогодні в телеграмі заблокували за такий комент.
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30.09.2022 16:51 Відповісти
правильно сделали.
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30.09.2022 17:53 Відповісти
Гундяй там ліс, людина пройде техніка ні
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30.09.2022 17:49 Відповісти
Та он самоопустился, когда попросил переговоров и прекращения боевых действий. Фраза с претендентом применения ЯО явно была добавлена прямо перед выступление, так как было видно на его *********, что он гордится тем, что смог 2 слова связать, так как остальное понятно писали ему другие люди, и это выглядит как будто отделал гопника на вокзале, отошел на 30 метров, а он крякнул какое-то словечко и то трусливо, вдруг развернемся и еще раз вломим ему. И все это благодаря тем, кто жестко и упорно держат фронт под тотальными обстрелами авиации и арты в мае. Просто круглосуточно долбили и долбили, а наши люди держали и не дали пройти через Барвенковскую дорогу и с Юга на окружение и это и был план кацапов, который бы и позволил бы захватить все области и сделать уже эти референдумы под полным контролем территории, что было бы значительно хуже для нас.
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30.09.2022 16:40 Відповісти
Цікаво , роблять укріплення кордону в харьковской області. ? Треба і ТЕРОБОРОНУ в селах уздовж кордонів укріплять
Може запросити для охорони кордонів когось із прикордонниківЕС - поляків, британців ?
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30.09.2022 16:41 Відповісти
Єдиним і 100 відсотково ефективним засобом проти кремля був би НАТОвський кулак з пів мільйона озброенних ********* засобами військових. Все інше це кидання в пащу дракону українців в надії що дракон втомиться нас їсти. А треба кинути щось таке щоб зуби зламались.
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30.09.2022 16:52 Відповісти
Думаю - туди вже Наєва відправили! Він набирався досвіду створення оборонних ліній ще на Донбасі Потім (після втечі кацапів з Полісся) - вздовж північних кордонів Казали хлопці "звідти" - немало напрацьовано! І ВСЕ під землю сховано! Ну, а зараз, мабуть, буде Харківщиною займаться Я так розумію, що він став у Генштабі "спеціалістом оборонних рубежів"
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30.09.2022 17:42 Відповісти
Блін, не випускати з котла!
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30.09.2022 16:41 Відповісти
Великою поразкою для нього буде визволення Херсона.Ось на що потрібно давити.
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30.09.2022 16:42 Відповісти
Попутнии вітер ім у спину і дишло в рот.
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30.09.2022 16:44 Відповісти
А в ці фільтраційні табори в СБУ будуть набирати "охоронців-добровольців"
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30.09.2022 16:44 Відповісти
Російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, тікають на старий Смоленський шлях, який веде прямо до Кремля. Це у них така традиція, вони такали цім шляхом 1812 році від французів, 1941 році від німців. Перед знову тікають і поховаються за стінами Кремля і будуть проводити прощальний парад.
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30.09.2022 16:46 Відповісти
ВСУ повністю вибило кремлівського з Ізюмского шляха.
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30.09.2022 16:53 Відповісти
Знову підбадьориста новина.Ясноїшнфи про Ліман нема,хоча цілий день обіцяють.А Хєрсон з Запоріжжям профукали.Потужної спроби визволити,як на Харківщині,так і не було.
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30.09.2022 16:47 Відповісти
Згоняй на нуль, отримай найсвіжішу інфу. Водночас і наступ наш прискориш.
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30.09.2022 16:50 Відповісти
Харчуйся полупропагандой.Як один мені иідповів два місяця тому,чому не відвойовують Херсон:
"Та Херсон ми відвоюємо за три дні,а сьогодні треба укріпляти позиції біля Донбасу."
Так і сьогодні: завтра буде оточення,завтра будуть новини,завтра буде фільтрація і котел.
А сьогодні? Сьогодні всі біжуть,поки путін бреше.
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30.09.2022 17:08 Відповісти
у тебя даже ник такой - под девизом "я ту серу всякую зраду і хєрню бо за віру у ЗСУ та позитивні новини в ольгіно не заплатять, бєє.."
піди поплач. або зганяй на передову - покажи як звільняти треба.
ти кацап хоч би новини дивився перед тим як серити, бо кожен українець знає що Запоріжжя ніколи не здавали оркам.
Українець не може це "забути" чи не звернути уваги
бляха як ви палитеся це капець...
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30.09.2022 17:56 Відповісти
Запорожье ни дня не было в оккупации, "фукать" тут не надо).
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30.09.2022 16:59 Відповісти
Сергей Ежов

