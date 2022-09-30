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Новини Політика України
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громадянство (911) Львов Богдан (29) Христо Грозєв (61)

Заступник голови Верховного суду Львов має громадянство РФ, це неможливо спростувати, - Грозєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

львов,богдан

Журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв, проаналізувавши справу голови Касаційного господарського суду Богдана Львова, підтверджує, що високопосадовий український суддя має громадянство Російської Федерації, та виключає, що це могла бути "якісна" підробка, як заявив Львов після виходу журналістського розслідування "Схем".

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

Грозєв переконаний, що суддя Львов мав громадянство країни-агресора задовго до публікації журналістами відповідних фактів, що в тому числі випливає із російських баз, вивантажених багато років тому, в які неможливо внести зміни.

"Я бачу, що Львов задовго до вашого розслідування вже був у російських базах із кількома російськими паспортами. При цьому ці бази не з’явилися зараз, не з’явилися торік, а були вивантажені ще 5-6-10 років тому. Тому я виключаю варіант, що йому або нещодавно надали російське громадянство, або він про нього не знав. Ми перевірили, я думаю, ви теж перевірили - його паспорт не вважається анульованим у публічній базі недійсних паспортів. Отож ці два методи перевірки для мене доводять, що в нього дійсний паспорт РФ", - пояснив він.

Читайте: У розслідуванні "Схем" щодо громадянства РФ заступника голови ВС Львова не було допущено помилок, - Седлецька

Нагадаємо, 15.09.2022 журналісти проєкту "Схеми" (Радіо "Свобода") оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Сам Львов наявність російського громадянства заперечує.

У Верховному Суді пропонують достроково звільнити Львова з посади голови Касаційного господарського суду. Також йому обмежили доступ до держтаємниці.

Водночас НАБУ відкрило справу за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду Львовим.

Львов заявив, що довідка про отримання паспорту громадянина РФ є фальшивкою.

Також читайте: Суддя Львов, намагаючись дискредитувати результати розслідування журналістів, не спростував факт наявності в нього паспорта громадянина РФ, - ЗМІ. ДОКУМЕНТИ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+22
Через місяць такої тягомотіни шукайте цього суддю десь у Відні. А може зразу й на такой дальокой і прекрасТной ментальной родінє. І все як й завжди закінчиться пшиком.
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30.09.2022 16:43
+19
Одягніть його в форму РФ, надайте повістку від пуйла, візьміть в полон, та обміняйте на азовців, як Медведчука.
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30.09.2022 16:45
+18
Цікаво, скільки ще має пройти часу аби він сів з конфіскацією?
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30.09.2022 16:39
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Цікаво, скільки ще має пройти часу аби він сів з конфіскацією?
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30.09.2022 16:39 Відповісти
Через місяць такої тягомотіни шукайте цього суддю десь у Відні. А може зразу й на такой дальокой і прекрасТной ментальной родінє. І все як й завжди закінчиться пшиком.
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30.09.2022 16:43 Відповісти
Відень? Ви думаєте, що цей покидьок поїде брати дозвіл на свою кандидатуру на вибори?
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30.09.2022 16:45 Відповісти
хіба що після нових виборів ВР і Президента.
І те не факт.
Я вже не кажу, що може втекти, в ту ж саму мад'ярщину, маючи касапське громадянство.
Я більше переживаю за те, що 73/43%зебіли знову становитимуть більшість біля урн з бюлетенями.
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30.09.2022 16:46 Відповісти
До чого тут 73% зебілів, якщо цей Львов має громадянство кацапії з 2010 року, а суддею Касаційного господарського суду Верховного Суду він став в 2017 після судової реформи, і в тому ж 2017 році його обрали заступником Голови Суду, а згодом в тому ж таки 2017 і головою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
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30.09.2022 17:53 Відповісти
я бачу, що в Україні тільки ВСУ має позитивну довіру населення. Згідно цьому- як не дивно звучить - ніякий президент не змінить положення в країні. Бо залишаться судді, прокурори, депутати, які і далі будуть розкрадати...Тому - тількі військова диктатура.
Тоді і всі захоплені території будуть визволені. А хто не захоче жити при цьому - зможуть їхати туди, де вважають краще
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01.10.2022 01:01 Відповісти
Перепрошую,за якою статтею кку ?
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30.09.2022 21:43 Відповісти
шпигунство підійде?
використання завідомо недостовірних даних з метою отримання посади у органах управління країни?
а якщо підняти справи, які він розглядав, то не одну справу стосовно нього можна порушити.
та якби було бажання.
Але це не для України на найближчі 10 років
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01.10.2022 00:48 Відповісти
Шпигунство підійде.Треба лиш видумати,на користь яких країн.
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01.10.2022 08:36 Відповісти
Кацапсійний господарчий суд України....
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30.09.2022 16:41 Відповісти
Може хоч Грозєв иого прижучит.
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30.09.2022 16:42 Відповісти
Авжеж.От тільки дознімає суперсенсаційний фільм про вагнерівців,й одразу.😎
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30.09.2022 21:47 Відповісти
та там(у владі), ТАКИХ "львовів" 99%%!!!!😡😡😡😡
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30.09.2022 16:42 Відповісти
Вот скажите, а кем нужно быть, чтобы за пару часов допроса этого не выяснить? Если у человека гражданство кацапстана, то он либо там жил, либо же является грушником или шпионом другого ведомства. Книжки 60-70 лет давности по ведению допроса имеют подробные инструкции, как это выяснять, и без всякого насилия, а просто по 10-12 раз задавая одни и те же вопросы и следя за характером и изменениями в ответах.

