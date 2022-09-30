Поки Путін виступає, російські війська втекли з Ямполя, Дробишевого та біжать з Лиману, - Бутусов

Путін бреше, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає, що Україна переможе.

Про це заявив на своїй сторінці в фейсбуку головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Дивлячись на виступ Путіна, росіянам треба пам'ятати одне - а чи відповідає він за свої слова? Ще два дні тому агітатори Путіна заганяли людей на "референдум" за приєднання Донбасу, переконували, що Росія візьме окупуванні території України до свого складу, і що це стане вирішенням усіх проблем, принесе мир, перемогу Росії, і хтось повірив Путіну та підписався.

А сьогодні, поки Путін виступає, російські війська втекли з селища Ямпіль, із села Дробишеве та біжать натовпами з Лиману, кидають усіх тих, хто повірив Путіну.

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Путінська армія драпає, Україна звільнить цілий район Донбасу, як тільки що звільнила всю Харківську область, а раніше Київську, Сумську, Чернігівську, Миколаївську. А потім піде далі. І настане день, коли ми звільнимо все.

А в Лимані скоро працюватиме фільтраційний пункт СБУ, і жоден зрадник не втече від відплати. І така фільтрація згодом буде на всій окупованій території і в Донецьку, і в Луганську, і в Криму. Так що б не сказав Путін, він бреше прямо зараз. Він вигадує слова, щоб затягнути війну, щоб назвати свою чергову поразку якимись не образливими словами, бо він знає те ж саме, що й усі ми – Україна переможе. Тяжкою ціною, але переможе, і ті, хто вірить Путіну, будуть або кинуті або закопані.

Подивіться, чи Путін скаже щось про Лиман, і чий прапор буде над Лиманом через пару днів", - заявив журналіст.