@ezhovs

·

4 ч

Решение властей Тувы выдавать взамен мобилизованного члена семьи по барану - это настолько символично, что даже сначала подумал, будто сайт правительства взломали
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30.09.2022 16:47 Відповісти
Ни в одной стране мира стоимость человека не приравнивается к стоимости барана. Для России это норма. Наверное баран на самом деле стоит даже дороже.
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30.09.2022 16:54 Відповісти
Там ещё к барану дрова обещают. 1 живой кацапский труп= дубовый баран
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30.09.2022 17:04 Відповісти
Кацап раб путіна, бурят чи тувинець раб кацапа що = барану.
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30.09.2022 18:19 Відповісти
Чесно сказать - без разницы якой там национальности кацапы. Раз пришли с оружием убивать нас, значит пока живой кацапский труп, подлежащий утилизации
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30.09.2022 21:50 Відповісти

Присвята фуйлу

Алло, алло, Джеймс, какие вести?
Давно я дома не была.
Пятнадцать дней, как я в отъезде,
Ну, как идут у нас дела?"

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"

- Так, ерунда, пустое дело,
Кобыла ваша околела,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Мартен, ужасный случай,
Моя кобыла умерла.
Скажите мне, мой верный кучер,
Как эта смерть произошла?

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Все хорошо, как никогда.
К чему скорбеть от глупого сюрприза,
Ведь это, право, ерунда.

- С кобылой что - пустое дело -
Она с конюшнею сгорела.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Паскаль, мутится разум,
Какой неслыханный удар,
Скажите мне всю правду разом,
Когда в конюшне был пожар?

- Все хорошо, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела,
Но вам судьба, как видно, из каприза
Еще сюрприз преподнесла:

- Сгорел ваш дом с конюшней вместе,
Когда пылало все поместье,
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!

- Алло, алло, Люка, сгорел наш замок,
Ах до чего мне тяжело,
Я вне себя, скажите прямо,
Как это все произошло?

- Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.

- Упавши мертвым у печи,
Он опрокинул две свечи,
Попали свечи на ковер,
И запылал он, как костер,
Погода ветреной была,
Ваш замок выгорел до тла,
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил,
Конюшня запертой была,
А в ней кобыла умерла.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!
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30.09.2022 16:49 Відповісти
Ах, Лиман, Лиман, родная Я не понимал, я знаю Просто в облаках летал я долго...
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30.09.2022 18:18 Відповісти
За одного шизанутого стільки життів положили.Коли ж воно здохне падло?
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30.09.2022 16:49 Відповісти
Браво Бутусов. Правильні слова!
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30.09.2022 16:53 Відповісти
Русня тікає втрачая лапті.
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30.09.2022 17:05 Відповісти
Объясняю... Под Лиманом нет никакого котла, только сегодня наши взяли под огнёвой контроль дорогу ведущую из него. То есть она простреливается. И всё зависит от того, насколько плотно. Сколько там арты достаёт, какое количество может насыпать она, в любом случае вряд ли много.
Так, что на бронетехнике или верхом на удаче проскочить по дороге можно. Всего час езды и ты уже далеко от Лимана.
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30.09.2022 17:13 Відповісти
Наверняка вы знаете больше, чем пишете. Вы лучше скажите, был ли приказ замкнуть кольцо, и есть ли приказ осуществить огневой контроль над дорогой, а то Юрий Евгеньевич как-то загадочно излагает.
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30.09.2022 17:40 Відповісти
о, два троля решили между собой побалакать
Я скажу: зрада зрадная.
Зеля отдал Залужному приказ освободить все оккупированные рашей территории к 1 октября, а ЗСУ забили, все пропили и решили не звильнять.
если шо - это бы сарказм.
дебилы мать вашу.
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30.09.2022 17:57 Відповісти
Закопані! Це оптимально.
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30.09.2022 17:30 Відповісти
Чого це вони біжать? У пакет їх
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30.09.2022 17:34 Відповісти
Лузер путлер приказал генералитету Мавзолейного Вермахта расстрелять его,якщо не дойде до Києва...за два дні й 13 місяців...🤣
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30.09.2022 17:35 Відповісти
Видно х*йло вважає так, де російська срака насрала купу - там родіна!
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30.09.2022 17:45 Відповісти
Эта не щитаеца - там референдума небыло! Поэтому не бегут, а спешат на помощь новым субъектам РФ
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30.09.2022 17:50 Відповісти
Лиман самоотсоединяется с орками в земле,будем считать,что орки за Украину проголосовали.Зря он позарился на Херсон,каждую ночь теперь во сне к нему будет приходить Хер,проснуться трудно будет.
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30.09.2022 18:07 Відповісти
Маємо надію шо він наяву буде смоктати скорочену для кацапів назву Херсону.
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30.09.2022 18:25 Відповісти
А можна так зробити,щоб вони не бігли, а прилягли "відпочити"...навіки...всі...?
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30.09.2022 18:59 Відповісти
В Лимані всі орки повинні бути знищені!
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30.09.2022 19:29 Відповісти
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30.09.2022 21:51 Відповісти
 
 