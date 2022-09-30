Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв
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Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтверджує, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключає, що це могла бути "якісна" підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування "Схем".
Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.
Грозєв переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.
"Я бачу, що Львов задовго до вашого розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому. Тому я виключаю варіант, що йому або нещодавно надали російське громадянство, або він про нього не знав. Ми перевірили, я думаю, ви теж перевірили - його паспорт не вважається анульованим у публічній базі недійсних паспортів. Отож ці два методи перевірки для мене доводять, що в нього дійсний паспорт РФ", - пояснив він.
Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.
У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.
Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.
Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.
Будь ласка, зачекайте...
І те не факт.
Я вже не кажу, що може втекти, в ту ж саму мад'ярщину, маючи касапське громадянство.
Я більше переживаю за те, що 73/43%зебіли знову становитимуть більшість біля урн з бюлетенями.
Тоді і всі захоплені території будуть визволені. А хто не захоче жити при цьому - зможуть їхати туди, де вважають краще
використання завідомо недостовірних даних з метою отримання посади у органах управління країни?
а якщо підняти справи, які він розглядав, то не одну справу стосовно нього можна порушити.
та якби було бажання.
Але це не для України на найближчі 10 років
А дипломатическую/судебную неприкосновенность на время военного положения не с военных высшего командного состава конечно надо сразу снять за 1 взмах пера. Иначе враг элементарно получит сверхполезного шпиона, которого нельзя трогать.
Киньте його за грати. Якщо не можливо за підробку документів, то хоча б на 15 діб
якщо журналісти більше знають та вміють!!