А дипломатическую/судебную неприкосновенность на время военного положения не с военных высшего командного состава конечно надо сразу снять за 1 взмах пера. Иначе враг элементарно получит сверхполезного шпиона, которого нельзя трогать.
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30.09.2022 16:44 Відповісти
Суддівська недоторканність стосовно нього не має законної підстави, бо він громадянин росії
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30.09.2022 17:35 Відповісти
Одягніть його в форму РФ, надайте повістку від пуйла, візьміть в полон, та обміняйте на азовців, як Медведчука.
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30.09.2022 16:45 Відповісти
Точно, з такою харєю він об'їсть всіх лаптєй.
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30.09.2022 16:54 Відповісти
Доведено, що це суддя громадянин рашки, а наші органи тягнуть, потрібно брати тепленьким, бо потім ще виявиться, що він засланий агент, то хоч би обміняли на наших. Але наша влада лояльна до таких.
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30.09.2022 16:48 Відповісти
Лояльна це дуже грубо. Вона закохана в таких.
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30.09.2022 17:00 Відповісти
у "влади", у 9х з 10и - теж паспорта підєраціі, от і сцуть "своіх" щемити....
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Наша влада не на стільки дурна, як про неї думають. Вона вже стільки "ділов" навирішувала через Львова і ще стільки планує "порішати", що багатьом дописувачам такі суми і не снилися.
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30.09.2022 16:57 Відповісти
Это правда. Вот кто был разочарован, так это власть. До этого можно было по заказу любого рейдера поднять трубку и назвать лицо в пользу которого решить спор, теперь этого не будет.
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30.09.2022 17:08 Відповісти
Позбавти украiнського громадянства,конфiскувати все на користь ЗСУ,добре от...ть и обмiняти на наших воiнiв цього пид .....са.
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30.09.2022 17:11 Відповісти
Якщо він має громадянство росії , він не має імунітету в Україні.
Киньте його за грати. Якщо не можливо за підробку документів, то хоча б на 15 діб
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30.09.2022 17:31 Відповісти
А підвода і ниньки там...Це все що треба знати про ЗЕлену владу...
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30.09.2022 17:35 Відповісти
Львова скорее всего агент СВР рабZeи...
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30.09.2022 17:41 Відповісти
Нощо нам СБУ??
якщо журналісти більше знають та вміють!!
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30.09.2022 18:01 Відповісти
Всі знають, що має. Але ніхто нічого не робить. Відосіки виставляти тільки влада може і канали закривати патріотичні. Тому питання - нах нам така влада?
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30.09.2022 18:13 Відповісти
чому воно не в буцегарні
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30.09.2022 18:19 Відповісти
Ніззя, бо Путін нападьот!
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30.09.2022 19:13 Відповісти
Уберіть цю свиню від корита!
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30.09.2022 19:27 Відповісти
А як тепер сприймати намагання цього мерзотника ще й виправдатись? Мдє, якщо мерзота, то вже до кінця
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30.09.2022 20:46 Відповісти
 
 